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ЦБ анонсировал ввод ограничений на выдачу кредитов при первой возможности

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что сложившаяся ситуация на рынке потребкредитования потребует от ЦБ быстро перейти к прямым запретам на выдачу отдельных ссуд.
Lenta.ru
Глава ЦБ рассказала, что в Госдуму уже внесли законопроект, расширяющий инструментарий ЦБ.
Lenta.ru
Законопроект о прямых количественных ограничениях в сфере кредитования внесли в Госдуму весной 2021 года.
Lenta.ru
С 1 октября 2019 года величина коэффициентов риска зависит от показателя долговой нагрузки (ПДН) заемщика и распространяется на необеспеченные банковские ссуды и микрозаймы.
РБК

С чего всё началось

ЦБ анонсировал ввод ограничений на выдачу кредитов при первой возможности
Ситуация на рынке потребкредитования потребует от ЦБ быстрого перехода к прямым запретам на выдачу некоторых видов ссуд — регулятор примет эти меры сразу же, как получит такие полномочия, сказала в интервью РБК председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
РБК00:00

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