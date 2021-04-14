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Газета.Ru

ЦБ анонсировал переводы в Белоруссию по номеру телефона

В Банке России рассказали, что с середины 2022 года переводы в Белоруссию можно будет осуществлять по номеру телефона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Аллу Бакину.В источнике
С чего всё началось

Белоруссия может подключиться к Системе быстрых платежей в 2022 году

Система быстрых платежей позволяет физическим лицам мгновенно переводить деньги по номеру мобильного телефона себе или другим лицам вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя или получателя средств. Для этого необходимо, чтобы эти банки были подключены к системе.
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