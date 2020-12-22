Институт накопительных пенсий может быть законодательно демонтирован в ближайшие три года. Об этом заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов, передает РБК. Речь идет о приостановке перечисления средств из бюджета на накопительные счета россиян.

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Сергей Швецов футболист Президент подписал очередные три года, я думаю, что за эти три года институт будет демонтирован в регулировании, в законодательстве. Институт - я имею в виду перечисление бюджетом средств на накопительные счета граждан. ТК Звезда

С чего всё началось В ЦБ допустили законодательный демонтаж системы пенсионных накоплений Глава Минфина Антон Силуанов в сентябре говорил, что вопрос об отмене накопительной части пенсий можно будет рассматривать после того, как в России будет создана система добровольных накоплений. РБК вчера в 06:45