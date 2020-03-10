Экономика

ТАССТАССЦБ анонсировал регуляторные послабления из-за коронавируса

Банк России вводит для финансовых организаций временные регуляторные послабления на фоне распространения коронавируса. Об этом говорится в сообщении регулятора.
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ЦБ ввел послабления для кредитов туроператорам и производителям лекарств

РБК03:49

ЦБ даст послабления по кредитам туркомпаниям, чтобы смягчить последствия коронавируса

Интерфакс03:39

ЦБ вводит дополнительные регуляторные послабления из-за коронавируса

Газета.Ru03:47

ЦБ вводит ряд регуляторных послаблений в связи с коронавирусом

RT на русском03:45

ЦБ анонсировал регуляторные послабления из-за коронавируса

ТАСС03:41

ЦБ сообщил о временных регуляторных послаблениях для банков из-за коронавируса

Банки.ру03:20

ЦБ даст банкам послабления для смягчения последствий коронавируса

Коммерсантъ03:48
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Армия и оружие

Американская подлодка пробила лед и всплыла у российской базы в Арктике

Газета.Ru 13:54
Армия и оружие

В Минобороны РФ опровергли заявление Турции об уничтоженных «Панцирях»

Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
ТАСС 14:00
Здоровье

Второй в истории человек полностью излечился от ВИЧ

Врачи подтвердили полное излечение от ВИЧ второго в истории человека - проживающего в Лондоне 40-летнего Адама Кастильехо, сообщает во вторник BBC News.
Интерфакс 11:16
Политика

Трамп не приедет в Москву на празднование Дня Победы

Российская сторона получила по дипломатическим каналам от США информацию о том, что американский лидер Дональд Трамп не приедет на празднование в Москве в мае 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
ТАСС 06:05
Футбол

Ограничение массовых мероприятий коснется пяти матчей РПЛ

Ограничения на проведение в Москве массовых мероприятий с численностью более пяти тысяч человек коснутся пяти матчей Российской премьер-лиги.
Советский спорт 14:12
Общество

Американский экономист предрек победу России в нефтяной войне

Профессор Военно-морского колледжа США Николас Гвоздев спрогнозировал победу России в нефтяной войне.
Газета.Ru 13:47
Общество

Роструд напомнил о длинных выходных в мае

Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.
RT на русском 04:04
Политика

Владимир Путин выступил против досрочных выборов в Госдуму

Ранее во вторник, 10 марта, депутат Госдумы от "Единой России" Александр Карелин предложил провести досрочные выборы в нижнюю палату в связи с планируемыми изменениями в Конституцию.
Новые Известия 08:47
Общество

ВТО отменила заседания до 20 марта из-за коронавируса

Генеральный директор Всемирной торговой организации Роберто Азеведо проинформировал представителей стран-участниц о том, что с 11 марта все заседания ВТО будут приостановлены до 20 марта.
Российская газета 14:08
Политика

Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной словами «мы повторим»

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной войне словами «мы повторим».
Lenta.ru вчера в 13:56
Авто

Украинский ЗАЗ начал собирать российские авто Lada

По данным портала Today.ua, в тестовую партию вошли три модели LADA – Largus, Vesta и XRay.
Автоновости дня 07 марта в 17:01
Армия и оружие

В ЛНР заявили об уничтожении украинского беспилотника в Донбассе

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сбила ударный беспилотник украинских силовиков, двигавшийся к подконтрольному ЛНР населенному пункту Калиново в Донбассе, заявил журналистам официальный представитель оборонного ведомства республики Яков Осадчий.
РИА Новости 14:07
Здоровье

Количество заболевших коклюшем в России выросло на 40%

Количество заболевших коклюшем в России в 2019 году выросло на 40%, до 14 406 человек, подсчитал РБК на основе данных Роспотребнадзора об инфекционных и паразитарных заболеваниях.
Коммерсантъ 01:43
Кино

Представлен финальный трейлер «Черной вдовы»

Студия Marvel представила финальный трейлер кинокомикса «Черная вдова».
Профиль 05:45
Общество

В Нидерландах отложили слушания по делу о крушении MH17

Суд решил отложить слушания по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины 17 июля 2014 года до понедельника 23 марта, сообщил председательствующий судья Хендрик Стинхейс на заседании во вторник.
РИА Новости 12:00
Политика

Путин оценил ситуацию с ценами на нефть

Россия достойно пройдет период волатильности цен на нефть и курса рубля, экономика страны будет укрепляться, а важнейшие отрасли будут более мощными и конкурентоспособными, заявил президент России Владимир Путин, выступая в Госдуме.
РИА Новости 09:25
Экономика

Биржи США открылись падением на 7%

Основные фондовые индексы США после открытия опустились на 7% на фоне срыва соглашения о добыче нефти в рамках ОПЕК+ и распространения эпидемии коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 09:48
Финансы

Банк России начал продажу валюты на внутреннем рынке

Во вторник, 10 марта, Банк России начал упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила, сообщается на сайте регулятора.
Право.ру 03:46
Общество

«Аэрофлот» разрешил бесплатно сдать билеты в Италию и Израиль

В пресс-службе авиакомпании отметили, что пассажиры отмененных рейсов могут оформить вынужденный возврат при перелете в города Италии, Франции, Германии и Испании с вылетом по 25 апреля.
РБК 12:14
Энергетика

Новак рассказал о ценах на бензин после обвала на нефтяном рынке

Аналитик о росте цен на нефть после резкого падения Глава Минэнерго добавил, что восстановление цен на мировом рынке нефти займет, по его мнению, несколько месяцев.
Национальная служба новостей 06:35
Происшествия

В Запорожье девочка погибла из-за упавшей на нее скульптуры

РИА Новости вчера в 12:29
Киберспорт

Стартовала условно-бесплатная королевская битва Call of Duty: Warzone

ЭндлессГеймОвер 14:10
Армия и оружие

Самолеты США и Канады перехватили российские Ту-142 у Аляски

Американские самолеты-невидимки F-22 и канадские истребители CF-18 перехватили 10 марта у побережья Аляски два российских самолета-разведчика Ту-142, сообщает CNN.
Газета.Ru 14:26
Шоу-бизнес

Дочери Анджелины Джоли перенесли сложные операции

В своей колонке для издания Time актриса Анджелина Джоли рассказала, что две ее дочери — 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло одна за другой перенесли сложные операции.
Вести.Ru 03:38
Футбол

Владелец «Ноттингема» и «Олимпиакоса» заразился коронавирусом

Владелец английского клуба «Ноттингем Форест» и греческого «Олимпиакоса» Евангелос Маринакис инфицирован коронавирусом.
Metaratings 09:02
Политика

Госдума поддержала поправку о статусе русского языка

Во вторник, 10 марта, депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли поправку о закреплении в Конституции статуса русского языка как языка государствообразующего народа.
Страна Советов on-line 13:17
Политика

Поэтесса Дмитрук предупредила о возможном развале Украины

2 февраля бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина рискует развалиться на несколько государств.
Известия 08 марта в 16:11
Политика

Пентагон назвал возврат С-400 условием для поставок Patriot Турции

Турция не получит американские зенитные ракетные комплексы Patriot, пока не вернёт России купленные системы ПВО С-400, заявили в Пентагоне.
RT на русском 14:18
Происшествия

СК огласил предварительные результаты экспертизы останков под Рязанью

Генетическая экспертиза предварительно установила, что обнаруженные в Рязанской области останки принадлежат Екатерине Левченко, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК по Пензенской области.
РИА Новости 13:00
Общество

Регионы России вводят особый режим из-за коронавируса

Регионы Российской Федерации вводят особый режим в связи коронавирусной инфекцией.
Smolnarod.ru 06:32
Как работают Яндекс.Новости?
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