Экономика

ИзвестияИзвестияВ Госдуме представили проект замены оферты при продаже акций Сбербанка

Оферта, которую предполагалось направить миноритариям Сбербанка при приобретении правительством контрольного пакета акций у ЦБ, будет заменена в законопроекте механизмом акционерного соглашения.
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Обвал рынков изменил планы по выкупу акций Сбербанка у ЦБ

Коммерсантъ14:38

Власти передумали выкупать акции Сбербанка у миноритариев

Ведомости12:40

ЦБ анонсировал новую формулу продажи акций Сбербанка

РБК05:36

В Думе заявили, что оферту при продаже Сбербанка заменят акционерным соглашением

ТАСС10:48

ЦБ нашел формулу выкупа акций Сбербанка без выставления оферты миноритариям

Интерфакс05:03

В Госдуме представили проект замены оферты при продаже акций Сбербанка

Известия11:03

ЦБ нашел формулу продажи Сбербанка без выставления оферты

РИА Новости04:30
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Общество

В Москве ввели запрет на проведение массовых мероприятий

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о введении запрета в столице на проведение массовых мероприятий с участием более 5 тыс. человек.
ТАСС 14:07
Хоккей

«Динамо» обыграло «Спартак» и вышло вперед в серии плей-офф КХЛ

«Динамо» на своем льду обыграло «Спартак» в четвертом матче серии 1/8 финала плей-офф Кубка Гагарина.
РБК 15:05
Армия и оружие

В Минобороны РФ опровергли заявление Турции об уничтоженных «Панцирях»

Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
ТАСС 14:00
Общество

В Нидерландах отложили слушания по делу о крушении MH17

Суд решил отложить слушания по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины 17 июля 2014 года до понедельника 23 марта, сообщил председательствующий судья Хендрик Стинхейс на заседании во вторник.
РИА Новости 12:00
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Суд оштрафовал Умтити на 33 тысячи евро

Владелица жилья требовала с футболиста 180 тысяч евро, однако суд оценил нанесенный Умтити ущерб в размере 33 тысяч евро.
Soccer.ru 13:47
Политика

Жириновский предложил провести досрочные выборы в Госдуму

Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов заявил Znak.com, что фракция ЕР с большой долей вероятности поддержит роспуск нижней палаты Госдумы.
Время Пресс 05:54
Политика

В Москве подали заявку на митинг против обнуления сроков Путина

Татьяна Усманова из «Открытой России», Мария Кузнецова из «Партии перемен» и глава Команды Егора Жукова Евгений Овчаров подали в мэрию Москвы уведомление о проведении митинга против снятия ограничений для действующего президента участвовать в выборах главы государства, сообщает «Интерфакс».
Smolnarod.ru 10:36
Кино

Людмила Артемьева отказалась сниматься в новых сериях «Сватов»

Российская актриса Людмила Артемьева отказалась сниматься в седьмом сезоне сериала «Сваты».
Известия 14:26
Хоккей

Тренер «Автомобилиста» Мартемьянов заявил, что готов уйти в отставку

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов заявил, что готов к собственному увольнению после вылета команды из плей-офф Кубка Гагарина от «Сибири» (1:4 в серии).
RT на русском 13:47
Здоровье

В Великобритании ищут добровольцев, готовых заразиться коронавирусом

Самые эффективные из протестированных вакцин и лекарств намерены ввести заразившимся коронавирусом.
Москва 24 05:11
Общество

Американский экономист предрек победу России в нефтяной войне

Профессор Военно-морского колледжа США Николас Гвоздев спрогнозировал победу России в нефтяной войне.
Газета.Ru 13:47
Космос

Ученые раскрыли новые факты о формировании Земли

Датские ученые провели исследование, результаты которого ставят под сомнение прежние теории формирования Земли.
Территория новостей 03:45
Общество

Германия запросила данные у России по преступлениям нацистов в Ейске

По словам старшего прокурора, проверка в Германии продолжается. В свою очередь, в СК заявили, что пока не получали запрос из Людвигсбурга.
РИА Новости 03:32
Экономика

Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля

То, что планируется закрепить в Конституции - индексация социальных выплат и пенсий - будет выполнено", - сказала сенатор.
РИА Новости вчера в 04:26
Шоу-бизнес

Дочери Анджелины Джоли перенесли сложные операции

В своей колонке для издания Time актриса Анджелина Джоли рассказала, что две ее дочери — 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло одна за другой перенесли сложные операции.
Вести.Ru 03:38
Спорт

Большунов выиграл зачет Кубка мира в дистанционных гонках

Газета.Ru 08 марта в 09:34
Армия и оружие

Пробивающая арктические льды американская подлодка попала на видео

Атомная подводная лодка Toledo всплыла сквозь лед в Арктике, соответствующее видео опубликовано на ютуб-канале американских военно-морских сил.
РИА Новости 15:00
Игры

Названы системные требования для Doom Eternal

Компания Bethesda Softworks и разработчик id Software анонсировали системные требования для игры Doom Eternal, сообщается на странице проекта в Steam.
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Финансы

Курс доллара опустился ниже 71 рубля на Московской бирже

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 71 руб. и составил, по данным на 13.57 мск, 70,93 руб.
Ведомости 07:32
Экономика

Forbes подсчитал потери российских миллиардеров на обвале рынков

Российские миллиардеры в общей сложности лишились 8,81 млрд долларов из-за резкого падения нефтяных котировок и бегства инвесторов из активов РФ.
BFM.ru 13:30
Спорт

Хоккейный чемпионат Германии досрочно завершён из-за коронавируса

Немецкая хоккейная лига досрочно завершила чемпионат из-за эпидемии коронавируса, информирует организация в «Твиттере».
Чемпионат 13:36
Экономика

Экономист рассказал о последствиях для россиян обвала рубля

Россиян ждет повышение цен на многие товары в связи с падением рубля из-за обвала цен на нефть.
Известия 06:50
Экономика

«АвтоВАЗ» допустил рост цен на автомобили из-за падения рубля

«АвтоВАЗ» рассматривает возможность корректировки цен на автомобили на фоне колебания курса рубля и снижения цен на нефть.
Известия 04:04
Происшествия

СК огласил предварительные результаты экспертизы останков под Рязанью

Генетическая экспертиза предварительно установила, что обнаруженные в Рязанской области останки принадлежат Екатерине Левченко, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК по Пензенской области.
РИА Новости 13:00
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Характеристики Sony PlayStation 5 появились в Сети

Полные характеристики Sony PlayStation 5 появились на анонимном форуме 4Chan. Так, указана стоимость консоли – 499 долларов.
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Общество

Регионы России вводят особый режим из-за коронавируса

Регионы Российской Федерации вводят особый режим в связи коронавирусной инфекцией.
Smolnarod.ru 06:32
Общество

Меган Маркл и принц Гарри простились с монаршими обязанностями

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что британцы освистали Меган Маркл и принца Гарри на благотворительном вечере в Лондоне.
Пятый канал 01:45
Политика

Путин назвал условия для своего нового президентского срока

Срочное изменение По предложению депутата от "Единой России" Валентины Терешковой, действующие и бывшие президенты России могут получить право участвовать в выборах без учета их сроков на посту главы государства.
Газета.Ru 12:20
Общество

Газопровод «Сила Сибири» приостановится на профилактику в марте

Газопровод «Сила Сибири», который был запущен в декабре 2019 года, приостановит работу на профилактику во второй половине марта.
RT на русском 15:02
Экономика

Калининградская область выдала первую сельскую ипотеку по госпрограмме

Первый ипотечный кредит по ставке 2,7% годовых в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий" выдали в Калининградской области, сообщила пресс-служба правительства региона.
РИА Новости 10:45
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