Экономика
ТАССЦБ анонсировал регуляторные послабления из-за коронавируса
Банк России вводит для финансовых организаций временные регуляторные послабления на фоне распространения коронавируса. Об этом говорится в сообщении регулятора.
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Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в мае
Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.
Энергетика
Нефть после обвала дорожает на 10%
По состоянию на 14.38 мск майский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 9,69%, до 37,62 доллара за баррель, при этом минутами ранее рост превышал 10% и Brent достигала отметки в 38 долларов.
Финансы
Минфин приостановил аукционы по ОФЗ до стабилизации ситуации на рынках
«В целях избежания избыточного давления на долговой рынок и учитывая наличие необходимых финансовых ресурсов для выполнения текущих бюджетных обязательств, проведение аукционов по размещению ОФЗ приостанавливается на период до стабилизации рыночной ситуации», — говорится в сообщении министерства.
Политика
Путин назвал условия участия в следующих президентских выборах
Владимир Путин выступил перед депутатами Госдумы по поводу поправок в Основной закон.
Общество
Собянин рассказал о планах строительства новой инфекционной больницы
Общество
Московских водителей возмутила опасная для здоровья система контроля
Московские водители массово возмутились из-за опасной для здоровья системы контроля «Антисон», установленной в общественном транспорте, и пожаловались на условия работы.
Общество
В российских регионах начали вводить особый режим из-за коронавируса
В Липецкой области с 10 марта введен особый режим из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, сообщается на сайте администрации региона.
Экономика
Курсы доллара и евро резко взлетели
Курсы евро и доллара взлетели по отношению к рублю на международных биржах до 82,2 и 72,4 рубля соответственно.
Армия и оружие
США начали вывод войск из Афганистана
Общество
Власти Италии посадили на карантин всю страну
На фоне ускорившегося распространения коронавируса COVID-19 премьер-министр Италии объявил о введении жестких мер - карантин будет распространен на всю территорию Апеннин.
Энергетика
Новак заявил, что восстановление цен на нефть займет несколько месяцев
"Что касается восстановления котировок, я думаю, что это займет несколько месяцев", - сказал Новак.
Политика
Эрдоган предложил Путину разрабатывать нефтяные месторождения в Сирии
Президент Турции Тайип Эрдоган предложил Владимиру Путину поддержать разработку нефтяных месторождений в Сирии для помощи сирийской экономике.
Политика
Мишустин освободил Юрчика от должности замглавы Минтранса РФ
В документе указано, что Юрчик освобождён от должности по его просьбе. Он был назначен заместителем министра транспорта в декабре 2017 года.
Происшествия
Пропавший ивановский школьник найден мертвым
Тринадцатилетний ивановский школьник, поиски которого продолжались с 23 февраля, обнаружен мертвым.
Происшествия
В Иркутске начали проверку после разгрома аптеки посетительницей
Полиция в Иркутске проводит проверку из-за учиненного покупательницей погрома в аптеке, сообщает ГУМВД по Иркутской области.
Кино
Актриса Артемьева отказалась от съёмок в сериале «Сваты»
Об отказе Артемьевой от съёмок рассказала актриса Татьяна Кравченко, сообщает 10 марта «Собеседник».
Политика
Путин заявил, что Россия выполнила свой план по революциям
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия выполнила свой план по революциям.
Политика
Путин похвалил слоган наклеек на авто «Спасибо деду за Победу»
Комментируя слоган других популярных наклеек на авто "Можем повторить", президент обратил внимание, что трактовать эти слова можно по-разному.
Общество
Си Цзиньпин прибыл в Ухань для проверки ситуации с коронавирусом
Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник, 10 марта, прибыл в город Ухань — эпицентр вспышки нового коронавируса, сообщает телеканал CCTV.
Общество
Гидрометцентр предупредил о похолодании и снеге
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что в конце недели температура начнет понижаться в центральных областях страны, пишет "Российская газета".
Энергетика
«Расплачиваться будут простые россияне»: Олег Шеин разнес власти за обвал нефти и рубля
Расплачиваться будут простые россияне Как бы там ни было, но все эти процессы больше не выглядят как достойное оправдание для российских властей за резко обрушившийся рубль.
Экономика
АвтоВАЗ предупредил о возможном изменении цен из-за падения рубля
Крупнейший автопроизводитель России АвтоВАЗ рассматривает возможность корректировки цен на свою продукцию в связи с резким снижением курса рубля.
Музыка
Премьера песни Little Big для «Евровидения» перенесена
Презентация песни Little Big для международного песенного конкурса "Евровидение" отложена "по неизвестным причинам", сообщает "Российская газета" со ссылкой на заявление представителя группы.
Политика
Депутатам, которых не переизберут осенью, выплатят годовую зарплату
Депутаты Госдумы, которые не будут переизбраны на возможных внеочередных выборах в парламент, получат компенсацию, заявил 10 марта первый зампредседателя фракции КПРФ Николай Коломейцев, передает Интерфакс.
Экономика
Названы товары, которые первыми подорожают после обвала рубля
Жителей России ждёт повышение цен на многие товары в связи с падением рубля из-за обвала цен на нефть.
Политика
В Кремле подтвердили, что Трамп не приедет на День Победы в Москву
В Кремле подтвердили информацию, что президент США Дональд Трамп не приедет на празднование юбилея Победы СССР в Великой Отечественной войне 9 мая 2020 года.
Наука
Обнаружен потенциальный биомаркер аллергии на арахис
Кино