Экономика
ТАССЦБ анонсировал регуляторные послабления из-за коронавируса
Банк России вводит для финансовых организаций временные регуляторные послабления на фоне распространения коронавируса. Об этом говорится в сообщении регулятора.
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Армия и оружие
Американская подлодка пробила лед и всплыла у российской базы в Арктике
Армия и оружие
В Минобороны РФ опровергли заявление Турции об уничтоженных «Панцирях»
Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
Здоровье
Второй в истории человек полностью излечился от ВИЧ
Врачи подтвердили полное излечение от ВИЧ второго в истории человека - проживающего в Лондоне 40-летнего Адама Кастильехо, сообщает во вторник BBC News.
Политика
Трамп не приедет в Москву на празднование Дня Победы
Российская сторона получила по дипломатическим каналам от США информацию о том, что американский лидер Дональд Трамп не приедет на празднование в Москве в мае 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Футбол
Ограничение массовых мероприятий коснется пяти матчей РПЛ
Ограничения на проведение в Москве массовых мероприятий с численностью более пяти тысяч человек коснутся пяти матчей Российской премьер-лиги.
Общество
Американский экономист предрек победу России в нефтяной войне
Профессор Военно-морского колледжа США Николас Гвоздев спрогнозировал победу России в нефтяной войне.
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в мае
Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.
Политика
Владимир Путин выступил против досрочных выборов в Госдуму
Ранее во вторник, 10 марта, депутат Госдумы от "Единой России" Александр Карелин предложил провести досрочные выборы в нижнюю палату в связи с планируемыми изменениями в Конституцию.
Общество
ВТО отменила заседания до 20 марта из-за коронавируса
Генеральный директор Всемирной торговой организации Роберто Азеведо проинформировал представителей стран-участниц о том, что с 11 марта все заседания ВТО будут приостановлены до 20 марта.
Политика
Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной словами «мы повторим»
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной войне словами «мы повторим».
Авто
Украинский ЗАЗ начал собирать российские авто Lada
По данным портала Today.ua, в тестовую партию вошли три модели LADA – Largus, Vesta и XRay.
Армия и оружие
В ЛНР заявили об уничтожении украинского беспилотника в Донбассе
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сбила ударный беспилотник украинских силовиков, двигавшийся к подконтрольному ЛНР населенному пункту Калиново в Донбассе, заявил журналистам официальный представитель оборонного ведомства республики Яков Осадчий.
Здоровье
Количество заболевших коклюшем в России выросло на 40%
Количество заболевших коклюшем в России в 2019 году выросло на 40%, до 14 406 человек, подсчитал РБК на основе данных Роспотребнадзора об инфекционных и паразитарных заболеваниях.
Кино
Представлен финальный трейлер «Черной вдовы»
Студия Marvel представила финальный трейлер кинокомикса «Черная вдова».
Общество
В Нидерландах отложили слушания по делу о крушении MH17
Суд решил отложить слушания по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины 17 июля 2014 года до понедельника 23 марта, сообщил председательствующий судья Хендрик Стинхейс на заседании во вторник.
Политика
Путин оценил ситуацию с ценами на нефть
Россия достойно пройдет период волатильности цен на нефть и курса рубля, экономика страны будет укрепляться, а важнейшие отрасли будут более мощными и конкурентоспособными, заявил президент России Владимир Путин, выступая в Госдуме.
Экономика
Биржи США открылись падением на 7%
Основные фондовые индексы США после открытия опустились на 7% на фоне срыва соглашения о добыче нефти в рамках ОПЕК+ и распространения эпидемии коронавируса.
Финансы
Банк России начал продажу валюты на внутреннем рынке
Во вторник, 10 марта, Банк России начал упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила, сообщается на сайте регулятора.
Общество
«Аэрофлот» разрешил бесплатно сдать билеты в Италию и Израиль
В пресс-службе авиакомпании отметили, что пассажиры отмененных рейсов могут оформить вынужденный возврат при перелете в города Италии, Франции, Германии и Испании с вылетом по 25 апреля.
Энергетика
Новак рассказал о ценах на бензин после обвала на нефтяном рынке
Аналитик о росте цен на нефть после резкого падения Глава Минэнерго добавил, что восстановление цен на мировом рынке нефти займет, по его мнению, несколько месяцев.
Происшествия
В Запорожье девочка погибла из-за упавшей на нее скульптуры
Киберспорт
Стартовала условно-бесплатная королевская битва Call of Duty: Warzone
Армия и оружие
Самолеты США и Канады перехватили российские Ту-142 у Аляски
Американские самолеты-невидимки F-22 и канадские истребители CF-18 перехватили 10 марта у побережья Аляски два российских самолета-разведчика Ту-142, сообщает CNN.
Шоу-бизнес
Дочери Анджелины Джоли перенесли сложные операции
В своей колонке для издания Time актриса Анджелина Джоли рассказала, что две ее дочери — 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло одна за другой перенесли сложные операции.
Футбол
Владелец «Ноттингема» и «Олимпиакоса» заразился коронавирусом
Владелец английского клуба «Ноттингем Форест» и греческого «Олимпиакоса» Евангелос Маринакис инфицирован коронавирусом.
Политика
Госдума поддержала поправку о статусе русского языка
Во вторник, 10 марта, депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли поправку о закреплении в Конституции статуса русского языка как языка государствообразующего народа.
Политика
Поэтесса Дмитрук предупредила о возможном развале Украины
2 февраля бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина рискует развалиться на несколько государств.
Политика
Пентагон назвал возврат С-400 условием для поставок Patriot Турции
Турция не получит американские зенитные ракетные комплексы Patriot, пока не вернёт России купленные системы ПВО С-400, заявили в Пентагоне.
Происшествия
СК огласил предварительные результаты экспертизы останков под Рязанью
Генетическая экспертиза предварительно установила, что обнаруженные в Рязанской области останки принадлежат Екатерине Левченко, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК по Пензенской области.
Общество
Регионы России вводят особый режим из-за коронавируса
Регионы Российской Федерации вводят особый режим в связи коронавирусной инфекцией.