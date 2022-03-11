КоммерсантъЦБ: банкам до 9 сентября запрещено брать комиссию за выдачу наличной валютыЦентральный банк России сообщил, что банкам до 9 сентября запрещено взимать комиссию за выдачу наличной валюты.КоммерсантъБанки должны вернуть клиентам-физлицам ту комиссию, которую получали при выдаче наличной валюты с 9 марта.РБКБанк должен вернуть комиссию в течение трех дней после подачи клиентом соответствующего заявления.ИнтерфаксВ свою очередь, клиент может снять до 10 тысяч долларов США в наличной валюте, а остальные средства – в рублях по рыночному курсу на день выдачи.Москва 24Читать далееСвернутьВечерняя МоскваВечерняя МоскваСоциальные новостиLife.ruИзвестияНовый ДеньРоссийская газетаКомсомольская правдаiReactorЭкономика сегодняПятый каналПрофильМИР 24Бизнес журналТелеканал 360°РЕН ТВИА Красная ВеснаФАНБанки СегодняПодробнее о событииЦБ запретил банкам брать комиссию за снятие наличных долларовРБКвчера в 15:55ЦБ РФ запретил банкам до 9 сентября брать комиссии с физлиц за выдачу долларовТАССвчера в 15:21ЦБ запретил банкам брать комиссию за выдачу наличной валютыБизнес журналвчера в 15:05ЦБ РФ запретил банкам до 9 сентября взимать с физлиц комиссию за выдачу наличных долларовПРАЙМвчера в 15:16ЦБ отменил до 9 сентября комиссию при выдаче физлицам долларов со вкладов и счетовРоссийская газетавчера в 15:11ЦБ: банкам до 9 сентября запрещено брать комиссию за выдачу наличной валютыКоммерсантъвчера в 15:18ЦБ обязал банки вернуть полученные от россиян с 9 марта при выдаче валюты комиссииLenta.ruвчера в 15:24Показать ещёОценить152Поделиться