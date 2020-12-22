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BFM.ru
BFM.ru

ЦБ анонсировал отмену системы накопительных пенсий

Институт накопительных пенсий может быть законодательно демонтирован в ближайшие три года. Об этом заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов, передает РБК. Речь идет о приостановке перечисления средств из бюджета на накопительные счета россиян.В источнике
Сергей Швецовфутболист
Президент подписал очередные три года, я думаю, что за эти три года институт будет демонтирован в регулировании, в законодательстве. Институт - я имею в виду перечисление бюджетом средств на накопительные счета граждан.ТК Звезда
С чего всё началось
РБК

В ЦБ допустили законодательный демонтаж системы пенсионных накоплений

В течение ближайших трех лет институт накопительных пенсий может быть законодательно демонтирован, заявил в ходе встречи с участниками финансового рынка первый зампред ЦБ Сергей Швецов, передает корреспондент РБК.
РБКвчера в 06:45
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ТАСС

ЦБ допустил законодательный «демонтаж» системы накопительных пенсий до 2023 года

ТАССвчера в 08:52
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В ЦБ назвали сроки ликвидации накопительной пенсии

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В ЦБ допустили законодательный демонтаж системы пенсионных накоплений

РБКвчера в 06:45
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В ЦБ допустили «демонтаж» института накопительных пенсий

РИА Новостивчера в 08:34
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ЦБ не исключает полного «демонтажа» системы накопительных пенсий

Коммерсантъвчера в 08:11
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Анонсирована отмена системы накопительных пенсий

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Банк России назвал сроки демонтажа института накопительных пенсий

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Накануне член Северо-Западной организации Федерации космонавтики России Александр Хохлов предположил, что трещина на МКС возникла в момент выгрузки и загрузке космонавтами антропоморфного робота «Федор» в 2019 году.
Национальная служба новостей20 декабря в 15:30