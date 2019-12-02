Экономика
РИА НовостиЦБ: более 40% заемщиков одновременно имеют ипотеку и другие кредиты
Доля заемщиков, у которых в российских банках одновременно оформлены ипотека и другой кредит, уже превысила 40%, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
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Экономика
«Росатом» станет совладельцем купившей «Трансконтейнер» группы «Дело»
Переговоры между «Росатомом» и Шишкаревым начались уже после того, как бизнесмен объявил о своем намерении принять участие в аукционе за «Трансконтейнер», а госкорпорация получила статус единого инфраструктурного оператора по развитию Северного морского пути (СМП), рассказывает один из собеседников РБК, — это были «два параллельных процесса».
Политика
Нидерланды обвинили РФ в намеренном отказе арестовать Цемаха
Прокуратура Нидерландов обвинила Россию в том, что она проигнорировала запрос Амстердама о передаче Владимира Цемаха для допроса по делу о крушении самолета MH17 на Украине, и, таким образом, нарушила Европейскую конвенцию о выдаче, позволив ему отправиться на восток Украины.
Происшествия
Полиция задержала в пяти регионах членов банды наркоторговцев
Полицейские ликвидировали действовавшую в пяти регионах преступную группировку, которая торговала наркотиками, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Происшествия
Назван виновник катастрофы SSJ-100 в Шереметьево
Следственный комитет России в результате расследования установил, что в крушении самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в Шереметьево виновен командир судна Денис Евдокимов.
Политика
Экс-депутат Госдумы Шлегель объяснил переезд в Германию
Бывший депутат Госдумы, комиссар молодежного движения "Наши" Роберт Шлегель рассказал "Коммерсанту", почему решил переехать в Германию.
Общество
Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей
Армия и оружие
Ополченка ДНР рассказала о массовом дезертирстве украинских силовиков
Бывший снайпер ополчения ДНР Илона Баневич (позывной «Боня») рассказала, как с началом конфликта в Донбассе на сторону непризнанных республик стали массово переходить военнослужащие ВСУ.
Футбол
Месси в шестой раз в карьере получил «Золотой мяч»
32-летний футболист побеждает в этой номинации уже в шестой раз (2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годах), что является неповторимым достижением.
Экономика
Пакистан вернет России $93,5 млн долга бывшего СССР
Россия и Пакистан подписали соглашение об урегулировании взаимных финансовых требований и обязательств, сообщает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания.
Общество
Батрутдинов назвал главную проблему россиянок
Происшествия
Загоревшийся в Петербурге ангар полностью рухнул
Ангар в Пушкинском районе Петербурга полностью рухнул, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Общество
Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
Как сообщало ИА REGNUM, председатель КНР Си Цзиньпин призвал на церемонии запуска газопровода «Сила Сибири» обеспечить безопасность и надёжность его эксплуатации, а также соответствие экологическим требованиям.
Общество
Астронавт США Хейг рассказал о чувстве гордости из-за ордена Мужества
Энергетика
Bloomberg: в ОПЕК говорят о конце золотого века сланцевой нефти в США
В ОПЕК считают, что золотому веку сланцевой нефти в США пришёл конец, пишет Bloomberg со ссылкой на источники в организации.
Политика
Зеленский считает диалог с Путиным очень важным
Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Фейсбук высказался о важности диалога со своим российским коллегой Владимиром Путиным для урегулирования конфликта в Донбассе.
Происшествия
Последствия обрушения моста в Оренбурге попали на видео
На кадрах видны разрушенные плиты моста. Кроме того, на видео попали придавленные автомобили и перевернутый грузовик.
Политика
В Киеве не увидели «прорывных идей» в коммюнике «нормандской встречи»
Проект итогового документа по результатам запланированной на 9 декабря во Франции встречи лидеров стран «нормандского формата» не содержит «прорывных идей», заявил вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в эфире канала ICTV.
Шоу-бизнес
Бузова переплюнула Егора Крида в борьбе за премию «Золотой хит»
Снимки появились в Instagram-аккаунте Ольги Бузовой пару часов назад.
Экономика
Сбербанк запустил новые вклады с повышенной ставкой
Сбербанк запустил рублевые депозиты с повышенной ставкой — "Новогодний бонус" и "Выгодный старт".
Политика
Путин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Происшествия
Число погибших в ДТП с автобусом в Казахстане увеличилось до восьми
Количество жертв в результате аварии с автобусом в Казахстане возросло до восьми человек.
Экономика
Western Union, Contact и «Близко» приостановили переводы в Таджикистан
Системы денежных переводов Contact, Western Union и «Близко» приостановили переводы в Таджикистан, рассказали РБК операторы call-центров этих систем.
Экономика
Путин перенес на год полную компенсацию советских вкладов
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановке еще на год - до 1 января 2023 года - начала действия закона "О базовой стоимости необходимого социального набора", предназначенного для полной компенсации дореформенных вкладов граждан в Сбербанке, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Спорт
Россиянки одержали вторую победу на Чемпионате мира по гандболу
Ранее ГЛАС сообщал о победе сборной России в стартовом матче Чемпионата мира по гандболу.
Политика
ФБР назвало угрозой мобильные приложения из России
ФБР полагает, что каждое российское приложение, включая FaceApp, представляет "контрразведывательную угрозу" для США, сообщает The Hill.
Политика
Зеленский ввел неотложные меры по энергобезопасности Украины
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности, сообщает пресс-служба главы государства.
Общество
Меланья Трамп показала рождественский интерьер Белого дома
Супруга президента США Меланья Трамп показала, как Белый дом украсили к Рождеству в 2019 году.
Происшествия
Кот задушил младенца на Украине
В Липовецком районе Винницкой области Украины кот задушил 9-месячную девочку, спавшую в коляске.
Армия и оружие
США опекали ИГ для свержения легитимного сирийского правительства
Корреспонденты Федерального агентства новостей получили свидетельские показания, подтверждающие участие США в создании, поддержке и финансировании ИГ.
Общество
Новогодние подарки россиян самим себе за год подорожали почти вдвое
Жители России в среднем потратят на новогодние подарки для себя почти вдвое больше, чем для возлюбленных.