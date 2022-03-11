Будьте в Плюсе

ЦБ: банкам до 9 сентября запрещено брать комиссию за выдачу наличной валюты

Центральный банк России сообщил, что банкам до 9 сентября запрещено взимать комиссию за выдачу наличной валюты.
Коммерсантъ
Банки должны вернуть клиентам-физлицам ту комиссию, которую получали при выдаче наличной валюты с 9 марта.
РБК
Банк должен вернуть комиссию в течение трех дней после подачи клиентом соответствующего заявления.
Интерфакс
В свою очередь, клиент может снять до 10 тысяч долларов США в наличной валюте, а остальные средства – в рублях по рыночному курсу на день выдачи.
Москва 24

Подробнее о событии

ЦБ запретил банкам брать комиссию за снятие наличных долларов
РБКвчера в 15:55
ЦБ РФ запретил банкам до 9 сентября брать комиссии с физлиц за выдачу долларов
ТАССвчера в 15:21
ЦБ запретил банкам брать комиссию за выдачу наличной валюты
Бизнес журналвчера в 15:05
ЦБ РФ запретил банкам до 9 сентября взимать с физлиц комиссию за выдачу наличных долларов
ПРАЙМвчера в 15:16
ЦБ отменил до 9 сентября комиссию при выдаче физлицам долларов со вкладов и счетов
Российская газетавчера в 15:11
ЦБ: банкам до 9 сентября запрещено брать комиссию за выдачу наличной валюты
Коммерсантъвчера в 15:18
ЦБ обязал банки вернуть полученные от россиян с 9 марта при выдаче валюты комиссии
Lenta.ruвчера в 15:24

Интересное

Минфин США вводит санкции против лидера партии КПРФ Зюганова

Министерство финансов США включило лидера партии КПРФ Геннадия Зюганова в новый список антироссийских санкций.
Lenta.ru16:09

Минобороны России опубликовало карту перешедших под контроль Вооруженных сил РФ районов

Минобороны России опубликовало карту районов, перешедших под контроль Вооруженных сил (ВС) РФ при выполнении спецоперации на Украине.
Lenta.ruвчера в 13:40

На Украине сбит ещё один ударный вертолет Ми-24

На Украине, прямым попаданием из переносного зенитно-ракетного комплекса, был сбит ещё один ударный многоцелевой вертолет Ми-24.
Avia.proвчера в 08:17

В Meta заявили, что новая политика Facebook и Instagram будет применена только на Украине

Клегг заявил, что Meta "не потерпит русофобии или какой-либо дискриминации, запугиваний или призывов к насилию в отношении русских на нашей платформе".
РИА Новостивчера в 14:27

Гражданам в РФ сообщили, как спасти свои фотографии и видео из Instagram до блокировки

Как сообщает Ufanotes.ru, гражданам России рассказали, как не лишиться фото и видео, опубликованных в профиле соцсети.
Уфимские Заметкивчера в 13:23

Ургант заявил о намерении вернуться в Россию после окончания отпуска

Шоумен Иван Ургант в пятницу, 11 марта, заявил, что вернется в Россию после окончания отпуска.
Известиявчера в 10:05

Американский конгрессмен Исса заявил, что у Зеленского нет шансов

"К счастью, президент Зеленский не присутствует на наших секретных брифингах, где неоднократно говорилось, что у него нет шансов", — сказал Исса.
РИА Новостивчера в 13:51

Ольга Бузова попрощалась со своими подписчиками в Instagram и перешла в Telegram

Напоследок Бузова добавила, что для связи в дальнейшем ее подписчики могут перейти в Telegram-канал, а также в соцсеть «ВКонтакте», где она присутствует со школьных времен.
Пятый каналвчера в 15:46

Байден сообщил об отправке 12 тысяч военных к границам России

Президент США Джо Байден заявил об отправке 12 тыс. военнослужащих к российским границам.
RT на русском16:06