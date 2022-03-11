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ЦБ: банкам до 9 сентября запрещено брать комиссию за выдачу наличной валюты

Центральный банк России сообщил, что банкам до 9 сентября запрещено взимать комиссию за выдачу наличной валюты.
Коммерсантъ
Банк должен вернуть комиссию в течение трех дней после подачи клиентом соответствующего заявления.
Интерфакс
Чтобы получить возврат комиссии за выдачу наличной валюты, клиент должен обратиться в банк с заявлением.
Агентство Москва
Удержанная в российской валюте комиссия возвращается только в рублях.
РИА Новости

Подробнее о событии

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