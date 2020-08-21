Сотрудники ФСБ России провели очередную спецоперацию по выявлению нелегальных оружейников, в результате которой прекращена деятельность пяти подпольных мастерских и изъято большое количество оружия и боеприпасов.
В четверг вечером 77-летний Джо Байден официально стал кандидатом в президенты от Демократической партии США, приняв предложение однопартийцев в последний день работы неординарного виртуального форума.
Как следует из трансляции, речь идет о баллистической ракете класса «земля — земля», получившей название «Хадж Касем» в честь погибшего в январе 2020 года генерала Касема Сулеймани в результате авиаудара армии США в районе аэропорта столицы Ирака.
В России в пятницу, 21 августа, стартует программа стимулирования внутреннего туризма, благодаря которой граждане смогут вернуть часть денежных средств, потраченных на проживание в гостинице или путевки.
Как сообщается на сайте Европейского института биоинформатики, команда ученых из США, Великобритании, Германии и Италии отмечают, что трабекулы в сердце образуются на раннем этапе развития зародыша и помогают насыщать кислородом орган.