Оферта, которую предполагалось направить миноритариям Сбербанка при приобретении правительством контрольного пакета акций у ЦБ, будет заменена в законопроекте механизмом акционерного соглашения.

В Госдуме представили проект замены оферты при продаже акций Сбербанка

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