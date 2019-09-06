Экономика
РИА НовостиНабиуллина: эскроу-счета могут привести к временному удорожанию жилья
Переход к эскроу-счетам может привести к некоторому повышению стоимости жилья и снижению объемов его строительства в РФ, но это будет временно, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
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Автоматически обработаны 6982 источника, обновлено в 10:48, Вашингтон
Финансы
ЦБ опустил ключевую ставку до минимума за пять лет
Совет директоров Банка России на заседании в пятницу, 6 сентября, принял решение снизить ключевую ставку до 7 процентов годовых, что стало минимальным значением с 2014 года.
Lenta.ru 06:34
Происшествия
Стало известно о травмах Памфиловой после нападения
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова в результате нападения повредила палец на руке и получила травму от электрошокера в районе живота.
Lenta.ru 10:11
Политика
Ксения Собчак на Украине высказалась о принадлежности Крыма
КП - Крым вчера в 06:49
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе
Бывшая участница группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.
РИА Новости 09:53
Авто
Опубликовано первое фото нового кроссовера Genesis GV70
Корейский премиальный бренд Genesis готовит к дебюту новый роскошный кроссовер GV70. Накануне в Сети появились первые фотографии новинки.
Новые автомобили 10:03
Интернет
Facebook и Microsoft запускают конкурс по выявлению фейковых видео
Facebook для борьбы с фейковыми видео объединяется с Microsoft и учеными из Partnership on AI.
Новости Интернета вещей вчера в 18:42
Шоу-бизнес
Раскрыта стоимость свадьбы Ксении Собчак и Константина Богомолова
Напомним, поклонники заметили на пальце Собчак обручальное кольцо.
VSE42.RU 05:20
Культура
Соловьев раскритиковал Дудя за фильм о Беслане
Известия вчера в 19:57
Футбол
Конов: «Зенит» предложит Кокорину новый контракт
Спортивный журналист, главный редактор дирекции спортивного вещания Первого канала Василий Конов сообщил, что в ближайшее время петербургский «Зенит» предложил освобожденному по УДО Александру Кокорину новый контракт.
Нева Спорт 03:46
Политика
Путин заявил, что обмен между Россией и Украиной будет масштабным
Российский президент Владимир Путин прокомментировал ситуацию с обменом удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.
RT на русском вчера в 05:33
Кино
Мультсериал «Маша и медведь» покажут в Великобритании и Ирландии
Комсомольская правда 04:06
Армия и оружие
Новые парашюты помогут российским военным выжить при попадании в воду
В пресс-службе холдинга отметили, что НИИ парашютостроения предложено несколько решений, позволяющих быстро освободиться от подвесной системы и купола парашюта при посадке на воду.
Военное дело 05:25
Хоккей
В КХЛ официально легализуют аренду игроков
Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко заявил, что лига легализует институт аренды игроков, а также рассказал о рассмотрении вопроса пола заработной платы хоккеистов.
Sport24.ru 06:57
Наука
Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе
Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.
Вести.Ru вчера в 07:18
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк не стала опровергать слухи об онкологии
Актриса Анастасия Заворотнюк не стала опровергать слухи об онкологическом заболевании, сообщает «КП-Екатеринбург».
Суть событий 04 сентября в 12:14
Баскетбол
Определились все участники второго раунда чемпионата мира
Стали известны все участники второго группового этапа чемпионата мира в Китае. Последним участником этой стадии стала сборная Греции.
Матч ТВ вчера в 11:16
Политика
В Боснии и Герцеговине хотят признать российский статус Крыма
Лидер боснийских сербов, член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что считает Крым частью России.
РИА Новости Крым вчера в 05:21
Политика
В конгрессе призвали Трампа ввести новые санкции против России
Глава комитета по международным делам палаты представителей США демократ Элиот Энгел и другой влиятельный член палаты представителей республиканец Майкл Маккол призвали президента США Дональда Трампа ввести санкции в отношении лиц, ответственных, по их мнению, за нарушение прав человека в России в ходе протестов в Москве, говорится в заявлении, размещенном на сайте Энгела.
РИА Новости вчера в 17:45
Экономика
Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК вчера в 09:37
Энергетика
Reuters сообщило о продаже Exxon Mobil всех своих активов в Норвегии
По данным источников Reuters, компания закрыла сделку по продаже норвежских активов несколько дней назад.
Интерфакс 03:52
Энергетика
«Нафтогаз Украины» начинает закупать газ на кредитные средства ЕБРР
В компании «Нафтогаз Украины» заявили о намерении закупить газ у европейских поставщиков на кредитные средства, предоставленные украинской госкомпании ЕБРР.
REGNUM 08:36
Авто
Новый Mercedes-Benz GLB доберется до России весной 2020 года
Весной следующего года в России будут запущены продажи нового компактного кроссовера Mercedes-Benz GLB.
Vevby.ru 07:28
Футбол
Сборная России сыграет с Шотландией в белой форме
Напомним, что после четырех туров сборная России набрала девять очков и занимает второе место в группе I. У Шотландии шесть очков и четвертое место.
Советский спорт 08:12
Политика
Роскомнадзор направил обращения Google и Facebook перед выборами
«Роскомнадзор направил представителям компаний Google (в том числе YouTube) и Facebook обращения о принятии исчерпывающих мер по недопущению распространения 7 и 8 сентября 2019 года политической рекламы на указанных интернет-площадках», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
RT на русском 10:33
Здоровье
Более 100 пациентов обследовали на Ставрополье благодаря телемедицине
На Ставрополье благодаря спутниковой телемедицине за две недели удалось обследовать более ста пациентов из отдаленных территорий края.
Ставропольская правда 09:06
Общество
Прием в колледжи по 30 устаревшим специальностям прекратят в 2021 году
Минпросвещения России планирует в 2021 году прекратить набор студентов в средние специальные учебные заведения по специальностям, которые ведомство признало устаревшими.
Известия вчера в 08:45
Политика
Российское посольство в Болгарии обескуражено заявлением МИД страны
Посольство России в Болгарии отреагировало на заявление МИД о выставке к 75-летию освобождения Восточной Европы.
Международная жизнь 04 сентября в 06:59