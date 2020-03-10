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Общество Прокурор по делу MH17 процитировал Солженицына в суде Закончил свою речь в суде по делу о крушении Boeing MH17 цитатой русского писателя Александра Солженицына: «Насилию нечем прикрыться, кроме лжи, а ложь может держаться только насилием».

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Наука Сидеть на корточках полезно для здоровья, считают ученые Американские ученые, изучающие африканские сообщества охотников-собирателей, пришли к выводу, что сидение на корточках или на коленях полезнее, чем сидение на стуле или на диване.

Футбол «Аталанта» обыграла «Валенсию» и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов Во вторник в ответной встрече 1/8 финала, прошедшей на поле "Валенсии" без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса, "Аталанта" одержала победу со счетом 4:3. "Покер" в составе итальянской команды оформил Йосип Иличич (3-я минута с пенальти, 43-я с пенальти, 71-я, 82-я).

Футбол Ростов — ЦСКА 3:2 Судья Владислав Безбородов принял верное решение, показав прямую красную карточку полузащитнику ЦСКА Ильзату Ахметову и назначив пенальти в ворота московской команды в матче 21-го тура чемпионата России по футболу с "Ростовом", считает бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов.

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Политика Пентагон назвал условия для поставок Турции комплексов Patriot Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что США смягчили свою позицию по поводу покупки Анкарой российских С-400.

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