Экономика
ИзвестияЦБ анонсировал формулу продажи акций Сбербанка без оферты миноритариям
Центробанк в условиях волатильности на финансовых рынках изменит схему выкупа акций у миноритариев Сбербанка в рамках сделки по его продаже правительству. Об этом во вторник, 10 марта, сообщил первый зампред ЦБ России Сергей Швецов.
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Армия и оружие
Сирийские «Буки» сбили 20 турецких беспилотников
Зенитные комплексы «Бук-М2Э» Сирии сбили 20 беспилотников Турции.
Политика
Госдума одобрила поправку об упоминании Бога в Конституции
Госдума одобрила внесенную президентом России поправку об упоминании Бога в Конституции РФ.
Экономика
В Москве прокомментировали разрыв сделки с ОПЕК
В Москве прокомментировали разрыв сделки с ОПЕК. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на чиновников, близких к Кремлю.
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в мае
Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.
Армия и оружие
Автомобиль ВСУ подорвался на собственном минном поле под Песками
В заявлении Народной милиции ДНР автотранспорт ВСУ подорвался на минном поле в районе н.п. Пески.
Экономика
Глава комитета Госдумы предостерег россиян от панической скупки валюты
Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров призвал граждан не поддаваться панике и не спешить сейчас с покупкой валюты - это будет выгодно только спекулянтам, уверен депутат.
Экономика
В РСТ предсказали изменение спроса на туры в Италию и Израиль
Из-за особых мер борьбы с коронавирусом в Италии и Израиле наблюдается стремительный спад спроса у туристов, заявила газете ВЗГЛЯД пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.
Наука
Стало известно, на какой день проявляется коронавирус после заражения
Ученые доказали, что карантин в две недели эффективен. Стало известно, на какой день проявляется коронавирус после заражения.
Политика
Путин напомнил Западу о контактах стран Европы с Гитлером перед войной
Западные страны должны оценить контакты глав европейских стран с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером, которые осуществлялись до начала Второй мировой войны.
Происшествия
На Урале объявлена в розыск вернувшаяся из Италии туристка
В Миассе Челябинской области полиция разыскивает горожанку, отказавшуюся пройти карантин после возвращения из Италии.
Политика
Кремль: Трамп не приедет на празднование юбилея Победы в Москву
В Кремле подтвердили: президент США Дональд Трамп не сможет приехать на 75-летие Победы в Москву.
Общество
Российские регионы вводят особый режим из-за коронавируса
С 10 марта в Липецкой области объявлен особый режим из-за коронавируса, написано на сайте администрации региона.
Хоккей
«Салават Юлаев» обыграл «Авангард» и повел в серии плей-офф
Футбол
Владимир Кияев уйдет с поста президента «Оренбурга»
Владимир Кияев покинет пост президента футбольного клуба «Оренбург».
Кино
Появились первые кадры с новой героиней второго сезона «Пацанов»
В Сети появились первые кадры с новой героиней сериала «Пацаны», которая появится в новом сезоне.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл распрощались с королевскими обязанностями
Принц потерял финансовую поддержку Букингемского дворца, а также право именоваться «высочеством», но при этом сохранил за собой титул герцога и возможность вернуть прежний статус в течение года.
Хоккей
Овечкин забросил 48-ю шайбу в сезоне
Экономика
Бумаги российских компаний открыли торги в Лондоне ростом до 14%
Ценные бумаги российских компаний, за исключением ВТБ и "Ленты", открыли торги на Лондонской фондовой бирже ростом до 14 процентов.
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган публично просит прощения у Самойловой
Ранее в социальной сети рэпер общался с подписчиками будучи пьяным и выражался нецензурной речью при своих детях.
Энергетика
Новак заявил, что восстановление цен на нефть займет несколько месяцев
"Что касается восстановления котировок, я думаю, что это займет несколько месяцев", - сказал Новак.
Экономика
Меняют всё на валюту или игнорируют обвал рубля? Что происходит в банках Тюмени
Новая неделя началась для россиян с новостей о рекордном обвале цен на нефть и, как следствие, обрушения курса валют.
Экономика
Песков уверен в способности экономики РФ пережить падение цен на нефть
Как сообщало ИА REGNUM, в понедельник, 9 марта, который стал «чёрным» для всех мировых рынков, цены на нефть обвалились почти на 25%.
Происшествия
В Санкт-Петербурге нашли студента с простреленной головой
В Санкт-Петербурге нашли тело студента с простреленной головой.
Футбол
Уткин извинился перед болельщиками «Зенита»
Уткин заявил, что хочет извиниться перед болельщиками "Зенита", однако при этом заметил, что ничего не может изменить в сложившейся ситуации.
Экономика
Названы товары, которые первыми подорожают после обвала рубля
Жителей России ждёт повышение цен на многие товары в связи с падением рубля из-за обвала цен на нефть.
Футбол
Матч Лиги чемпионов «Барселона» – «Наполи» пройдёт при пустых трибунах
Ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Наполи" состоится без зрителей. Об этом информирует пресс-служба УЕФА.
Политика
Захарова оценила рекомендацию Италии воздержаться от поездок в Россию
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала рекомендацию итальянского посольства в Москве воздержаться от поездок в Россию.
Финансы
Доллар превысил 74 рубля, евро — 85
Курс доллара вырос до 74,41 рубля, евро подорожал до 85,01 рубля.
Музыка
Премьера песни Little Big для «Евровидения» перенесена
Презентация песни Little Big для международного песенного конкурса "Евровидение" отложена "по неизвестным причинам", сообщает "Российская газета" со ссылкой на заявление представителя группы.
Спорт
У российского велогонщика Страхова диагностировали коронавирус
РИА Новости / Алексей Даничев У российского велогонщика Дмитрия Страхова обнаружили коронавирус, об этом сообщается в официальном аккаунте команды "Газпром-Русвело" в Instagram.