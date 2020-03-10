Экономика
ВедомостиЦБ объявил о мерах поддержки банков из-за коронавируса
ЦБ до 30 сентября планирует дать льготы банкам из-за негативного влияния коронавирусной инфекции на отдельные отрасли, сообщил регулятор.
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Политика
Путин оценил слова Зеленского об освобождении Освенцима украинцами
Заявление президента Украины Владимира Зеленского об освобождении концлагеря Освенцим украинцами — чушь, сказал российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС.
Политика
Эрдоган: США смягчили позицию по С-400
Соединенные Штаты смягчили свою позицию по отношению к зенитным ракетным системам С-400, приобретенным Анкарой у России.
Политика
Путин выступил против досрочных выборов в Госдуму
Президент РФ Владимир Путин не видит необходимости в досрочных выборах в Госдуму.
Финансы
Официальный курс евро вырос на 6 рублей
Во вторник котировки выросли на 8%. В настоящее время, по данным МосБиржи, курс рубля медленно растет.
Энергетика
Новак оценил сроки восстановления цен на нефть
Цены на нефть после случившегося обвала на фоне развала сделки ОПЕК+ могут восстановиться через несколько месяцев, считает министр энергетики Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24».
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл в последний раз официально выйдут в свет
Герцог и герцогиня Сассекские принц Гарри и Меган Маркл посетили Лондон, где сегодня в последний раз официально выйдут в свет.
Политика
Эрдоган предложил Путину разрабатывать нефтяные месторождения в Сирии
Президент Турции Тайип Эрдоган предложил Владимиру Путину поддержать разработку нефтяных месторождений в Сирии для помощи сирийской экономике.
Гаджеты
В коде iOS 14 обнаружили иконку новых наушников Apple
Тематический ресурс 9to5mac смог получить предварительный доступ к сборке iOS 14 и обнаружил пиктограмму полноразмерных наушников.
Энергетика
Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале фондового рынка
Американский президент Дональд Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале фондового рынка.
Происшествия
На Урале объявлена в розыск вернувшаяся из Италии туристка
В Миассе Челябинской области полиция разыскивает горожанку, отказавшуюся пройти карантин после возвращения из Италии.
Армия и оружие
Сирийские «Буки» сбили 20 турецких беспилотников
Опубликована статистика противостояния средств сирийской ПВО и турецких дронов, широко применяемых в ходе боевых действий в провинции Идлиб.
Единоборства
Исмаилов рассказал о советах Кадырова перед боем с Емельяненко
Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов поделился с подписчиками в Insatagram советами, которые дал ему глава Чечни Рамзан Кадыров перед боем с Александром Емельяненко.
Общество
Российские регионы вводят особый режим из-за коронавируса
С 10 марта в Липецкой области объявлен особый режим из-за коронавируса, написано на сайте администрации региона.
Космос
В недрах Луны нашлись остатки древней Тейи
Авто
«Цены взлетят, новинки отложат». Что ждет авторынок после обвала рубля
Обвал стоимости нефти и курса рубля в понедельник, 9 марта, вызвал смятение среди работающих в России автопроизводителей.
Шоу-бизнес
Дочери Анджелины Джоли перенесли сложные операции
В своей колонке для издания Time актриса Анджелина Джоли рассказала, что две ее дочери — 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло одна за другой перенесли сложные операции.
Экономика
Названы последствия падения курса рубля для россиян
Профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков рассказал в интервью «Вечерней Москве», на чем отразится падение курса рубля к доллару и евро.
Политика
Путин: Россия ответит любому агрессору так же, как СССР фашистам
Россия готова ответить любому агрессору так же, как Советский Союз ответил на нападение гитлеровской Германии, заявил президент Владимир Путин в интервью ТАСС.
Единоборства
Макгрегор высмеял Нурмагомедова после слов об уличных драках
Общество
В России появился новый способ кражи денег в интернете
Злоумышленники придумали новую схему мошенничества через брендированные сайты с опросами за вознаграждение, которая получила название «Белый кролик».
Кино
Появился дебютный ролик второго сезона мультсериала «Харли Квинн»
На YouTube-канале DC Universe появился дебютный ролик второго сезона мультсериала «Харли Квинн».
Музыка
Премьера песни Little Big для «Евровидения» перенесена
Презентация песни Little Big для международного песенного конкурса "Евровидение" отложена "по неизвестным причинам", сообщает "Российская газета" со ссылкой на заявление представителя группы.
Энергетика
Bloomberg (США): Путин отворачивается от кронпринца Саудовской Аравии, чтобы начать войну с американской индустрией добычи сланцевой нефти (Bloomberg)
Кремль пришел к выводу, что попытки поддержать цены на фоне эпидемии коронавируса, обернувшейся резким падением спроса, станут настоящим подарком для американской сланцевой индустрии.
Финансы
Минфин приостановил проведение аукционов по размещению ОФЗ
Сегодня, 10 марта 2020 года, Министерство финансов РФ сообщило, что приостанавливает проведение аукционов по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) до стабилизации рыночной ситуации.
Авто
Hyundai Solaris после рестайлинга получит новые моторы
Южнокорейская компания Hyundai опубликовала тизеры обновленного Hyundai Solaris для рынка Индии.
Энергетика
Нефть после вчерашнего обвала дорожает на 10%
Нефть после вчерашнего обвала дорожает на 10%. Данные торгов приводит РИА Новости. Так, баррель марки Brent достиг отметки в 38 долларов.
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган публично просит прощения у Самойловой
Ранее в социальной сети рэпер общался с подписчиками будучи пьяным и выражался нецензурной речью при своих детях.
Кино
Стражи Галактики появятся в фильме «Тор: Любовь и гром»
В интервью изданию Comic Book актёр Вин Дизель рассказал, что из разговора с режиссёром Тайкой Вайтити, снявшим «Тор: Рагнарёк», он узнал о появлении некоторых членов команды Стражей галактики в фильме «Тор: Любовь и гром».
Кино