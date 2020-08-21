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ЦБ аннулировал лицензию у московского банка «Славянский кредит»

Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка «Славянский кредит». Об этом информирует пресс-служба регулятора.В источнике
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RT на русском

ЦБ аннулировал лицензию у московского банка «Славянский кредит»

RT на русском03:12
Долг.рф

Лицензия банка «Славянский кредит» аннулирована

Долг.рф03:09
ТАСС

Банк России аннулировал лицензию у московского банка «Славянский кредит»

ТАСС03:09
РЕН ТВ

ЦБ отозвал лицензию у банка «Славянский кредит»

РЕН ТВ03:08

ФСБ ликвидировала подпольные оружейные мастерские в трех регионах

Сотрудники ФСБ России провели очередную спецоперацию по выявлению нелегальных оружейников, в результате которой прекращена деятельность пяти подпольных мастерских и изъято большое количество оружия и боеприпасов.
Вести.Ru03:04

Байден официально стал кандидатом в президенты США от демократов

В четверг вечером 77-летний Джо Байден официально стал кандидатом в президенты от Демократической партии США, приняв предложение однопартийцев в последний день работы неординарного виртуального форума.
Российская газета00:52
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В Иране новая баллистическая ракета названа в честь генерала Сулеймани

Как следует из трансляции, речь идет о баллистической ракете класса «земля — земля», получившей название «Хадж Касем» в честь погибшего в январе 2020 года генерала Касема Сулеймани в результате авиаудара армии США в районе аэропорта столицы Ирака.
Военное деловчера в 08:04
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Смысл рисунка Леонардо да Винчи поняли спустя 500 лет

Как сообщается на сайте Европейского института биоинформатики, команда ученых из США, Великобритании, Германии и Италии отмечают, что трабекулы в сердце образуются на раннем этапе развития зародыша и помогают насыщать кислородом орган.
МТВ онлайн03:08
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США пригрозили России и Китаю за отказ соблюдать санкции против Ирана

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что если Россия и Китай откажутся соблюдать восстанавливаемый Штатами режим санкций ООН против Ирана, то от Вашингтона последует ответ в виде очередных санкций.
Телеканал 360°вчера в 20:33
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