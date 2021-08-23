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ЦБ анонсировал запуск трансграничных переводов через СБП в 2022 году

Банк России планирует уже в следующем году запустить возможность осуществления трансграничных переводов через Систему быстрых платежей (СБП), сообщила пресс-служба регулятора.
Ведомости
Согласно проекту указания, новый функционал может быть реализован как во взаимодействии с аналогичными зарубежными системами, так и через сотрудничество с отдельными иностранными банками.
ТАСС
Система быстрых платежей (СБП) была запущена в России в конце января 2019 года.
ПРАЙМ
В апреле регулятор сообщил, что первой страной, куда россияне смогут осуществлять переводы через СБП, станет Белоруссия.
Ведомости

С чего всё началось

Центробанк России планирует в следующем году внедрить возможность трансграничных переводов в Системе быстрых платежей (СБП), говорится в сообщении
 регулятора.

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