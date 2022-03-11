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ЦБ: банкам до 9 сентября запрещено брать комиссию за выдачу наличной валюты

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Центральный банк России сообщил, что банкам до 9 сентября запрещено взимать комиссию за выдачу наличной валюты.
Коммерсантъ
Банки должны вернуть клиентам-физлицам ту комиссию, которую получали при выдаче наличной валюты с 9 марта.
РБК
"Чтобы получить возврат комиссии за выдачу наличной валюты, клиент должен обратиться в банк с заявлением. Банк должен вернуть комиссию в течение трех дней после получения заявления от клиента", - говорится в сообщении Банка России.
Финмаркет
Удержанная в российской валюте комиссия возвращается только в рублях.
ПРАЙМ

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