Банк России вводит для финансовых организаций временные регуляторные послабления на фоне распространения коронавируса. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Армия и оружие В Минобороны РФ опровергли заявление Турции об уничтоженных «Панцирях» Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.

Здоровье Второй в истории человек полностью излечился от ВИЧ Врачи подтвердили полное излечение от ВИЧ второго в истории человека - проживающего в Лондоне 40-летнего Адама Кастильехо, сообщает во вторник BBC News.

Политика Трамп не приедет в Москву на празднование Дня Победы Российская сторона получила по дипломатическим каналам от США информацию о том, что американский лидер Дональд Трамп не приедет на празднование в Москве в мае 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Футбол Ограничение массовых мероприятий коснется пяти матчей РПЛ Ограничения на проведение в Москве массовых мероприятий с численностью более пяти тысяч человек коснутся пяти матчей Российской премьер-лиги.

Общество Роструд напомнил о длинных выходных в мае Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.

Политика Владимир Путин выступил против досрочных выборов в Госдуму Ранее во вторник, 10 марта, депутат Госдумы от "Единой России" Александр Карелин предложил провести досрочные выборы в нижнюю палату в связи с планируемыми изменениями в Конституцию.

Общество ВТО отменила заседания до 20 марта из-за коронавируса Генеральный директор Всемирной торговой организации Роберто Азеведо проинформировал представителей стран-участниц о том, что с 11 марта все заседания ВТО будут приостановлены до 20 марта.

Армия и оружие В ЛНР заявили об уничтожении украинского беспилотника в Донбассе Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сбила ударный беспилотник украинских силовиков, двигавшийся к подконтрольному ЛНР населенному пункту Калиново в Донбассе, заявил журналистам официальный представитель оборонного ведомства республики Яков Осадчий.

Здоровье Количество заболевших коклюшем в России выросло на 40% Количество заболевших коклюшем в России в 2019 году выросло на 40%, до 14 406 человек, подсчитал РБК на основе данных Роспотребнадзора об инфекционных и паразитарных заболеваниях.

Общество В Нидерландах отложили слушания по делу о крушении MH17 Суд решил отложить слушания по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины 17 июля 2014 года до понедельника 23 марта, сообщил председательствующий судья Хендрик Стинхейс на заседании во вторник.

Политика Путин оценил ситуацию с ценами на нефть Россия достойно пройдет период волатильности цен на нефть и курса рубля, экономика страны будет укрепляться, а важнейшие отрасли будут более мощными и конкурентоспособными, заявил президент России Владимир Путин, выступая в Госдуме.

Экономика Биржи США открылись падением на 7% Основные фондовые индексы США после открытия опустились на 7% на фоне срыва соглашения о добыче нефти в рамках ОПЕК+ и распространения эпидемии коронавируса.

Финансы Банк России начал продажу валюты на внутреннем рынке Во вторник, 10 марта, Банк России начал упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила, сообщается на сайте регулятора.

Общество «Аэрофлот» разрешил бесплатно сдать билеты в Италию и Израиль В пресс-службе авиакомпании отметили, что пассажиры отмененных рейсов могут оформить вынужденный возврат при перелете в города Италии, Франции, Германии и Испании с вылетом по 25 апреля.

Шоу-бизнес Дочери Анджелины Джоли перенесли сложные операции В своей колонке для издания Time актриса Анджелина Джоли рассказала, что две ее дочери — 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло одна за другой перенесли сложные операции.

Политика Госдума поддержала поправку о статусе русского языка Во вторник, 10 марта, депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли поправку о закреплении в Конституции статуса русского языка как языка государствообразующего народа.

Политика Поэтесса Дмитрук предупредила о возможном развале Украины 2 февраля бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина рискует развалиться на несколько государств.