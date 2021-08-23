ВедомостиЦБ анонсировал запуск трансграничных переводов через СБП в 2022 годуБанк России планирует уже в следующем году запустить возможность осуществления трансграничных переводов через Систему быстрых платежей (СБП), сообщила пресс-служба регулятора.ВедомостиСогласно проекту указания, новый функционал может быть реализован как во взаимодействии с аналогичными зарубежными системами, так и через сотрудничество с отдельными иностранными банками.ТАСССистема быстрых платежей (СБП) была запущена в России в конце января 2019 года.ПРАЙМВ апреле регулятор сообщил, что первой страной, куда россияне смогут осуществлять переводы через СБП, станет Белоруссия.ВедомостиЧитать далееСвернутьНародные новостиНародные новостиРосбалтРамблерВечерняя МоскваFrank MediaInc-news.ruФАНKonkurent.ruЭкономика сегодняИзвестияBIS JournalГазета.RuИА Красная ВеснаС чего всё началось Центробанк России планирует в следующем году внедрить возможность трансграничных переводов в Системе быстрых платежей (СБП), говорится в сообщении регулятора. Коммерсантъвчера в 09:09Подробнее о событииЦБ России предложил внедрить в СБП трансграничные платежи в 2022 годуLenta.ruвчера в 11:24ЦБ анонсировал запуск трансграничных переводов через СБП в 2022 годуВедомостивчера в 09:18Трансграничные переводы через Систему быстрых платежей могут появиться в 2022 годуТАССвчера в 08:59Центробанк внедрит трансграничные переводы в систему быстрых платежей в 2022Комсомольская правдавчера в 09:08Переводы за границу через Систему быстрых платежей могут появиться в 2022 годуКоммерсантъвчера в 09:09ЦБ вносит изменения в переводы за рубеж через СБПДолг.рфвчера в 08:40Банк России хочет уже в 2022 году внедрить в Систему быстрых платежей трансграничные переводыПРАЙМвчера в 08:33Показать ещёОценить20Поделиться