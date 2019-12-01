Экономика
РИА НовостиЦБ: более 40% заемщиков одновременно имеют ипотеку и другие кредиты
Доля заемщиков, у которых в российских банках одновременно оформлены ипотека и другой кредит, уже превысила 40%, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
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ЦБ обсудит с банками возможность ограничения долговой нагрузки ипотечных заемщиков
ТАСС02 декабря в 02:56
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Общество
Текущее десятилетие может стать самым жарким в истории метеонаблюдений
Текущее десятилетие может стать самым жарким с начала метеонаблюдений.
Экономика
«Интер РАО» ответила на запрет поставок электричества на Украину
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Авто
Названы самые угоняемые машины в Москве и Подмосковье
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Армия и оружие
США задержали судно с иранским оружием в Оманском заливе
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Армия и оружие
WSJ: США задумались о переброске 14 тысяч военных на Ближний Восток
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В жилом трехэтажном доме Польши произошел взрыв газа, который вызвал обрушение конструкций.
Экономика
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Политика
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Шоу-бизнес
Пригожин прокомментировал низкие гонорары Ротару на корпоративах
Как сообщает "Вечерняя Москва", российский продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал скандал, разгоревшийся вокруг народной артистки Софии Ротару, а также рассказал о размерах гонораров для звезд за новогодние корпоративы.
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NVIDIA: две трети прибыли идут от видеокарт с рейтрейсингом
На ежегодной технологической конференции Credit Suisse финансовый директор компании NVIDIA Колетт Кресс заявила, что на данный момент выручка NVIDIA на две трети определяется видеокартами семейства GeForce RTX.
Происшествия
За нападение на капитана «Амура» возбуждено уголовное дело
Характер травм, полученный хоккеистом (открытая черепно-мозговая травма, линейный перелом правой теменной и височных костей, внутримозговая гематома) позволил органам правопорядка возбудить уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
Шоу-бизнес
Познер отказался реагировать на нападки Певцова
Телеведущий Владимир Познер отказался отвечать на высказывания актера Дмитрия Певцова, осудившего журналиста за высказывание о противниках абортов.
Общество
Россиянам разрешили посещать бассейн без справок
Посещать спортивные бассейны без медицински справок смогут все делающие в возрасте старше 12 лет.
Происшествия
Трех полицейских задержали в Приморье за превышение полномочий
Трех сотрудников полиции в Приморском крае задержали за превышение должностных полномочии при расследовании убийства, сообщили в СУ СК России по региону.
Политика
СБУ задержала члена «Единой России» на границе Крыма с Украиной
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала члена политсовета севастопольского отделения «Единой России» Игоря Кучерявого по подозрению в государственной измене.
Футбол
«Монако» обыграл на выезде «Тулузу»
Игра 16-го тура чемпионата Франции Тулуза Монако завершилась со счетом 1:2.
Происшествия
В Забайкалье организатору перевозок продлили задержание по делу о ДТП
Ингодинский районный суд Читы еще на двое суток продлил задержание 30-летнего организатора перевозок после падения автобуса с моста в Сретенском районе Забайкалья, передает ТАСС.
Футбол
«Уфа» постарается перенести матч с «Ахматом» из-за травмы Евсеева
Главный тренер Уфы Вадим Евсеев получил травму на тренировке команды, сообщает официальный твиттер клуба.
Биатлон
Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира
В шведском Эстерсунде продолжается первый этап Кубка мира по биатлону. Француз Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на 20 километров.
Политика
НАТО не развалилась. Это уже победа
Как пишет британская Guardian, "видеозапись показывает, что мировые лидеры шутят о Трампе на саммите НАТО".
Общество
Производители порошков ответили на обвинение ФАС в двойных стандартах
Письмо АППИК БХ от 25 мая 2018 года (есть в распоряжении РБК), было приурочено к началу проверки стиральных порошков международных брендов, продающихся в России, на соответствие качеству аналогичных товаров, распространяемых за рубежом.
Шоу-бизнес
Лещенко простил Бузову за ошибку в его фамилии
Экономика
Россия и Украина договорились о транзите нефти на десять лет
Украинская «Укртранснафта» и российская «Транснефть» заключили соглашение о продлении действующего контракта на транзит нефти через территорию Украины на десять лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030-го.
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В июне 2019 года Руис сенсационно нокаутировал британца и отобрал у него чемпионские пояса WBA (Super), IBF, WBO и IBO.
Общество
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Врач-диетолог Елена Соломатина объявила селедку под шубой одним из самых вредных традиционных блюд российского новогоднего стола.
Авто
На продажу выставили редкий микроавтобус ЗИЛ-3207
На сайте "Ретромаркет" появилось объявление о продаже микроавтобуса представительского класса ЗИЛ-3207.
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин напугал поклонников лицом после пластической операции
Кстати, фото певца после операции было опубликовано в сети.