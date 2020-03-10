Банк России вводит для финансовых организаций временные регуляторные послабления на фоне распространения коронавируса. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Общество Роструд напомнил о длинных выходных в мае Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.

Энергетика Нефть после обвала дорожает на 10% По состоянию на 14.38 мск майский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 9,69%, до 37,62 доллара за баррель, при этом минутами ранее рост превышал 10% и Brent достигала отметки в 38 долларов.

Финансы Минфин приостановил аукционы по ОФЗ до стабилизации ситуации на рынках «В целях избежания избыточного давления на долговой рынок и учитывая наличие необходимых финансовых ресурсов для выполнения текущих бюджетных обязательств, проведение аукционов по размещению ОФЗ приостанавливается на период до стабилизации рыночной ситуации», — говорится в сообщении министерства.

Общество Московских водителей возмутила опасная для здоровья система контроля Московские водители массово возмутились из-за опасной для здоровья системы контроля «Антисон», установленной в общественном транспорте, и пожаловались на условия работы.

Экономика Курсы доллара и евро резко взлетели Курсы евро и доллара взлетели по отношению к рублю на международных биржах до 82,2 и 72,4 рубля соответственно.

Общество Власти Италии посадили на карантин всю страну На фоне ускорившегося распространения коронавируса COVID-19 премьер-министр Италии объявил о введении жестких мер - карантин будет распространен на всю территорию Апеннин.

Политика Эрдоган предложил Путину разрабатывать нефтяные месторождения в Сирии Президент Турции Тайип Эрдоган предложил Владимиру Путину поддержать разработку нефтяных месторождений в Сирии для помощи сирийской экономике.

Политика Мишустин освободил Юрчика от должности замглавы Минтранса РФ В документе указано, что Юрчик освобождён от должности по его просьбе. Он был назначен заместителем министра транспорта в декабре 2017 года.

Общество Гидрометцентр предупредил о похолодании и снеге Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что в конце недели температура начнет понижаться в центральных областях страны, пишет "Российская газета".

Музыка Премьера песни Little Big для «Евровидения» перенесена Презентация песни Little Big для международного песенного конкурса "Евровидение" отложена "по неизвестным причинам", сообщает "Российская газета" со ссылкой на заявление представителя группы.