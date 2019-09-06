Экономика

РИА НовостиРИА НовостиНабиуллина: эскроу-счета могут привести к временному удорожанию жилья

Переход к эскроу-счетам может привести к некоторому повышению стоимости жилья и снижению объемов его строительства в РФ, но это будет временно, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Набиуллина: переход застройщиков на эскроу-счета может временно повысить цены на жилье

ТАСС10:06

Набиуллина: эскроу-счета могут привести к временному удорожанию жилья

РИА Новости09:22

Рост цен на жилье в связи с переходом на эскроу будет временным - Набиуллина

Интерфакс10:21

ЦБ анонсировал рост цен на жилье

BFM.ru08:49

Набиуллина не исключила роста цен на жилье из-за перехода на эскроу-счета

Rambler News Service09:48

Около трети застройщиков перешли на эскроу-счета – Набиуллина

Аргументы и Факты10:40

На эскроу-счета перешли около 30% застройщиков

DP.RU09:07
Показать все источники
Автоматически обработаны 6982 источника, обновлено в 10:48, Вашингтон
Финансы

ЦБ опустил ключевую ставку до минимума за пять лет

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу, 6 сентября, принял решение снизить ключевую ставку до 7 процентов годовых, что стало минимальным значением с 2014 года.
Lenta.ru 06:34
Происшествия

Стало известно о травмах Памфиловой после нападения

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова в результате нападения повредила палец на руке и получила травму от электрошокера в районе живота.
Lenta.ru 10:11
Политика

Ксения Собчак на Украине высказалась о принадлежности Крыма

КП - Крым вчера в 06:49
Армия и оружие

РБК публикует фото погибших в Сирии военных

РБК 08:32
Шоу-бизнес

Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе

Бывшая участница группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.
РИА Новости 09:53
Происшествия

Россиянин натравил питбуля на кошку с улицы и попал на видео

Lenta.ru 08:11
Авто

Опубликовано первое фото нового кроссовера Genesis GV70

Корейский премиальный бренд Genesis готовит к дебюту новый роскошный кроссовер GV70. Накануне в Сети появились первые фотографии новинки.
Новые автомобили 10:03
Интернет

Facebook и Microsoft запускают конкурс по выявлению фейковых видео

Facebook для борьбы с фейковыми видео объединяется с Microsoft и учеными из Partnership on AI.
Новости Интернета вещей вчера в 18:42
Шоу-бизнес

Раскрыта стоимость свадьбы Ксении Собчак и Константина Богомолова

Напомним, поклонники заметили на пальце Собчак обручальное кольцо.
VSE42.RU 05:20
Культура

Соловьев раскритиковал Дудя за фильм о Беслане

Известия вчера в 19:57
Происшествия

На Урале обвиняемых в изнасиловании полицейских уволили из МВД

РИА Новости 07:52
Футбол

Конов: «Зенит» предложит Кокорину новый контракт

Спортивный журналист, главный редактор дирекции спортивного вещания Первого канала Василий Конов сообщил, что в ближайшее время петербургский «Зенит» предложил освобожденному по УДО Александру Кокорину новый контракт.
Нева Спорт 03:46
Политика

Путин заявил, что обмен между Россией и Украиной будет масштабным

Российский президент Владимир Путин прокомментировал ситуацию с обменом удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.
RT на русском вчера в 05:33
Кино

Мультсериал «Маша и медведь» покажут в Великобритании и Ирландии

Комсомольская правда 04:06
Армия и оружие

Новые парашюты помогут российским военным выжить при попадании в воду

В пресс-службе холдинга отметили, что НИИ парашютостроения предложено несколько решений, позволяющих быстро освободиться от подвесной системы и купола парашюта при посадке на воду.
Военное дело 05:25
Хоккей

В КХЛ официально легализуют аренду игроков

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко заявил, что лига легализует институт аренды игроков, а также рассказал о рассмотрении вопроса пола заработной платы хоккеистов.
Sport24.ru 06:57
Наука

Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе

Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.
Вести.Ru вчера в 07:18
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк не стала опровергать слухи об онкологии

Актриса Анастасия Заворотнюк не стала опровергать слухи об онкологическом заболевании, сообщает «КП-Екатеринбург».
Суть событий 04 сентября в 12:14
Баскетбол

Определились все участники второго раунда чемпионата мира

Стали известны все участники второго группового этапа чемпионата мира в Китае. Последним участником этой стадии стала сборная Греции.
Матч ТВ вчера в 11:16
Политика

В Боснии и Герцеговине хотят признать российский статус Крыма

Лидер боснийских сербов, член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что считает Крым частью России.
РИА Новости Крым вчера в 05:21
Политика

В конгрессе призвали Трампа ввести новые санкции против России

Глава комитета по международным делам палаты представителей США демократ Элиот Энгел и другой влиятельный член палаты представителей республиканец Майкл Маккол призвали президента США Дональда Трампа ввести санкции в отношении лиц, ответственных, по их мнению, за нарушение прав человека в России в ходе протестов в Москве, говорится в заявлении, размещенном на сайте Энгела.
РИА Новости вчера в 17:45
Экономика

Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет

Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК вчера в 09:37
Энергетика

Reuters сообщило о продаже Exxon Mobil всех своих активов в Норвегии

По данным источников Reuters, компания закрыла сделку по продаже норвежских активов несколько дней назад.
Интерфакс 03:52
Энергетика

«Нафтогаз Украины» начинает закупать газ на кредитные средства ЕБРР

В компании «Нафтогаз Украины» заявили о намерении закупить газ у европейских поставщиков на кредитные средства, предоставленные украинской госкомпании ЕБРР.
REGNUM 08:36
Авто

Новый Mercedes-Benz GLB доберется до России весной 2020 года

Весной следующего года в России будут запущены продажи нового компактного кроссовера Mercedes-Benz GLB.
Vevby.ru 07:28
Футбол

Сборная России сыграет с Шотландией в белой форме

Напомним, что после четырех туров сборная России набрала девять очков и занимает второе место в группе I. У Шотландии шесть очков и четвертое место.
Советский спорт 08:12
Политика

Роскомнадзор направил обращения Google и Facebook перед выборами

«Роскомнадзор направил представителям компаний Google (в том числе YouTube) и Facebook обращения о принятии исчерпывающих мер по недопущению распространения 7 и 8 сентября 2019 года политической рекламы на указанных интернет-площадках», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
RT на русском 10:33
Здоровье

Более 100 пациентов обследовали на Ставрополье благодаря телемедицине

На Ставрополье благодаря спутниковой телемедицине за две недели удалось обследовать более ста пациентов из отдаленных территорий края.
Ставропольская правда 09:06
Общество

Прием в колледжи по 30 устаревшим специальностям прекратят в 2021 году

Минпросвещения России планирует в 2021 году прекратить набор студентов в средние специальные учебные заведения по специальностям, которые ведомство признало устаревшими.
Известия вчера в 08:45
Политика

Российское посольство в Болгарии обескуражено заявлением МИД страны

Посольство России в Болгарии отреагировало на заявление МИД о выставке к 75-летию освобождения Восточной Европы.
Международная жизнь 04 сентября в 06:59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное