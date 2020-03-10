Привилегированные акции Сбербанка обвалились на 11,56% — до ₽185,73. «Действительно, мы проводили вчера-позавчера интенсивные консультации относительно, прежде всего, выставления оферты по данной сделке, исходя из сложной ситуации на рынке», — сказал первый зампред ЦБ.

Экономика Туроператорам предложили оценить убытки от невозвратных авиатарифов Ассоциации туроператоров России (АТОР), Российскому союзу туриндустрии (РСТ) и ассоциации «Турпомощь» предложено до 12 марта предоставить информацию о размере понесенных убытков из-за коронавируса.

Общество Росстат назвал сферы деятельности с самыми высокими зарплатами Самые высокие зарплаты в 2019 году получали сотрудники в финансовой и страховой сфере, сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.

Шоу-бизнес Самойлова впервые нарушила молчание после скандала с Джиганом Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова впервые нарушила молчание после скандала, связанного с осложнениями в отношениях супругов, о которых пишут СМИ.

Общество В Лондоне арестовали недвижимость дочери и внука Нурсултана Назарбаева Как сообщает BBC со ссылкой на расследование Transparency International и Finance Uncovered, ими оказались дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева спикер Сената Казахстана Дарига Назарбаева, а также ее старший сын Нурали Алиев и его жена Аида.

Политика Эксперт рассказал, какой козырь скрывал Путин Настоящим «козырем» стало обнуление президентских сроков после принятия новой Конституции, рассказал корреспонденту «Росбалта» доцент кафедры политической психологии факультета психологии СПбГУ Александр Конфисахор.