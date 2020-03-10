Экономика
РБКАкции Сбербанка обвалились на фоне обещаний ЦБ изменить условия сделки
Привилегированные акции Сбербанка обвалились на 11,56% — до ₽185,73. «Действительно, мы проводили вчера-позавчера интенсивные консультации относительно, прежде всего, выставления оферты по данной сделке, исходя из сложной ситуации на рынке», — сказал первый зампред ЦБ.
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Экономика
Туроператорам предложили оценить убытки от невозвратных авиатарифов
Ассоциации туроператоров России (АТОР), Российскому союзу туриндустрии (РСТ) и ассоциации «Турпомощь» предложено до 12 марта предоставить информацию о размере понесенных убытков из-за коронавируса.
Кино
Людмила Артемьева отказалась сниматься в «Сватах-7»
Кроме Артемьевой, которая отказалась сниматься.
Политика
Путин заявил о сохранении транзита газа через Украину в меньшем объеме
Глава государства заявил, что в случае сохранения после этого антироссийских санкций вопрос об их назначении больше не вызовет сомнений.
Шоу-бизнес
Появились первые фото дочери Анджелины Джоли после операции
13-летняя дочь Анджелины Джоли передвигается на костылях после операции на бедре. «На эти фото больно смотреть,» — пишут в интернете.
Общество
Главный редактор RT ответила на обвинения Навального
Армия и оружие
Трубоукладчика «Академик Черский» берет под защиту «Ярослав Мудрый»
Корабли направляются в Балтийское море. Трубоукладчика "Академик Черский" берет под защиту "Ярослав Мудрый".
Энергетика
Мировые цены на нефть растут более чем на 3%
Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 3,9%, до $38,66 за баррель.
Энергетика
Добыча сланцевой нефти в США сократится в условиях падения цен
Бирол добавил, что цена в $25 за баррель нефти будет давить на нефтяную отрасль США и приведет к снижению добычи сланцевой нефти.
Общество
Росстат назвал сферы деятельности с самыми высокими зарплатами
Самые высокие зарплаты в 2019 году получали сотрудники в финансовой и страховой сфере, сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.
Шоу-бизнес
Самойлова впервые нарушила молчание после скандала с Джиганом
Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова впервые нарушила молчание после скандала, связанного с осложнениями в отношениях супругов, о которых пишут СМИ.
Общество
В Лондоне арестовали недвижимость дочери и внука Нурсултана Назарбаева
Как сообщает BBC со ссылкой на расследование Transparency International и Finance Uncovered, ими оказались дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева спикер Сената Казахстана Дарига Назарбаева, а также ее старший сын Нурали Алиев и его жена Аида.
Политика
В Госдуме назвали поправку о президентских сроках переходной нормой
Поправки о президентских сроках носят переходный характер, заявил депутат Госдумы Павел Крашенинников.
Здоровье
В Липецкой области все школы закрыли на карантин из-за коронавируса
В Липецкой области школы закрываются на двухнедельный карантин из-за угрозы заражения коронавирусом, заявил пресс-секретарь губернатора области Михаил Шаркшаков.
Общество
В Великобритании замминистра здравоохранения заразилась коронавирусом
Замминистра здравоохранения Великобритании по вопросам безопасности пациентов Надин Доррис объявила, что заразилась коронавирусом.
Спорт
Лыжник Большунов досрочно выиграл общий зачет Кубка мира
Происшествия
Пять человек погибли при крушении легкомоторного самолёта в Австралии
Жертвами крушения легкомоторного самолёта в австралийском штате Квинсленд стали пять человек.
Здоровье
В Петербурге с подозрением на коронавирус госпитализировано 87 человек
В Санкт-Петербурге на момент 10 марта в Клинической инфекционной больнице имени Боткина содержатся 87 пациентов с подозрением на коронавирус.
Общество
В Москве на месяц запретили массовые мероприятия из-за коронавируса
В Москве на месяц, до 10 апреля, из-за коронавируса запрещены массовые мероприятия, где будет больше 5 тысяч участников.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри простились с монаршими обязанностями
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что британцы освистали Меган Маркл и принца Гарри на благотворительном вечере в Лондоне.
Шоу-бизнес
Дочку Ирины Шейк запечатлели в алом платье и запачканных колготках на прогулке с мамой
Шейк встретилась с Купером в ресторане. Актера запечатлели папарацци, когда он нес дочку на руках и зацеловывал.
Общество
В посольстве сообщили россиянам о новых правилах перемещения по Италии
Посольство России в Италии сообщило россиянам о новых правилах перемещения по стране с учетом мер, принятых итальянскими властями из-за эпидемии коронавируса.
Политика
Эксперт рассказал, какой козырь скрывал Путин
Настоящим «козырем» стало обнуление президентских сроков после принятия новой Конституции, рассказал корреспонденту «Росбалта» доцент кафедры политической психологии факультета психологии СПбГУ Александр Конфисахор.
Политика
Трамп не приедет на День Победы в Москву
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Здоровье
Роспотребнадзор назвал 7 рекомендаций для профилактики коронавируса
Стоит усилить меры гигиены дома и на работе Эксперты Роспотребнадзора подготовили инструкцию, как обнаружить у себя коронавирус нового типа и предотвратить заражение.
Экономика
Эстония объявила о начале экономического кризиса в стране
Власти Эстонии объявили о начале кризиса в стране.
Происшествия
Под Тамбовом задержан подозреваемый в убийстве 13-летней девочки
Экономика
АКРА предупредило о приближении финансового кризиса
Российское Аналитическое кредитное рейтинговое агентство предупредило о возможном приближении финансового кризиса.
Армия и оружие
Украина и ДНР понесли потери в Донбассе
Армия и оружие