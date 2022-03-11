КоммерсантъЦБ: банкам до 9 сентября запрещено брать комиссию за выдачу наличной валютыХорошо ли подобран заголовок?ДаНетЦентральный банк России сообщил, что банкам до 9 сентября запрещено взимать комиссию за выдачу наличной валюты.КоммерсантъБанки должны вернуть клиентам-физлицам ту комиссию, которую получали при выдаче наличной валюты с 9 марта.РБКУсловия возврата содержатся в сообщении на сайте регулятора.Бизнес журналУдержанную в российской валюте комиссию возвращают только в рублях.РИА НовостиЧитать далееСвернутьИзвестияИзвестияВечерняя МоскваСоциальные новостиПервый областнойLife.ruИзвестияНовый ДеньРоссийская газетаКомсомольская правдаiReactorЭкономика сегодняПятый каналПрофильМИР 24Бизнес журналТелеканал 360°ВЕСТИ: ПриморьеРЕН ТВПодробнее о событииЦБ запретил банкам брать комиссию за снятие наличных долларовРБКвчера в 15:55«Росбанк» ввёл комиссию за снятие валюты в кассе банкаFinNews.ru9 марта в 06:12ЦБ: банкам до 9 сентября запрещено брать комиссию за выдачу наличной валютыКоммерсантъвчера в 15:18ЦБ РФ запретил банкам до 9 сентября взимать с физлиц комиссию за выдачу наличных долларовПРАЙМвчера в 15:16Российские банки вводят комиссии за снятие наличных в офисахOnline-buhuchet.ru9 марта в 07:17ЦБ РФ запретил банкам до 9 сентября брать комиссии с физлиц за выдачу долларовТАССвчера в 15:21Почта Банк отменил лимиты и комиссию на снятие денег за рубежомАК&М9 марта в 04:20Показать ещёОценить246Поделиться