"Чтобы получить возврат комиссии за выдачу наличной валюты, клиент должен обратиться в банк с заявлением. Банк должен вернуть комиссию в течение трех дней после получения заявления от клиента", - говорится в сообщении Банка России.
Россия смогла создать стратегическое оружие, превосходящее арсенал США, что является «катастрофическим провалом» руководства США, заявил журналист Дэвид Голдман в своей статье для The American Conservative.
Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил «Ленте.ру» о выведении из строя военного аэродрома в Василькове и главного центра радио и радиотехнической разведки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Броворах.
«Учитывая площадь освобождаемых территорий, плотность минирования и количество неразорвавшихся снарядов, для разминирования понадобится немало времени, возможно, даже несколько десятков лет», — сообщили в министерстве.
Вооруженные силы РФ уничтожили с начала военной операции почти 3 тысячи военных объектов Украины, сообщил в четверг журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.