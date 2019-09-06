Экономика

BFM.ruBFM.ruЦБ анонсировал рост цен на жилье

Переход жилищного строительства на эскроу-счета может привести к временному росту цен на жилье. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.
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Набиуллина: переход застройщиков на эскроу-счета может временно повысить цены на жилье

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ЦБ: Переход на проектное финансирование может привести к росту цен на жилье

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Два Су-34 столкнулись в небе над Липецкой областью

Над Липецкой областью во время учебно-тренировочного полета в небе столкнусь два российских многофункциональных истребителя-бомбардировщика Су-34.
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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