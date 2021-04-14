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Газета.Ru

ЦБ анонсировал переводы в Белоруссию по номеру телефона

В Банке России рассказали, что с середины 2022 года переводы в Белоруссию можно будет осуществлять по номеру телефона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Аллу Бакину.В источнике
С чего всё началось

Белоруссия может подключиться к Системе быстрых платежей в 2022 году

О сервисе Система быстрых платежей позволяет физическим лицам мгновенно переводить деньги по номеру мобильного телефона себе или другим лицам вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя или получателя средств.
ТАССвчера в 06:51

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Россияне смогут переводить деньги за границу по номеру телефона

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Белоруссия может подключиться к Системе быстрых платежей в 2022 году

ТАССвчера в 06:51

Белоруссия может подключиться к Системе быстрых платежей в 2022 году

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Банк России анонсировал переводы в Беларусь по номеру телефона

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ЦБ анонсировал возможность переводить деньги через СБП в Белоруссию

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Россия запустит трансграничные денежные переводы по номеру телефона

Вести.Ruвчера в 08:24

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Live2413 апреля в 07:30

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко, что надеется на участие белорусских компаний в восстановительных работах в Карабахе.
ТАССвчера в 14:27