ЦБ прогнозирует годовую инфляцию в сентябре "в районе 7%"

Инфляция в годовом выражении в сентябре, возможно, продолжит рост на фоне низкой базы прошлого года и приблизится к отметке 7%, но это будет ее пик, с которого начнется снижение, рассчитывает ЦБ РФ.