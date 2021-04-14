Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Газета.Ru

ЦБ анонсировал переводы в Белоруссию по номеру телефона

В Банке России рассказали, что с середины 2022 года переводы в Белоруссию можно будет осуществлять по номеру телефона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Аллу Бакину.В источнике
С чего всё началось

Белоруссия может подключиться к Системе быстрых платежей в 2022 году

О сервисе Система быстрых платежей позволяет физическим лицам мгновенно переводить деньги по номеру мобильного телефона себе или другим лицам вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя или получателя средств.
ТАССвчера в 06:51

Подробнее о событии

Россияне смогут переводить деньги за границу по номеру телефона

Lenta.ruвчера в 09:01

ЦБ назвал первую страну для зарубежных переводов по номеру телефона

РБКвчера в 06:20

Белоруссия может подключиться к Системе быстрых платежей в 2022 году

Известиявчера в 08:06

Банк России анонсировал переводы в Беларусь по номеру телефона

Российская газетавчера в 07:44

ЦБ анонсировал возможность переводить деньги через СБП в Белоруссию

Ведомостивчера в 07:11

Белоруссия может подключиться к Системе быстрых платежей в 2022 году

ТАССвчера в 06:51

Россия запустит трансграничные денежные переводы по номеру телефона

Вести.Ruвчера в 08:24
Интересное

Суд заочно приговорил пранкера Вольнова к шести годам колонии за пропаганду терроризма

Второй Западный окружной военный суд приговорил к шести годам колонии украинского блогера Никиту Кувикова, известного в интернете как пранкер Евгений Вольнов, обвиняемого в пропаганде терроризма.
ТАССвчера в 10:26

Xeikon CX50: эффективная печать обоев

Помимо печатных, в Xeikon CX50 есть отделочные секции, которые позволяют рентабельно выпускать набольшие тиражи обоев, фотообоев и постеров для украшения стен на широком ассортименте материалов.
Publishвчера в 15:32

Новосибирские проекты Академгородок 2.0 и СКИФ помогут в освоении космоса

Как рассказали в пресс-службе региона, существуют десятки работающих в космосе приборов новосибирских ученых, почти 40 научных проектов, связанных с развитием аэроскосмической отрасли, получивших поддержку правительства региона.
Деловой квартал (Новосибирск)12 апреля в 06:41

Комитет Госдумы РФ поддержал инициативы по финансовой поддержке футбольного клуба «Ахмат»

14 апреля по инициативе комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи под председательством Пайкина прошел круглый стол, посвященный механизмам поддержки Ахмата.
ИА Грозный-Информвчера в 13:44