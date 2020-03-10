Экономика

ТАССТАССЦБ анонсировал регуляторные послабления из-за коронавируса

Банк России вводит для финансовых организаций временные регуляторные послабления на фоне распространения коронавируса. Об этом говорится в сообщении регулятора.
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ЦБ ввел послабления для кредитов туроператорам и производителям лекарств

РБК03:49

ЦБ даст банкам послабления для смягчения последствий коронавируса

Коммерсантъ03:48

ЦБ даст послабления по кредитам туркомпаниям, чтобы смягчить последствия коронавируса

Интерфакс03:39

ЦБ вводит ряд регуляторных послаблений в связи с коронавирусом

RT на русском03:45

ЦБ анонсировал регуляторные послабления из-за коронавируса

ТАСС03:41

ЦБ сообщил о временных регуляторных послаблениях для банков из-за коронавируса

Банки.ру03:20

ЦБ вводит дополнительные регуляторные послабления из-за коронавируса

Газета.Ru03:47
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Все школы Липецкой области закрывают на двухнедельный карантин

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Президент России Владимир Путин в интервью агентству ТАСС, комментируя итоги Великой Отечественной войны, ответил на вопрос о потенциальной мировой войне фразой «мы повторим».
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Новосибирская «Сибирь» обыграла екатеринбургский «Автомобилист» в пятом матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с телекоммуникационными спутниками с космодрома Байконур перенесен на два месяца из-за обнаружения "некачественных комплектующих", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на генерального директор Центра Хруничева, занимающегося производством ракет, Алексея Варочко.
Газета.Ru 11:02
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Запад оценил готовность России к нефтяной войне

По мнению западных СМИ, Россия и Саудовская Аравия накопили финансовые подушки и готовы к длительной войне за нефтяные рынки.
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Премьера песни Little Big для «Евровидения» перенесена

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Кокорин опроверг слова о том, что не хочет возвращаться в «Зенит»

Газета.Ru 10:30
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Коми получила деньги от федералов на премии медикам за выявление рака

В Москву уйдет 68,6 млн руб В январе 2020 года постановлением правительства России утверждены правила стимулирующих выплат медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний при проведении диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения.
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«Аэрофлот» разрешил бесплатно сдать билеты в Италию и Израиль

В пресс-службе авиакомпании отметили, что пассажиры отмененных рейсов могут оформить вынужденный возврат при перелете в города Италии, Франции, Германии и Испании с вылетом по 25 апреля.
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Общество

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Принц Гарри и Меган Маркл последний раз появились на публике в королевском статусе, сообщает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 18:34
Армия и оружие

Эрдоган сообщил об уничтожении восьми ЗРПК «Панцирь» в Сирии

Турецкие вооруженные силы уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» в Сирии.
РБК 09:37
Политика

Обвиняемого по делу MH17 россиянина Пулатова предложили вызвать в суд

Как сказал прокурор Тейс Бергер в суде, если защита пока не может определиться с форматом выступления россиянина в суде, то прокуратура хотела бы предложить вызвать его в качестве свидетеля по делам других обвиняемых.
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Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал решение президента Владимира Путина по поправке о президентских сроках.
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Тимур Еремеев стал новым ведущим ток-шоу «На самом деле»

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Людмила Артемьева покинула сериал «Сваты»

Актриса Людмила Артемьева не появится в новых сериях сериала "Сваты", передает "Собеседник".
Газета.Ru 04:58
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Подтвержден второй случай полного излечения от ВИЧ

Врачи сообщили о втором случае излечения от ВИЧ. Так называемый "лондонский пациент" полностью выздоровел после хирургического лечения.
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В московской школе женщина убила охранника 8 Марта

В московской школе женщина убила охранника 8 марта.
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Умер актер из «Ликвидации» Владимир Михайловский

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Черчесов считает, что Путин должен участвовать в следующих выборах

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов согласен с депутатом Государственной думы РФ Валентиной Терешковой, которая выдвинула предложение разрешить действующему президенту страны Владимиру Путину участвовать в грядущих выборах.
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Американский экономист предрек России победу в нефтяной войне

Профессор американского Военно-морского колледжа и сотрудник Института исследований внешней политики в Филадельфии Николас Гвоздев назвал обвал цен на нефтяном рынке экономической войной и высоко оценил шансы России на победу.
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Крашенинников объяснил норму о президентских сроках

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников подчеркнул, что ограничения для сроков президента РФ в Конституции сохраняются.
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Билли Айлиш выступила против бодишейминга на концерте в Майами

Американская певица Билли Айлиш высказалась против бодишейминга во время концерта в Майами, который открывает ее новый тур.
Афиша Daily 11:28
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