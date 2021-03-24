Экономика сегодняЦБ проведет эксперимент по сбору монет у россиянБанк России намерен провести эксперимент в одном из российских регионов по сбору монет у россиян через специальные автоматы.В источникеВидеоФотоИнтересное видеоВести ВоронежИзвестияТелеканал 360°Дума ТВГородовойМой БрянскРЕН ТВМосква 24НТВВести.RuПолитика СегодняВести.RuВести.RuЦентральная Служба НовостейМоя Москва.онлайнТелеканал RTVIВести.RuВести.RuВести.RuВести.RuВести.RuРИА Сахалин-КурилыПодробнее о событииЭксперты объяснили решение ЦБ собирать монеты у населенияВзгляд.ру20:39Эксперимент по сбору мелочи у населения запустят в одном из регионовГазета.Ruвчера в 08:02Банк России проведет эксперимент по сбору монет у населенияИзвестиявчера в 01:34ЦБ проведёт эксперимент по сбору монет у населенияRT на русскомвчера в 05:21Центробанк анонсировал сбор монет у россиянРИА Новостивчера в 18:16ЦБ начнет собирать монеты у россиянLenta.ru24 марта в 13:03Размен имеет значениеРоссийская газета24 марта в 12:02Показать ещёОценить2,7KКомментироватьПоделиться