РБКЦБ анонсировал ввод ограничений на выдачу кредитов при первой возможностиС 1 октября 2019 года величина коэффициентов риска зависит от показателя долговой нагрузки (ПДН) заемщика и распространяется на необеспеченные банковские ссуды и микрозаймы.РБКВнесенный в Госдуму законопроект, который расширит инструментарий Банка России, в настоящий момент не принят из-за разногласий с правительством, цитирует Набиуллину РБК.Экономика сегодняЗаконопроект о прямых количественных ограничениях в сфере кредитования внесли в Госдуму весной 2021 года.Lenta.ruБанк России впервые публично попросил о расширении полномочий по регулированию закредитованности населения в сентябре 2019 года.РБКЧитать далееСвернутьРБКРБКПрофильФАНВечерняя МоскваЭкономика сегодняПолитическая ЭкспертизаiReactorREGNUMLive24NewInformНародные новостиСлово и ДелоПодробнее о событииЦБ намерен ограничить выдачу кредитов, как только получит на это правоРоссийская газета02:53ЦБ введет лимит на количество кредитов для россиянМосковский Комсомолец02:41Набиуллина пообещала ограничить выдачу кредитов россиянамНациональная служба новостей02:21ЦБ анонсировал ввод ограничений на выдачу кредитов при первой возможностиРБК00:00Самое цитируемоеГлава ЦБ Набиуллина пообещала ограничить выдачу кредитов при первой возможностиLenta.ru02:09ЦБ ограничит число кредитов, которые могут взять россиянеURA.Ru00:57Глава ЦБ не исключила переход к прямым запретам на выдачу некоторых кредитовФАН02:45Показать ещёОценить72Поделиться