Ситуация на рынке потребкредитования потребует от ЦБ быстрого перехода к прямым запретам на выдачу некоторых видов ссуд — регулятор примет эти меры сразу же, как получит такие полномочия, сказала в интервью РБК председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
Лидер фракции «Яблоко» в санкт-петербургском заксобрании Борис Вишневский, который баллотируется в новый созыв парламента, обратился в полицию, заметив на нескольких избирательных участках одних и тех же голосующих молодых людей.
«Запасы газа в России, запасы газа "Газпрома", являются самыми крупными в мире, и мы проблем с нашими запасами не будем испытывать в течение ближайших ста лет»,— сказал глава «Газпрома» на годовом собрании Международного делового конгресса (цитата по «РИА Новости»).