КоммерсантъЦБ: банкам до 9 сентября запрещено брать комиссию за выдачу наличной валютыЦентральный банк России сообщил, что банкам до 9 сентября запрещено взимать комиссию за выдачу наличной валюты.КоммерсантъВ среду ЦБ РФ сообщил, что с 9 марта по 9 сентября 2022 года вводит временный порядок операций с наличной валютой.ПРАЙМБанк должен вернуть комиссию в течение трех дней после подачи клиентом соответствующего заявления.ИнтерфаксЧтобы получить возврат комиссии за выдачу наличной валюты, клиент должен обратиться в банк с заявлением.Агентство МоскваЧитать далееСвернутьВечерняя МоскваВечерняя МоскваСоциальные новостиLife.ruИзвестияНовый ДеньРоссийская газетаКомсомольская правдаiReactorЭкономика сегодняПятый каналПрофильМИР 24Бизнес журналТелеканал 360°РЕН ТВИА Красная ВеснаФАНБанки СегодняПодробнее о событииЦБ запретил банкам брать комиссию за снятие наличных долларовРБКвчера в 15:55ЦБ запретил банкам брать комиссию за выдачу наличной валютыБизнес журналвчера в 15:05ЦБ: банкам до 9 сентября запрещено брать комиссию за выдачу наличной валютыКоммерсантъвчера в 15:18ЦБ запретил банкам взимать комиссию при выдаче валютыМосковский Комсомолецвчера в 15:17ЦБ РФ запретил банкам до 9 сентября взимать с физлиц комиссию за выдачу наличных долларовПРАЙМвчера в 15:16ЦБ РФ запретил банкам до 9 сентября брать комиссии с физлиц за выдачу долларовТАССвчера в 15:21ЦБ России запретил банкам до 9 сентября брать комиссию с россиян при выдаче долларов СШАLenta.ru17:04Показать ещёОценить166Поделиться