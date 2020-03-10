Экономика
ИзвестияЦБ анонсировал формулу продажи акций Сбербанка без оферты миноритариям
Центробанк в условиях волатильности на финансовых рынках изменит схему выкупа акций у миноритариев Сбербанка в рамках сделки по его продаже правительству. Об этом во вторник, 10 марта, сообщил первый зампред ЦБ России Сергей Швецов.
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Политика
Полномочия есть. В Госдуме оценили предложения по президентским срокам
Предложение депутата Государственной думы от "Единой России" Валентины Терешковой о снятии ограничения на президентские сроки после принятия поправок в Конституцию РФ является более сложным и требует более широкого круга консультаций, заявил депутат Госдумы Александр Карелин.
Армия и оружие
Сирийские «Буки» сбили 20 турецких беспилотников
Опубликована статистика противостояния средств сирийской ПВО и турецких дронов, широко применяемых в ходе боевых действий в провинции Идлиб.
Происшествия
Под Тамбовом задержан подозреваемый в убийстве 13-летней девочки
Кино
Людмила Артемьева покинула сериал «Сваты»
Актриса Людмила Артемьева не появится в новых сериях сериала "Сваты", передает "Собеседник".
Музыка
Стало известно, почему Little Big не представили песню для Евровидения
На странице конкурса Евровидение ВКонтакте был опубликован пост, в котором, со ссылкой на представителя коллектива, объяснили, почему участники от России, рейв-группа Little Big, до сих пор не показали песню и клип.
Авто
Tesla выпустила миллионный электромобиль
Компания Tesla выпустила юбилейный автомобиль. Миллионным электрокаром стал Model Y красного цвета.
Шоу-бизнес
Дочери Анджелины Джоли перенесли сложные операции
В своей колонке для издания Time актриса Анджелина Джоли рассказала, что две ее дочери — 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло одна за другой перенесли сложные операции.
Экономика
Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля
То, что планируется закрепить в Конституции - индексация социальных выплат и пенсий - будет выполнено", - сказала сенатор.
Спорт
Российский велогонщик госпитализирован в ОАЭ из-за коронавируса
Российский велогонщик команды «Газпром-РусВело» Дмитрий Страхов находится в больнице Абу-Даби после сдачи положительного теста на коронавирус.
Политика
Путин призвал не связывать власть в стране с одним человеком
Президент России Владимир Путин во время выступления в Госдуме заявил, что президентская власти в стране не должна быть связана с одним человеком, пишут «Известия».
Здоровье
Ивановские медики получат более 7 млн за раннее выявление онкологии
Согласно подписанному Михаилом Мишустиным распоряжению Правительства РФ от 6 марта 2020 года, из Федерального фонда обязательного медицинского страхования выделено 1,2 млрд рублей на денежные выплаты стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров.
Экономика
Названы последствия падения курса рубля для россиян
Ослабление российской национальной валюты отразится на стоимости поездок за рубеж, а также цене импортных товаров, рассказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.
Единоборства
Макгрегор высмеял Нурмагомедова после слов об уличных драках
Общество
В России появился новый способ кражи денег в интернете
Злоумышленники придумали новую схему мошенничества через брендированные сайты с опросами за вознаграждение, которая получила название «Белый кролик».
Политика
Эрдоган предложил Путину разрабатывать нефтяные месторождения в Сирии
Президент Турции Тайип Эрдоган предложил Владимиру Путину поддержать разработку нефтяных месторождений в Сирии для помощи сирийской экономике.
Культура
Apple и Эрмитаж сняли пятичасовой фильм о музее на iPhone
Компания Apple совместно с Эрмитажем создали фильм о музее, снятый одним кадром.
Политика
Трамп не приедет в Москву на празднование Дня Победы
Российская сторона получила по дипломатическим каналам от США информацию о том, что американский лидер Дональд Трамп не приедет на празднование в Москве в мае 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Энергетика
Saudi Aramco увеличит поставки нефти до 12,3 миллиона баррелей в сутки
"Поставки сырой нефти будут увеличены на 300 тысяч баррелей в сутки выше максимальной производственной мощности компании, которая составляет 12 миллионов баррелей в день", — сказал ан-Насер агентству Рейтер.
Футбол
Ростов — ЦСКА 3:2
Еременко не сумел реализовать пенальти на 22-й минуте матча, Акинфеев отразил удар, а на добивание игроки "Ростова" не успели.
Общество
В Новой Москве построят мобильную инфекционную больницу
В Новой Москве построят мобильную инфекционную больницу, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Игры
Первые оценки Ori and the Will of the Wisps – ещё одна великолепная игра про Ori
Политика
Путин: как решат граждане 22 апреля, так и будет
Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин заявил, что в России принимается не новая Конституция РФ, а вносятся значимые поправки в главный документ страны.
Наука
Врачи рассказали о противоопухолевых свойствах витамина В12
Специалисты Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН рассказали о противоопухолевых свойствах витамина В12.
Энергетика
Цены на нефть отыграли часть падения при обвале
Шоу-бизнес
Мясников назвал причину ухода Михалковой из «Уральских пельменей»
Участник шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников назвал причину, из-за которой покинула коллектив ее бывшая участница Юлия Михалкова.
Финансы
Курс доллара опустился ниже 71 рубля на Московской бирже
Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 71 руб. и составил, по данным на 13.57 мск, 70,93 руб.
Футбол
Гендиректор «Зенита» назвал падение рубля чувствительным для команды
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, как влияет на команду ситуация с резким падением курса рубля.
Экономика
ЦБ даст банкам послабления из-за коронавируса
Банк России собирается ввести временные послабления для банков из-за распространения коронавируса.
Политика
Турчинов рассказал о звонке Путину в 2014 году
Украинский политик Александр Турчинов, который в 2014 году после свержения президента Виктора Януковича исполнял обязанности главы государства, рассказал о своем звонке российскому лидеру Владимиру Путину во время событий в Крыму.
Экономика
Цены на нефть спровоцируют подорожание автомобилей в России
Резкое падение нефтяных котировок неминуемо приведет к подорожанию легковых автомобилей в России: эксперты в этом практически не сомневаются, несмотря на обещанный "отскок" валютных курсов.