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ЦБ проведет эксперимент по сбору монет у россиян

Банк России намерен провести эксперимент в одном из российских регионов по сбору монет у россиян через специальные автоматы.В источнике

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Эксперты объяснили решение ЦБ собирать монеты у населения

Взгляд.ру20:39

Эксперимент по сбору мелочи у населения запустят в одном из регионов

Газета.Ruвчера в 08:02

Банк России проведет эксперимент по сбору монет у населения

Известиявчера в 01:34

ЦБ проведёт эксперимент по сбору монет у населения

RT на русскомвчера в 05:21

Центробанк анонсировал сбор монет у россиян

РИА Новостивчера в 18:16

ЦБ начнет собирать монеты у россиян

Lenta.ru24 марта в 13:03

Размен имеет значение

Российская газета24 марта в 12:02
Интересное

Онлайн-мероприятия сдают позиции

Онлайн-мероприятия сдают позиции Постепенная вакцинация населения и отмена ограничений привели к оживлению российского рынке деловых мероприятий: их организаторы фиксируют рост числа конференций и форумов.
Коммерсантъ18:33

Мишина и Галлямов одержали победу на ЧМ-2021 в Стокгольме в соревнованиях спортивных пар

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли первое место в соревнованиях спортивных пар на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме (Швеция).
Чемпионатвчера в 16:59

Водителям в России перечислили способы снизить расход топлива на автомобиле

Для дополнительной экономии (например, если топлива осталось совсем мало) стоит отключить лишние потребители энергии: мультимедийную систему, кондиционер и всю вентиляцию в целом.
Автоновости дня24 марта в 01:50