Экономика

ТАССТАССЦБ анонсировал регуляторные послабления из-за коронавируса

Банк России вводит для финансовых организаций временные регуляторные послабления на фоне распространения коронавируса. Об этом говорится в сообщении регулятора.
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ЦБ ввел послабления для кредитов туроператорам и производителям лекарств

РБК03:49

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Коммерсантъ03:48

ЦБ даст послабления по кредитам туркомпаниям, чтобы смягчить последствия коронавируса

Интерфакс03:39

ЦБ вводит ряд регуляторных послаблений в связи с коронавирусом

RT на русском03:45

ЦБ анонсировал регуляторные послабления из-за коронавируса

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Банки.ру03:20

ЦБ вводит дополнительные регуляторные послабления из-за коронавируса

Газета.Ru03:47
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Экономист рассказал о последствиях для россиян обвала рубля

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