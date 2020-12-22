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BFM.ru
BFM.ru

ЦБ анонсировал отмену системы накопительных пенсий

Институт накопительных пенсий может быть законодательно демонтирован в ближайшие три года. Об этом заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов, передает РБК. Речь идет о приостановке перечисления средств из бюджета на накопительные счета россиян.В источнике
Сергей Швецовфутболист
Президент подписал очередные три года, я думаю, что за эти три года институт будет демонтирован в регулировании, в законодательстве. Институт - я имею в виду перечисление бюджетом средств на накопительные счета граждан.ТК Звезда
С чего всё началось
РБК

В ЦБ допустили законодательный демонтаж системы пенсионных накоплений

Глава Минфина Антон Силуанов в сентябре говорил, что вопрос об отмене накопительной части пенсий можно будет рассматривать после того, как в России будет создана система добровольных накоплений.
РБКвчера в 06:45
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Известия

ЦБ анонсировал отмену системы накопительных пенсий

Известия00:02
ФАН

Экономист назвал главную проблему пенсионной системы России

ФАН18:22
ПРАЙМ

Банк России назвал сроки демонтажа института накопительных пенсий

ПРАЙМвчера в 08:43
ТАСС

ЦБ допустил законодательный «демонтаж» системы накопительных пенсий до 2023 года

ТАССвчера в 08:52
РИА Новости

В ЦБ допустили «демонтаж» института накопительных пенсий

РИА Новостивчера в 08:34
Lenta.ru

Анонсирована отмена системы накопительных пенсий

Lenta.ruвчера в 07:33
РБК

В ЦБ допустили законодательный демонтаж системы пенсионных накоплений

РБКвчера в 06:45

Пострадавшие при падении вертолёта под Воронежем госпитализированы

Посёлок городского типа Рамонь, Воронежская область, 23 декабря 2020, 13:34 — REGNUM Пострадавшие при жёсткой посадке частного вертолёта в Воронежской области доставлены в больницу, об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 23 декабря в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.
Пострадавшие при падении вертолёта под Воронежем госпитализированы
REGNUM05:34

Путин назвал пандемию COVID-19 серьёзным вызовом для экономики России

В среду, 23 декабря, под председательством президента России Владимира Путина в режиме видеоконференции проходит совместное заседание Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
RT на русском06:01