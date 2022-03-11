КоммерсантъЦБ: банкам до 9 сентября запрещено брать комиссию за выдачу наличной валютыЦентральный банк России сообщил, что банкам до 9 сентября запрещено взимать комиссию за выдачу наличной валюты.КоммерсантъБанк должен вернуть комиссию в течение трех дней после подачи клиентом соответствующего заявления.ИнтерфаксЧтобы получить возврат комиссии за выдачу наличной валюты, клиент должен обратиться в банк с заявлением.Агентство МоскваУдержанная в российской валюте комиссия возвращается только в рублях.РИА НовостиЧитать далееСвернутьИзвестияИзвестияРоссийская газетаКомсомольская правдаЭкономика сегодняБизнес журналТелеканал 360°ПрофильФАНБанки СегодняМурманский вестникПодробнее о событииЦБ отменил до 9 сентября комиссию при выдаче физлицам долларов со вкладов и счетовРоссийская газета15:11ЦБ РФ запретил банкам до 9 сентября брать комиссии с физлиц за выдачу долларовТАСС15:21ЦБ: банкам до 9 сентября запрещено брать комиссию за выдачу наличной валютыКоммерсантъ15:18ЦБ РФ запретил банкам до 9 сентября взимать с физлиц комиссию за выдачу наличных долларовПРАЙМ15:16ЦБ запретил банкам брать комиссию за снятие наличных долларовРБК15:21ЦБ запретил банкам брать комиссию за выдачу наличной валютыБизнес журнал15:05ЦБ обязал банки вернуть полученные от россиян с 9 марта при выдаче валюты комиссииLenta.ru15:24Показать ещёОценить84Поделиться