Экономика
ИзвестияЦБ анонсировал формулу продажи акций Сбербанка без оферты миноритариям
Центробанк в условиях волатильности на финансовых рынках изменит схему выкупа акций у миноритариев Сбербанка в рамках сделки по его продаже правительству. Об этом во вторник, 10 марта, сообщил первый зампред ЦБ России Сергей Швецов.
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Политика
В «Единой России» предложили обнулить президентские сроки Путина
В партии «Единая Россия» предложили после вступления в силу новой редакции Конституции страны предоставить действующему Президенту Российской Федерации Владимиру Путину право снова выдвинуть свою кандидатуру на высший пост в государстве.
Общество
Прокурор по делу MH17 процитировал Солженицына в суде
Закончил свою речь в суде по делу о крушении Boeing MH17 цитатой русского писателя Александра Солженицына: «Насилию нечем прикрыться, кроме лжи, а ложь может держаться только насилием».
Общество
В Москве на месяц запретили массовые мероприятия из-за коронавируса
В Москве на месяц, до 10 апреля, из-за коронавируса запрещены массовые мероприятия, где будет больше 5 тысяч участников.
Политика
США назвали «простой» способ продления СНВ-3
Госдепартамент США считает, что Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) можно продлить простым способом, обменявшись дипломатическими нотами.
Шоу-бизнес
Тимати предстал на видео в Instagram без татуировок
Рэпер и продюсер Тимати (Тимур Юнусов) выложил в Instagram видео, на котором у него полностью отсутствуют татуировки на теле.
Общество
Россиянина задержали в США по подозрению в продаже персональных данных
В документах говорится, что американские правоохранительные органы задержали россиянина из-за якобы содействия в продаже персональных данных.
Политика
Медведчук рассказал о встрече парламентариев «нормандской четверки»
Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил о создании рабочей группы, которая будет заниматься планированием встречи парламентариев стран "нормандского формата", первая встреча, по его словам, может пройти в апреле или мае.
Наука
Сидеть на корточках полезно для здоровья, считают ученые
Американские ученые, изучающие африканские сообщества охотников-собирателей, пришли к выводу, что сидение на корточках или на коленях полезнее, чем сидение на стуле или на диване.
Футбол
«Аталанта» обыграла «Валенсию» и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов
Во вторник в ответной встрече 1/8 финала, прошедшей на поле "Валенсии" без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса, "Аталанта" одержала победу со счетом 4:3. "Покер" в составе итальянской команды оформил Йосип Иличич (3-я минута с пенальти, 43-я с пенальти, 71-я, 82-я).
Футбол
Ростов — ЦСКА 3:2
Судья Владислав Безбородов принял верное решение, показав прямую красную карточку полузащитнику ЦСКА Ильзату Ахметову и назначив пенальти в ворота московской команды в матче 21-го тура чемпионата России по футболу с "Ростовом", считает бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов.
Здоровье
Коронавирус в Молдове: более 6 тысяч человек находятся дома под наблюдением врачей
С 11 марта на неопределенное время закрываются все школы, детские сады и университеты.
Армия и оружие
Турция начала отводить тяжелое вооружение в Идлибе
Турция, следуя соглашениям от 5 марта, начала постепенно отводить тяжелое вооружение с наблюдательных постов в сирийской провинции Идлиб.
Шоу-бизнес
Экс-супруг Аллы Пугачевой рассказал о накладных зубах певицы
Алла Пугачева раньше пользовалась капой, чтобы скрыть щербинку между зубами. Об этом сообщил экс-супруг певицы Александр Стефанович.
Общество
Италия распространяет карантин на всю территорию
Ограничительные меры, действующие ранее на территории наиболее пострадавшего от коронавируса севере Италии, со вторника, 10 марта, распространяются на всю территорию страны.
Политика
В сети вспомнили речь Терешковой про брежневскую конституцию
В сети вспомнили речь первой в мире женщины-космонавта, а ныне депутата Госдумы Валентины Терешковой про брежневскую конституцию.
Наука
Обнаружен потенциальный биомаркер аллергии на арахис
Политика
Пентагон назвал условия для поставок Турции комплексов Patriot
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что США смягчили свою позицию по поводу покупки Анкарой российских С-400.
Шоу-бизнес
Появились фото дочери Анджелины Джоли после операции
Две дочери американской актрисы Анджелины Джоли перенесли хирургические операции.
Кино
Людмила Артемьева отказалась сниматься в новых сериях «Сватов»
Российская актриса Людмила Артемьева отказалась сниматься в седьмом сезоне сериала «Сваты».
Спорт
Общий зачет Кубка мира впервые выиграл российский лыжник
За пять гонок до конца сезона Большунов набрал 2221 очко. Он стал первым российским лыжником, выигравшим общий зачет Кубка мира.
Армия и оружие
Пользователи сети высмеяли демонстрацию «мощи» украинской армии
В сентябре пользователи интернета высмеяли «драйвовое видео» украинских танкистов, с демонстрацией ржавого танка.
Политика
Турчинов рассказал о звонке Путину в 2014 году
Украинский политик Александр Турчинов, который в 2014 году после свержения президента Виктора Януковича исполнял обязанности главы государства, рассказал о своем звонке российскому лидеру Владимиру Путину во время событий в Крыму.
Авто
Российская Hyundai Creta подорожала после обновления
В России начались продажи обновленного кроссовера Hyundai Creta.
Гаджеты
Роскачество назвало недостатки смарт-часов
Половина из протестированных часов не точно измеряет сердечный ритм, а лучшими по этому показателю назвали Apple Watch Series 5 и Garmin Vivamove 3S.
Технологии
МТС и Ericsson протестировали технологию 5G на частотах LTE
Оператор МТС и компания Ericsson провели тестирование сетей пятого поколения на существующей LTE-инфраструктуре.
Здоровье
Второй в истории пациент полностью излечился от ВИЧ
Медики подтвердили полное излечение от ВИЧ второго в истории человека.
Общество
Названы сроки окончания распространения коронавируса в мире
По последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, всего в мире зарегистрировано более 110 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 80,7 тысячи из них — в Китае.
Экономика
Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля
То, что планируется закрепить в Конституции - индексация социальных выплат и пенсий - будет выполнено", - сказала сенатор.
Происшествия