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ЦБ: банкам до 9 сентября запрещено брать комиссию за выдачу наличной валюты

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Центральный банк России сообщил, что банкам до 9 сентября запрещено взимать комиссию за выдачу наличной валюты.
Коммерсантъ
Банки должны вернуть клиентам-физлицам ту комиссию, которую получали при выдаче наличной валюты с 9 марта.
РБК
Условия возврата содержатся в сообщении на сайте
 регулятора.
Бизнес журнал
Удержанную в российской валюте комиссию возвращают только в рублях.
РИА Новости

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