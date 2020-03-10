Экономика
ИзвестияВ Госдуме представили проект замены оферты при продаже акций Сбербанка
Оферта, которую предполагалось направить миноритариям Сбербанка при приобретении правительством контрольного пакета акций у ЦБ, будет заменена в законопроекте механизмом акционерного соглашения.
Читать в источнике
Оценить206
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 15:16, Ашберн
Общество
В Москве ввели запрет на проведение массовых мероприятий
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о введении запрета в столице на проведение массовых мероприятий с участием более 5 тыс. человек.
Хоккей
«Динамо» обыграло «Спартак» и вышло вперед в серии плей-офф КХЛ
«Динамо» на своем льду обыграло «Спартак» в четвертом матче серии 1/8 финала плей-офф Кубка Гагарина.
Армия и оружие
В Минобороны РФ опровергли заявление Турции об уничтоженных «Панцирях»
Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
Общество
В Нидерландах отложили слушания по делу о крушении MH17
Суд решил отложить слушания по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины 17 июля 2014 года до понедельника 23 марта, сообщил председательствующий судья Хендрик Стинхейс на заседании во вторник.
Футбол
Суд оштрафовал Умтити на 33 тысячи евро
Владелица жилья требовала с футболиста 180 тысяч евро, однако суд оценил нанесенный Умтити ущерб в размере 33 тысяч евро.
Политика
Жириновский предложил провести досрочные выборы в Госдуму
Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов заявил Znak.com, что фракция ЕР с большой долей вероятности поддержит роспуск нижней палаты Госдумы.
Политика
В Москве подали заявку на митинг против обнуления сроков Путина
Татьяна Усманова из «Открытой России», Мария Кузнецова из «Партии перемен» и глава Команды Егора Жукова Евгений Овчаров подали в мэрию Москвы уведомление о проведении митинга против снятия ограничений для действующего президента участвовать в выборах главы государства, сообщает «Интерфакс».
Кино
Людмила Артемьева отказалась сниматься в новых сериях «Сватов»
Российская актриса Людмила Артемьева отказалась сниматься в седьмом сезоне сериала «Сваты».
Хоккей
Тренер «Автомобилиста» Мартемьянов заявил, что готов уйти в отставку
Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов заявил, что готов к собственному увольнению после вылета команды из плей-офф Кубка Гагарина от «Сибири» (1:4 в серии).
Здоровье
В Великобритании ищут добровольцев, готовых заразиться коронавирусом
Самые эффективные из протестированных вакцин и лекарств намерены ввести заразившимся коронавирусом.
Общество
Американский экономист предрек победу России в нефтяной войне
Профессор Военно-морского колледжа США Николас Гвоздев спрогнозировал победу России в нефтяной войне.
Космос
Ученые раскрыли новые факты о формировании Земли
Датские ученые провели исследование, результаты которого ставят под сомнение прежние теории формирования Земли.
Общество
Германия запросила данные у России по преступлениям нацистов в Ейске
По словам старшего прокурора, проверка в Германии продолжается. В свою очередь, в СК заявили, что пока не получали запрос из Людвигсбурга.
Экономика
Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля
То, что планируется закрепить в Конституции - индексация социальных выплат и пенсий - будет выполнено", - сказала сенатор.
Шоу-бизнес
Дочери Анджелины Джоли перенесли сложные операции
В своей колонке для издания Time актриса Анджелина Джоли рассказала, что две ее дочери — 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло одна за другой перенесли сложные операции.
Спорт
Большунов выиграл зачет Кубка мира в дистанционных гонках
Армия и оружие
Пробивающая арктические льды американская подлодка попала на видео
Атомная подводная лодка Toledo всплыла сквозь лед в Арктике, соответствующее видео опубликовано на ютуб-канале американских военно-морских сил.
Игры
Названы системные требования для Doom Eternal
Компания Bethesda Softworks и разработчик id Software анонсировали системные требования для игры Doom Eternal, сообщается на странице проекта в Steam.
Финансы
Курс доллара опустился ниже 71 рубля на Московской бирже
Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 71 руб. и составил, по данным на 13.57 мск, 70,93 руб.
Экономика
Forbes подсчитал потери российских миллиардеров на обвале рынков
Российские миллиардеры в общей сложности лишились 8,81 млрд долларов из-за резкого падения нефтяных котировок и бегства инвесторов из активов РФ.
Спорт
Хоккейный чемпионат Германии досрочно завершён из-за коронавируса
Немецкая хоккейная лига досрочно завершила чемпионат из-за эпидемии коронавируса, информирует организация в «Твиттере».
Экономика
Экономист рассказал о последствиях для россиян обвала рубля
Россиян ждет повышение цен на многие товары в связи с падением рубля из-за обвала цен на нефть.
Экономика
«АвтоВАЗ» допустил рост цен на автомобили из-за падения рубля
«АвтоВАЗ» рассматривает возможность корректировки цен на автомобили на фоне колебания курса рубля и снижения цен на нефть.
Происшествия
СК огласил предварительные результаты экспертизы останков под Рязанью
Генетическая экспертиза предварительно установила, что обнаруженные в Рязанской области останки принадлежат Екатерине Левченко, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК по Пензенской области.
Гаджеты
Характеристики Sony PlayStation 5 появились в Сети
Полные характеристики Sony PlayStation 5 появились на анонимном форуме 4Chan. Так, указана стоимость консоли – 499 долларов.
Общество
Регионы России вводят особый режим из-за коронавируса
Регионы Российской Федерации вводят особый режим в связи коронавирусной инфекцией.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри простились с монаршими обязанностями
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что британцы освистали Меган Маркл и принца Гарри на благотворительном вечере в Лондоне.
Политика
Путин назвал условия для своего нового президентского срока
Срочное изменение По предложению депутата от "Единой России" Валентины Терешковой, действующие и бывшие президенты России могут получить право участвовать в выборах без учета их сроков на посту главы государства.
Общество
Газопровод «Сила Сибири» приостановится на профилактику в марте
Газопровод «Сила Сибири», который был запущен в декабре 2019 года, приостановит работу на профилактику во второй половине марта.
Экономика
Калининградская область выдала первую сельскую ипотеку по госпрограмме
Первый ипотечный кредит по ставке 2,7% годовых в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий" выдали в Калининградской области, сообщила пресс-служба правительства региона.