Экономика

ИзвестияИзвестияЦБ анонсировал формулу продажи акций Сбербанка без оферты миноритариям

Центробанк в условиях волатильности на финансовых рынках изменит схему выкупа акций у миноритариев Сбербанка в рамках сделки по его продаже правительству. Об этом во вторник, 10 марта, сообщил первый зампред ЦБ России Сергей Швецов.
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Обвал рынков изменил планы по выкупу акций Сбербанка у ЦБ

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Власти передумали выкупать акции Сбербанка у миноритариев

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Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
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Суд арестовал главу района в Дагестане за превышение полномочий

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Оператор МТС и компания Ericsson провели тестирование сетей пятого поколения на существующей LTE-инфраструктуре.
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В Москве временно запретили массовые мероприятия из-за коронавируса

В Москве из-за ситуации с коронавирусной инфекцией до 10 апреля запрещается проведение массовых мероприятий с числом участников более 5 тыс. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
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Экономика

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Роспотребнадзор в связи с распространением новой коронавирусной инфекции рекомендует воздержаться от посещения общественных мест, в том числе торговых центров, спортивных мероприятий и транспорта в час пик.
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Бакаев: «Не опускаем руки! Двигаемся дальше»

Полузащитник "Спартака" Зелимхан Бакаев призвал команду не опускать руки после недавнего поражения от "Краснодара" в чемпионате России.
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В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
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Путин встретился с Володиным и Медведчуком

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Дарья Жукова воспитывает двоих детей от миллиардера Романа Абрамовича. Сын пары Аарон-Александр родился в 2009 году.
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США намерены противостоять попыткам «манипулировать нефтяными рынками»

Соединённые Штаты намерены противостоять нестабильности, вызванной попытками других государств «манипулировать нефтяными рынками», заявили в Минэнерго США.
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Кадыров поддержал поправку, позволяющую Путину участвовать в выборах

Во вторник депутат Госдумы Валентина Терешкова внесла на рассмотрение Госдумы поправку, которая разрешает Путину участвовать в выборах президента, которые пройдут в 2024 году.
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Кокорин опроверг слова о нежелании возвращаться в «Зенит»

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Роструд напомнил о длинных выходных в мае

Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.
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Магнитогорский «Металлург» может уволить тренера Воробьева

Не слишком удачные итоги нынешнего сезона КХЛ для магнитогорского "Металлурга" могут стать причиной увольнения главного тренера Магнитки Ильи Воробьева, с которым команда в 2016 году выиграла Кубок Гагарина.
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Little Big пока не представила песню для «Евровидения-2020»

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