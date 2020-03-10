Экономика
ИзвестияЦБ анонсировал формулу продажи акций Сбербанка без оферты миноритариям
Центробанк в условиях волатильности на финансовых рынках изменит схему выкупа акций у миноритариев Сбербанка в рамках сделки по его продаже правительству. Об этом во вторник, 10 марта, сообщил первый зампред ЦБ России Сергей Швецов.
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Кино
Людмила Артемьева покинула сериал «Сваты»
Политика
Путин назвал условия для своего участия в новых президентских выборах
Глава РФ Владимир Путин рассказал о двух условиях, которые должны быть выполнены, чтобы он участвовал в выборах нового президента.
Экономика
Названы последствия падения курса рубля для россиян
Ослабление российской национальной валюты отразится на стоимости поездок за рубеж, а также цене импортных товаров, рассказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.
Происшествия
На Украине забросали камнями поезд в Москву
Армия и оружие
Трубоукладчика «Академик Черский» берет под защиту «Ярослав Мудрый»
Корабли направляются в Балтийское море. Трубоукладчика "Академик Черский" берет под защиту "Ярослав Мудрый".
Политика
Кремль подтвердил, что Трамп не приедет в Москву на День Победы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что президент США Дональд Трамп не приедет в Москву 9 мая на мероприятия по случаю 75-летней годовщины Победы во Второй мировой войне, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Экономика
Банк России предложил увеличить размер переводов в СБП до 2 млн рублей
Банк России предлагает увеличить размер переводов в системе быстрых платежей (СБП) с 600 тыс. рублей до 2 млн рублей.
Музыка
Little Big пока не представила песню для «Евровидения-2020»
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган публично попросил прощения у Самойловой
Рэп-исполнитель Джиган в своем Instagram попросил прощения у супруги Оксаны Самойловой.
Футбол
Появилось первое фото Роналдиньо в парагвайской тюрьме
Бывший футболист сборной Бразилии, легендарный Роналдиньо продолжает отбывать наказание. Он сейчас сидит за решёткой в парагвайской тюрьме.
Экономика
Киселев прокомментировал ситуацию с падением рубля и ценами на нефть
Паниковать в связи с нынешним падением цен на нефть и спекулятивной лихорадкой на валютном рынке не надо, от нынешней ситуации стратегически Россия может выиграть благодаря хладнокровию и расчету руководства страны, написал журналист Дмитрий Киселев в открытом им в понедельник Telegram-канале.
Игры
Rock of Ages 3: Make & Break выходит 2 июня
Издательство Modus Games определилось с датой релиза боевика с элементами стратегии Rock of Ages 3: Make & Break.
Политика
В Татарстане выступили против положения о русском языке в Конституции
Общественники Татарстана выступили против закрепления в Конституции статуса русского языка как языка «государствообразующего народа».
Политика
Володин оценил поправку о президентских сроках
Внесение в Конституцию России поправки о президентских сроках будет способствовать стабильности, заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.
Спорт
Владелец «Ноттингема» и «Олимпиакоса» заразился коронавирусом
Владелец английского клуба «Ноттингем Форест» и греческого «Олимпиакоса» Евангелос Маринакис инфицирован коронавирусом.
Кино
Представители СМИ высоко оценили «Мулан»
Первые отзывы представителей зарубежных СМИ, посетивших 9 марта 2020 года вечерний премьерный показ приключенческого боевика "Мулан", в подавляющем большинстве оказались восторженными.
Политика
Оппозиционеры подали заявку на митинг против обнуления сроков Путина
Оппозиционеры Татьяна Усманова из «Открытой России», член «Партии перемен» Мария Кузнецова и глава Команды Егора Жукова Евгений Овчаров подали в мэрию заявку на проведение 21 марта акции протеста против обнуления президентских сроков, передает «Интерфакс».
Гаджеты
Характеристики Sony PlayStation 5 появились в Сети
Полные характеристики Sony PlayStation 5 появились на анонимном форуме 4Chan. Так, указана стоимость консоли – 499 долларов.
Политика
Трамп пообещал серьезные шаги в экономике из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп пообещал объявить во вторник серьезные экономические меры на фоне коронавируса, включая снижение налога на зарплату.
Гаджеты
Microsoft признала критические проблемы с обновлением Windows 10
Как сообщает Windows Latest, корпорация Microsoft отреагировала на жалобы пользователей на обновление KB4535996 для Windows 10, передает "Лента.ру".
Авто
Ford Focus чаще всего служил обеспечением по кредиту
Кино
Появился новый трейлер «Круиза по джунглям» от Disney
Disney выложила свежий трейлер «Круиза по джунглям» — новой приключенческой картины, главные роли в которой исполняют Дуэйн Джонсон и Эмили Блант.
Общество
ФБК рассказал о тайной империи Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна
Энергетика
Новак назвал возможные сроки восстановления цен на нефть
Восстановление цен на нефть займет несколько месяцев. Об этом 10 марта заявил глава Минэнерго России Александр Новак.
Общество
Российские регионы вводят особый режим из-за коронавируса
С 10 марта в Липецкой области объявлен особый режим из-за коронавируса, написано на сайте администрации региона.
Экономика
ЦБ ввел временные послабления для банков из-за коронавируса
Банк России вводит временные регуляторные послабления для банков в связи с распространением коронавируса.
Шоу-бизнес
Две дочери Анджелины Джоли перенесли хирургические операции
Две дочери Анджелины Джоли и Бреде Питта, 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло, за последние два месяца перенесли хирургические операции, из-за чего вся семья посвятила себя заботе о девочках.
Общество
Принц Гарри с женой в последний раз приняли участие в публичном мероприятии
8 января принц Гарри и Меган Маркл сообщили о желании отказаться от обязанностей членов королевской семьи и получить финансовую независимость от Букингемского дворца.
Политика
Зюганов объяснил разрешение иметь недвижимость за рубежом
Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов не удивлен тем, что «Единая Россия» не хочет на уровне Конституции вводить запрет для чиновников и парламентариев на недвижимость за границей.
Общество
Употребление воды натощак помогает решить проблемы со здоровьем
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Focus, немецкие врачи установили сразу пять причин пить воду натощак.