Инвестор-миллиардер Рэй Далио предупредил о возможном запрете биткоина

Основатель самого крупного в мире хедж-фонда Bridgewater Associates, инвестор-миллиардер из США Рэй Далио заявил, что есть «большая вероятность» того, что биткоин могут объявить вне закона.