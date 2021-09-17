Глава «Газпрома» заявил, что России хватит газа на 100 лет

«Запасы газа в России, запасы газа "Газпрома", являются самыми крупными в мире, и мы проблем с нашими запасами не будем испытывать в течение ближайших ста лет»,— сказал глава «Газпрома» на годовом собрании Международного делового конгресса (цитата по «РИА Новости»).