В Банке России рассказали, что с середины 2022 года переводы в Белоруссию можно будет осуществлять по номеру телефона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Аллу Бакину.

Видео Фото Интересное видео Телеканал Санкт-Петербург Газета.Ru Городовой Москва 24 Мой Брянск Известия Piter.tv Вести.Ru Дождь Дума ТВ Дождь РЕН ТВ Центральная Служба Новостей Дума ТВ РБК

С чего всё началось Белоруссия может подключиться к Системе быстрых платежей в 2022 году О сервисе Система быстрых платежей позволяет физическим лицам мгновенно переводить деньги по номеру мобильного телефона себе или другим лицам вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя или получателя средств. ТАСС вчера в 06:51