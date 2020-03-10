Экономика

ВедомостиВедомостиЦБ объявил о мерах поддержки банков из-за коронавируса

ЦБ до 30 сентября планирует дать льготы банкам из-за негативного влияния коронавирусной инфекции на отдельные отрасли, сообщил регулятор.
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ЦБ ввел послабления для кредитов туроператорам и производителям лекарств

РБК03:49

ЦБ даст банкам послабления для смягчения последствий коронавируса

Коммерсантъ03:48

ЦБ даст послабления по кредитам туркомпаниям, чтобы смягчить последствия коронавируса

Интерфакс03:39

ЦБ вводит ряд регуляторных послаблений в связи с коронавирусом

RT на русском03:45

ЦБ анонсировал регуляторные послабления из-за коронавируса

ТАСС03:41

ЦБ сообщил о временных регуляторных послаблениях для банков из-за коронавируса

Банки.ру03:20

ЦБ вводит дополнительные регуляторные послабления из-за коронавируса

Газета.Ru03:47
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Политика

Путин оценил слова Зеленского об освобождении Освенцима украинцами

Заявление президента Украины Владимира Зеленского об освобождении концлагеря Освенцим украинцами — чушь, сказал российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС.
RT на русском 04:28
Политика

Эрдоган: США смягчили позицию по С-400

Соединенные Штаты смягчили свою позицию по отношению к зенитным ракетным системам С-400, приобретенным Анкарой у России.
Российская газета 08:28
Политика

Путин выступил против досрочных выборов в Госдуму

Президент РФ Владимир Путин не видит необходимости в досрочных выборах в Госдуму.
BFM.ru 08:31
Финансы

Официальный курс евро вырос на 6 рублей

Во вторник котировки выросли на 8%. В настоящее время, по данным МосБиржи, курс рубля медленно растет.
Новый Калининград.Ru 07:05
Энергетика

Новак оценил сроки восстановления цен на нефть

Цены на нефть после случившегося обвала на фоне развала сделки ОПЕК+ могут восстановиться через несколько месяцев, считает министр энергетики Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24».
РБК 08:47
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл в последний раз официально выйдут в свет

Герцог и герцогиня Сассекские принц Гарри и Меган Маркл посетили Лондон, где сегодня в последний раз официально выйдут в свет.
iReactor вчера в 07:37
Политика

Эрдоган предложил Путину разрабатывать нефтяные месторождения в Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган предложил Владимиру Путину поддержать разработку нефтяных месторождений в Сирии для помощи сирийской экономике.
РИА Новости 07:32
Гаджеты

В коде iOS 14 обнаружили иконку новых наушников Apple

Тематический ресурс 9to5mac смог получить предварительный доступ к сборке iOS 14 и обнаружил пиктограмму полноразмерных наушников.
The GEEK 03:14
Энергетика

Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале фондового рынка

Американский президент Дональд Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале фондового рынка.
Накануне.Ru вчера в 11:30
Происшествия

На Урале объявлена в розыск вернувшаяся из Италии туристка

В Миассе Челябинской области полиция разыскивает горожанку, отказавшуюся пройти карантин после возвращения из Италии.
Российская газета 06:07
Армия и оружие

Сирийские «Буки» сбили 20 турецких беспилотников

Опубликована статистика противостояния средств сирийской ПВО и турецких дронов, широко применяемых в ходе боевых действий в провинции Идлиб.
Российская газета вчера в 11:44
Единоборства

Исмаилов рассказал о советах Кадырова перед боем с Емельяненко

Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов поделился с подписчиками в Insatagram советами, которые дал ему глава Чечни Рамзан Кадыров перед боем с Александром Емельяненко.
РИА Новости 06:12
Общество

Российские регионы вводят особый режим из-за коронавируса

С 10 марта в Липецкой области объявлен особый режим из-за коронавируса, написано на сайте администрации региона.
Газета.Ru 05:12
Космос

В недрах Луны нашлись остатки древней Тейи

Naked Science 02:35
Авто

«Цены взлетят, новинки отложат». Что ждет авторынок после обвала рубля

Обвал стоимости нефти и курса рубля в понедельник, 9 марта, вызвал смятение среди работающих в России автопроизводителей.
AutoNews вчера в 11:54
Шоу-бизнес

Дочери Анджелины Джоли перенесли сложные операции

В своей колонке для издания Time актриса Анджелина Джоли рассказала, что две ее дочери — 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло одна за другой перенесли сложные операции.
Вести.Ru 03:38
Экономика

Названы последствия падения курса рубля для россиян

Профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков рассказал в интервью «Вечерней Москве», на чем отразится падение курса рубля к доллару и евро.
Lenta.ru вчера в 22:12
Политика

Путин: Россия ответит любому агрессору так же, как СССР фашистам

Россия готова ответить любому агрессору так же, как Советский Союз ответил на нападение гитлеровской Германии, заявил президент Владимир Путин в интервью ТАСС.
RT на русском 02:43
Единоборства

Макгрегор высмеял Нурмагомедова после слов об уличных драках

RT на русском 08 марта в 18:45
Происшествия

В Иванове ликвидировали пожар в торговом центре

REGNUM 05:04
Общество

В России появился новый способ кражи денег в интернете

Злоумышленники придумали новую схему мошенничества через брендированные сайты с опросами за вознаграждение, которая получила название «Белый кролик».
REGNUM 02:05
Кино

Появился дебютный ролик второго сезона мультсериала «Харли Квинн»

На YouTube-канале DC Universe появился дебютный ролик второго сезона мультсериала «Харли Квинн».
Игромания.ру 07:48
Музыка

Премьера песни Little Big для «Евровидения» перенесена

Презентация песни Little Big для международного песенного конкурса "Евровидение" отложена "по неизвестным причинам", сообщает "Российская газета" со ссылкой на заявление представителя группы.
Газета.Ru 03:35
Энергетика

Bloomberg (США): Путин отворачивается от кронпринца Саудовской Аравии, чтобы начать войну с американской индустрией добычи сланцевой нефти (Bloomberg)

Кремль пришел к выводу, что попытки поддержать цены на фоне эпидемии коронавируса, обернувшейся резким падением спроса, станут настоящим подарком для американской сланцевой индустрии.
ИноСМИ вчера в 00:06
Финансы

Минфин приостановил проведение аукционов по размещению ОФЗ

Сегодня, 10 марта 2020 года, Министерство финансов РФ сообщило, что приостанавливает проведение аукционов по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) до стабилизации рыночной ситуации.
Саминвестор 07:48
Авто

Hyundai Solaris после рестайлинга получит новые моторы

Южнокорейская компания Hyundai опубликовала тизеры обновленного Hyundai Solaris для рынка Индии.
Тарантас Ньюс 08:38
Энергетика

Нефть после вчерашнего обвала дорожает на 10%

Нефть после вчерашнего обвала дорожает на 10%. Данные торгов приводит РИА Новости. Так, баррель марки Brent достиг отметки в 38 долларов.
Авторадио 07:52
Шоу-бизнес

Рэпер Джиган публично просит прощения у Самойловой

Ранее в социальной сети рэпер общался с подписчиками будучи пьяным и выражался нецензурной речью при своих детях.
Вестник вчера в 03:40
Кино

Стражи Галактики появятся в фильме «Тор: Любовь и гром»

В интервью изданию Comic Book актёр Вин Дизель рассказал, что из разговора с режиссёром Тайкой Вайтити, снявшим «Тор: Рагнарёк», он узнал о появлении некоторых членов команды Стражей галактики в фильме «Тор: Любовь и гром».
Фильм Про 08:01
Кино

Скончался знаменитый актер Макс фон Сюдов

RuNews24.ru 03:32
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