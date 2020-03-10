Экономика
ИзвестияЦБ анонсировал формулу продажи акций Сбербанка без оферты миноритариям
Центробанк в условиях волатильности на финансовых рынках изменит схему выкупа акций у миноритариев Сбербанка в рамках сделки по его продаже правительству. Об этом во вторник, 10 марта, сообщил первый зампред ЦБ России Сергей Швецов.
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Энергетика
Американский экономист рассказал, кому выгодно снижение цены на нефть
Глава российского Министерства энергетики Александр Новак в пятницу заявил об истечении с 1 апреля обязательств по сокращению добычи нефти странами — членами сделки ОПЕК+.
Политика
Госдума одобрила поправку об обнулении президентских сроков Путина
Ранее президент России Владимир Путин, прибывший в Госдуму, где сегодня рассматривают во втором чтении законопроект о внесении изменений в Конституцию, заявил, что поддерживает поправку, обнуляющую его президентские сроки и позволяющую ему участвовать в новых конкурентных выборах.
Общество
Формула-1 объявила о контракте с крупнейшей нефтяной компанией мира
В Формуле-1 объявили о подписании долгосрочного контракта с крупнейшей нефтегазовой компанией мира Saudi Aramco, сообщает официальный сайт серии.
Финансы
Курс доллара опустился ниже 71 рубля на Московской бирже
Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 71 руб. и составил, по данным на 13.57 мск, 70,93 руб.
Политика
Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной словами «мы повторим»
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной войне словами «мы повторим».
Единоборства
Исмаилов рассказал о совете Кадырова перед боем с Емельяненко
Кадыров пошутил сказав, что Магомеду необходимо «намазать маслом лысину» – это якобы поможет Исмаилову в бою против Емельяненко-младшего.
Авто
В Узбекистане подорожали местные автомобили
Компания официально переписала ценники на машины, которые стали выше на 15-20%.
Общество
Московских водителей возмутила опасная для здоровья система контроля
Московские водители массово возмутились из-за опасной для здоровья системы контроля «Антисон», установленной в общественном транспорте, и пожаловались на условия работы.
Армия и оружие
В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»
Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
Экономика
Эксперты: снижение курса рубля приведет к росту цен на авиабилеты
Средняя стоимость авиабилетов по международным направлениям, которая зависит от курса валют, после пересчета в ночь со вторника на среду вырастет примерно на 10 процентов и составит 17 226 рублей, сообщили РИА Новости в Biletix.
Технологии
МТС и Ericsson протестировали технологию 5G на частотах LTE
Оператор МТС и компания Ericsson провели тестирование сетей пятого поколения на существующей LTE-инфраструктуре.
Общество
В Москве временно запретили массовые мероприятия из-за коронавируса
В Москве из-за ситуации с коронавирусной инфекцией до 10 апреля запрещается проведение массовых мероприятий с числом участников более 5 тыс. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Экономика
Калининградская область выдала первую сельскую ипотеку по госпрограмме
Первый ипотечный кредит по ставке 2,7% годовых в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий" выдали в Калининградской области, сообщила пресс-служба правительства региона.
Здоровье
Роспотребнадзор призвал не ездить на общественном транспорте в час пик
Роспотребнадзор в связи с распространением новой коронавирусной инфекции рекомендует воздержаться от посещения общественных мест, в том числе торговых центров, спортивных мероприятий и транспорта в час пик.
Футбол
Бакаев: «Не опускаем руки! Двигаемся дальше»
Полузащитник "Спартака" Зелимхан Бакаев призвал команду не опускать руки после недавнего поражения от "Краснодара" в чемпионате России.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Политика
Путин встретился с Володиным и Медведчуком
Шоу-бизнес
Даша Жукова впервые показала очень красивую дочь от Романа Абрамовича
Дарья Жукова воспитывает двоих детей от миллиардера Романа Абрамовича. Сын пары Аарон-Александр родился в 2009 году.
Энергетика
США намерены противостоять попыткам «манипулировать нефтяными рынками»
Соединённые Штаты намерены противостоять нестабильности, вызванной попытками других государств «манипулировать нефтяными рынками», заявили в Минэнерго США.
Политика
Кадыров поддержал поправку, позволяющую Путину участвовать в выборах
Во вторник депутат Госдумы Валентина Терешкова внесла на рассмотрение Госдумы поправку, которая разрешает Путину участвовать в выборах президента, которые пройдут в 2024 году.
Футбол
Кокорин опроверг слова о нежелании возвращаться в «Зенит»
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в мае
Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.
Хоккей
Магнитогорский «Металлург» может уволить тренера Воробьева
Не слишком удачные итоги нынешнего сезона КХЛ для магнитогорского "Металлурга" могут стать причиной увольнения главного тренера Магнитки Ильи Воробьева, с которым команда в 2016 году выиграла Кубок Гагарина.
Происшествия
Под Тамбовом задержан подозреваемый в убийстве 13-летней девочки
Общество
«Аэрофлот» вернет стоимость билетов в Италию и Израиль
"Аэрофлот" предоставляет возможность пассажирам без штрафных санкций изменить маршрут, даты путешествия или вернуть билеты в и из городов Италии и Израиля, - отмечается в сообщении.
Политика
«Вопрос стоит не о нем, а о нас»: Путин «обнулил» проблему-2024
Еще не факт, считают эксперты Сегодня разрешилась главная политическая интрига последних лет в России: стало понятно, что Путин при желании сможет остаться на посту президента РФ и после 2024 года.
Общество
Суперлуние смогут увидеть россияне 10 марта
Явление, при котором Луна будет находиться максимально близко к Земле, смогут увидеть россияне в ночь с 9 на 10 марта, сообщили специалисты Уфимского городского планетария.
Музыка