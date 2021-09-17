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ЦБ анонсировал ввод ограничений на выдачу кредитов при первой возможности

С 1 октября 2019 года величина коэффициентов риска зависит от показателя долговой нагрузки (ПДН) заемщика и распространяется на необеспеченные банковские ссуды и микрозаймы.
РБК
Внесенный в Госдуму законопроект, который расширит инструментарий Банка России, в настоящий момент не принят из-за разногласий с правительством, цитирует
 Набиуллину РБК.
Экономика сегодня
Законопроект о прямых количественных ограничениях в сфере кредитования внесли в Госдуму весной 2021 года.
Lenta.ru
Банк России впервые публично попросил о расширении полномочий по регулированию закредитованности населения в сентябре 2019 года.
РБК

Подробнее о событии

ЦБ намерен ограничить выдачу кредитов, как только получит на это право
Российская газета02:53
ЦБ введет лимит на количество кредитов для россиян
Московский Комсомолец02:41
Набиуллина пообещала ограничить выдачу кредитов россиянам
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ЦБ анонсировал ввод ограничений на выдачу кредитов при первой возможности
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