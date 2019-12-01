Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЦБ: более 40% заемщиков одновременно имеют ипотеку и другие кредиты

Доля заемщиков, у которых в российских банках одновременно оформлены ипотека и другой кредит, уже превысила 40%, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
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Жертвы имиджа. Микрофинансовый рынок покидают игроки

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РБК02 декабря в 13:53

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ТАСС02 декабря в 02:56

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РИА Новости02 декабря в 03:30

Регуляторную инициативу ЦБ в банках сочли избыточной

Коммерсантъ02 декабря в 13:57
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Текущее десятилетие может стать самым жарким в истории метеонаблюдений

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Компания «АльфаСтрахование» опубликовала список самых угоняемых автомобилей в Москве и Подмосковье по итогам трех кварталов 2019 года.
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Издание Wall Street Journal опубликовало материал со ссылкой на американских официальных лиц, в котором говорится о намерении США перебросить 14 тысяч военных на Ближний Восток.
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В жилом трехэтажном доме Польши произошел взрыв газа, который вызвал обрушение конструкций.
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Экономика

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

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В Роскосмосе оценили заявления о крахе России как космической державы

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Телеведущий Владимир Познер отказался отвечать на высказывания актера Дмитрия Певцова, осудившего журналиста за высказывание о противниках абортов.
Lenta.ru 07:17
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Россиянам разрешили посещать бассейн без справок

Посещать спортивные бассейны без медицински справок смогут все делающие в возрасте старше 12 лет.
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Трех полицейских задержали в Приморье за превышение полномочий

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СБУ задержала члена «Единой России» на границе Крыма с Украиной

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Игра 16-го тура чемпионата Франции Тулуза Монако завершилась со счетом 1:2.
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Российская газета 03:49
Футбол

«Уфа» постарается перенести матч с «Ахматом» из-за травмы Евсеева

Главный тренер Уфы Вадим Евсеев получил травму на тренировке команды, сообщает официальный твиттер клуба.
Советский спорт вчера в 08:07
Биатлон

Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира

В шведском Эстерсунде продолжается первый этап Кубка мира по биатлону. Француз Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на 20 километров.
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НАТО не развалилась. Это уже победа

Как пишет британская Guardian, "видеозапись показывает, что мировые лидеры шутят о Трампе на саммите НАТО".
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Производители порошков ответили на обвинение ФАС в двойных стандартах

Письмо АППИК БХ от 25 мая 2018 года (есть в распоряжении РБК), было приурочено к началу проверки стиральных порошков международных брендов, продающихся в России, на соответствие качеству аналогичных товаров, распространяемых за рубежом.
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Россия и Украина договорились о транзите нефти на десять лет

Украинская «Укртранснафта» и российская «Транснефть» заключили соглашение о продлении действующего контракта на транзит нефти через территорию Украины на десять лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030-го.
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В июне 2019 года Руис сенсационно нокаутировал британца и отобрал у него чемпионские пояса WBA (Super), IBF, WBO и IBO.
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Врачи запретили части россиян есть селедку под шубой

Врач-диетолог Елена Соломатина объявила селедку под шубой одним из самых вредных традиционных блюд российского новогоднего стола.
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На продажу выставили редкий микроавтобус ЗИЛ-3207

На сайте "Ретромаркет" появилось объявление о продаже микроавтобуса представительского класса ЗИЛ-3207.
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Прохор Шаляпин напугал поклонников лицом после пластической операции

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Вечерний курьер 10:54
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