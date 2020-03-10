Экономика
ТАССЦБ анонсировал регуляторные послабления из-за коронавируса
Банк России вводит для финансовых организаций временные регуляторные послабления на фоне распространения коронавируса. Об этом говорится в сообщении регулятора.
Читать в источнике
Оценить87
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 14:55, Ашберн
Армия и оружие
Американская подлодка пробила лед и всплыла у российской базы в Арктике
Политика
Президент России согласился обнулить свои президентские сроки
10 марта депутат Госдумы Валентина Терешкова вынесла на обсуждение поправку об обнулении президентских сроков и снятии ограничений на сроки президентства.
Армия и оружие
В Минобороны РФ опровергли заявление Турции об уничтоженных «Панцирях»
Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
Общество
В Москве ввели запрет на проведение массовых мероприятий
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о введении запрета в столице на проведение массовых мероприятий с участием более 5 тыс. человек.
Культура
Умер актер из «Ликвидации» Владимир Михайловский
Футбол
Дюков покинет пост главы селекционного отдела ЦСКА
Гаджеты
Характеристики Sony PlayStation 5 появились в Сети
Полные характеристики Sony PlayStation 5 появились на анонимном форуме 4Chan. Так, указана стоимость консоли – 499 долларов.
Энергетика
Новак рассказал о ценах на бензин после обвала на нефтяном рынке
Аналитик о росте цен на нефть после резкого падения Глава Минэнерго добавил, что восстановление цен на мировом рынке нефти займет, по его мнению, несколько месяцев.
Энергетика
Развожаев рассказал о ценах в Севастополе после падения курса рубля
Севастопольцам не стоит опасаться за финансовую стабильность, считает врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.
Политика
В России надеются на непредвзятое рассмотрение дела MH17
Россия надеется, что голландский суд будет непредвзято рассматривать всю доступную информацию по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году.
Экономика
Эксперт рассказал ростовчанам, как не потерять сбережения из-за падения рубля
Анна Бодрова рассказала, что делать ростовчанам со своими сбережениями в такой ситуации.
Энергетика
США назвали условия для сокращения объемов добычи сланцевой нефти
Во время переговоров стороны не смогли прийти к согласию по поводу уменьшения добычи сырья на фоне снижения спроса из-за распространения коронавируса нового типа.
Экономика
Экономист рассказал о последствиях для россиян обвала рубля
Россиян ждет повышение цен на многие товары в связи с падением рубля из-за обвала цен на нефть.
Происшествия
Под Тамбовом задержан подозреваемый в убийстве 13-летней девочки
Общество
В России появился новый способ кражи денег в интернете
Злоумышленники придумали новую схему мошенничества через брендированные сайты с опросами за вознаграждение, которая получила название «Белый кролик».
Происшествия
Под Тверью задержана мать, которая не помогла тонувшей в реке дочери
Политика
Турчинов рассказал о звонке Путину в 2014 году
Украинский политик Александр Турчинов, который в 2014 году после свержения президента Виктора Януковича исполнял обязанности главы государства, рассказал о своем звонке российскому лидеру Владимиру Путину во время событий в Крыму.
Шоу-бизнес
Основательница бренда одежды 12storeez Марина Голомаздина сообщила о смерти новорожденного сына
Одна из основательниц известного бренда 12storeez Марина Голомаздина рассказала о смерти своего новорожденного сына.
Кино
Людмила Артемьева отказалась сниматься в новых сериях «Сватов»
Российская актриса Людмила Артемьева отказалась сниматься в седьмом сезоне сериала «Сваты».
Единоборства
Исмаилов рассказал о совете Кадырова перед боем с Емельяненко
Кадыров пошутил сказав, что Магомеду необходимо «намазать маслом лысину» – это якобы поможет Исмаилову в бою против Емельяненко-младшего.
Шоу-бизнес
Рита Дакота отметила день рождения с Владом Соколовским
Экс-супруги снова замечены вместе. Вчера Рита Дакота отметила свой 30-ый день рождения.
Политика
Мишустин и Румас встретятся в Москве 11 марта
Российский премьер Михаил Мишустин встретится с белорусским коллегой Сергеем Румасом 11 марта в Москве.
Игры
Вот так Dead Space могла бы выглядеть в изометрии
Политика
Медведчук рассказал о встрече парламентариев «нормандской четверки»
Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил о создании рабочей группы, которая будет заниматься планированием встречи парламентариев стран "нормандского формата", первая встреча, по его словам, может пройти в апреле или мае.
Общество
Названы сроки окончания распространения коронавируса в мире
По последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, всего в мире зарегистрировано более 110 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 80,7 тысячи из них — в Китае.
Армия и оружие
Самолеты США и Канады перехватили российские Ту-142 у Аляски
Американские самолеты-невидимки F-22 и канадские истребители CF-18 перехватили 10 марта у побережья Аляски два российских самолета-разведчика Ту-142, сообщает CNN.
Футбол
Тедеско остался доволен игрой «Спартака» в матче РПЛ с «Краснодаром»
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско назвал хорошим качество игры своей команды в матче чемпионата России по футболу с "Краснодаром".
Происшествия
В Иркутске начали проверку после разгрома аптеки посетительницей
Полиция в Иркутске проводит проверку из-за учиненного покупательницей погрома в аптеке, сообщает ГУМВД по Иркутской области.
Экономика
Банк России предложил увеличить размер переводов в СБП до 2 млн рублей
Банк России предлагает увеличить размер переводов в системе быстрых платежей (СБП) с 600 тыс. рублей до 2 млн рублей.