Экономика

ИзвестияИзвестияЦБ анонсировал формулу продажи акций Сбербанка без оферты миноритариям

Центробанк в условиях волатильности на финансовых рынках изменит схему выкупа акций у миноритариев Сбербанка в рамках сделки по его продаже правительству. Об этом во вторник, 10 марта, сообщил первый зампред ЦБ России Сергей Швецов.
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ЦБ намерен продать акции Сбербанка без выставления оферты

Коммерсантъ05:07

ЦБ нашел формулу продажи Сбербанка без выставления оферты

РИА Новости04:30

ЦБ подготовил формулу для миноритариев в рамках сделки по Сбербанку без выставления оферты

ТАСС05:04

ЦБ нашел формулу выкупа акций Сбербанка без выставления оферты миноритариям

Интерфакс05:03

ЦБ анонсировал новую формулу продажи акций Сбербанка

РБК05:36

ЦБ отказался от оферты миноритарным акционерам Сбербанка

Ведомости05:06

Акции Сбербанка усилили падение на новостях по продаже пакета

ПРАЙМ04:45
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Полномочия есть. В Госдуме оценили предложения по президентским срокам

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Сирийские «Буки» сбили 20 турецких беспилотников

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РИА Новости 04:29
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Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля

То, что планируется закрепить в Конституции - индексация социальных выплат и пенсий - будет выполнено", - сказала сенатор.
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Российский велогонщик госпитализирован в ОАЭ из-за коронавируса

Российский велогонщик команды «Газпром-РусВело» Дмитрий Страхов находится в больнице Абу-Даби после сдачи положительного теста на коронавирус.
News.ru 07:07
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Путин призвал не связывать власть в стране с одним человеком

Президент России Владимир Путин во время выступления в Госдуме заявил, что президентская власти в стране не должна быть связана с одним человеком, пишут «Известия».
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Согласно подписанному Михаилом Мишустиным распоряжению Правительства РФ от 6 марта 2020 года, из Федерального фонда обязательного медицинского страхования выделено 1,2 млрд рублей на денежные выплаты стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров.
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Экономика

Названы последствия падения курса рубля для россиян

Ослабление российской национальной валюты отразится на стоимости поездок за рубеж, а также цене импортных товаров, рассказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.
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Эрдоган предложил Путину разрабатывать нефтяные месторождения в Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган предложил Владимиру Путину поддержать разработку нефтяных месторождений в Сирии для помощи сирийской экономике.
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Apple и Эрмитаж сняли пятичасовой фильм о музее на iPhone

Компания Apple совместно с Эрмитажем создали фильм о музее, снятый одним кадром.
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Трамп не приедет в Москву на празднование Дня Победы

Российская сторона получила по дипломатическим каналам от США информацию о том, что американский лидер Дональд Трамп не приедет на празднование в Москве в мае 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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Saudi Aramco увеличит поставки нефти до 12,3 миллиона баррелей в сутки

"Поставки сырой нефти будут увеличены на 300 тысяч баррелей в сутки выше максимальной производственной мощности компании, которая составляет 12 миллионов баррелей в день", — сказал ан-Насер агентству Рейтер.
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Ростов — ЦСКА 3:2

Еременко не сумел реализовать пенальти на 22-й минуте матча, Акинфеев отразил удар, а на добивание игроки "Ростова" не успели.
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В Новой Москве построят мобильную инфекционную больницу

В Новой Москве построят мобильную инфекционную больницу, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
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Первые оценки Ori and the Will of the Wisps – ещё одна великолепная игра про Ori

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Путин: как решат граждане 22 апреля, так и будет

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин заявил, что в России принимается не новая Конституция РФ, а вносятся значимые поправки в главный документ страны.
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Врачи рассказали о противоопухолевых свойствах витамина В12

Специалисты Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН рассказали о противоопухолевых свойствах витамина В12.
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Цены на нефть отыграли часть падения при обвале

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Мясников назвал причину ухода Михалковой из «Уральских пельменей»

Участник шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников назвал причину, из-за которой покинула коллектив ее бывшая участница Юлия Михалкова.
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Курс доллара опустился ниже 71 рубля на Московской бирже

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 71 руб. и составил, по данным на 13.57 мск, 70,93 руб.
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Гендиректор «Зенита» назвал падение рубля чувствительным для команды

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, как влияет на команду ситуация с резким падением курса рубля.
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ЦБ даст банкам послабления из-за коронавируса

Банк России собирается ввести временные послабления для банков из-за распространения коронавируса.
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Турчинов рассказал о звонке Путину в 2014 году

Украинский политик Александр Турчинов, который в 2014 году после свержения президента Виктора Януковича исполнял обязанности главы государства, рассказал о своем звонке российскому лидеру Владимиру Путину во время событий в Крыму.
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Цены на нефть спровоцируют подорожание автомобилей в России

Резкое падение нефтяных котировок неминуемо приведет к подорожанию легковых автомобилей в России: эксперты в этом практически не сомневаются, несмотря на обещанный "отскок" валютных курсов.
Вести.Ru 06:49
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