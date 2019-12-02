Доля заемщиков, у которых в российских банках одновременно оформлены ипотека и другой кредит, уже превысила 40%, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

ЦБ: более 40% заемщиков одновременно имеют ипотеку и другие кредиты

Экономика «Росатом» станет совладельцем купившей «Трансконтейнер» группы «Дело» Переговоры между «Росатомом» и Шишкаревым начались уже после того, как бизнесмен объявил о своем намерении принять участие в аукционе за «Трансконтейнер», а госкорпорация получила статус единого инфраструктурного оператора по развитию Северного морского пути (СМП), рассказывает один из собеседников РБК, — это были «два параллельных процесса».

Политика Нидерланды обвинили РФ в намеренном отказе арестовать Цемаха Прокуратура Нидерландов обвинила Россию в том, что она проигнорировала запрос Амстердама о передаче Владимира Цемаха для допроса по делу о крушении самолета MH17 на Украине, и, таким образом, нарушила Европейскую конвенцию о выдаче, позволив ему отправиться на восток Украины.

Происшествия Назван виновник катастрофы SSJ-100 в Шереметьево Следственный комитет России в результате расследования установил, что в крушении самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в Шереметьево виновен командир судна Денис Евдокимов.

Армия и оружие Ополченка ДНР рассказала о массовом дезертирстве украинских силовиков Бывший снайпер ополчения ДНР Илона Баневич (позывной «Боня») рассказала, как с началом конфликта в Донбассе на сторону непризнанных республик стали массово переходить военнослужащие ВСУ.

Экономика Пакистан вернет России $93,5 млн долга бывшего СССР Россия и Пакистан подписали соглашение об урегулировании взаимных финансовых требований и обязательств, сообщает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания.

Происшествия Загоревшийся в Петербурге ангар полностью рухнул Ангар в Пушкинском районе Петербурга полностью рухнул, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Общество Путин запустил газопровод «Сила Сибири» Как сообщало ИА REGNUM, председатель КНР Си Цзиньпин призвал на церемонии запуска газопровода «Сила Сибири» обеспечить безопасность и надёжность его эксплуатации, а также соответствие экологическим требованиям.

Политика Зеленский считает диалог с Путиным очень важным Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Фейсбук высказался о важности диалога со своим российским коллегой Владимиром Путиным для урегулирования конфликта в Донбассе.

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Экономика Путин перенес на год полную компенсацию советских вкладов Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановке еще на год - до 1 января 2023 года - начала действия закона "О базовой стоимости необходимого социального набора", предназначенного для полной компенсации дореформенных вкладов граждан в Сбербанке, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Политика Зеленский ввел неотложные меры по энергобезопасности Украины Президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности, сообщает пресс-служба главы государства.