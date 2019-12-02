Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЦБ: более 40% заемщиков одновременно имеют ипотеку и другие кредиты

Доля заемщиков, у которых в российских банках одновременно оформлены ипотека и другой кредит, уже превысила 40%, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Читать в источнике
Комментировать7

Подробнее о событии

ЦБ предложил усложнить выдачу ипотеки закредитованным заемщикам

РБКвчера в 13:53

Регуляторную инициативу ЦБ в банках сочли избыточной

Коммерсантъвчера в 13:57

ЦБ обсудит с банками возможность ограничения долговой нагрузки ипотечных заемщиков

ТАССвчера в 02:56

ЦБ предлагает привязать ипотечные риски к долговой нагрузке россиян

Интерфаксвчера в 07:45

Количество заемщиков с ипотекой и другими кредитами превысило в России 40%

Известиявчера в 04:28

ЦБ: более 40% заемщиков одновременно имеют ипотеку и другие кредиты

РИА Новостивчера в 03:30

В России растет число ипотечных заемщиков, имеющих другие кредиты

Вести.Ruвчера в 06:45
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 00:54, Ашберн
Экономика

«Росатом» станет совладельцем купившей «Трансконтейнер» группы «Дело»

Переговоры между «Росатомом» и Шишкаревым начались уже после того, как бизнесмен объявил о своем намерении принять участие в аукционе за «Трансконтейнер», а госкорпорация получила статус единого инфраструктурного оператора по развитию Северного морского пути (СМП), рассказывает один из собеседников РБК, — это были «два параллельных процесса».
РБК вчера в 16:00
Политика

Нидерланды обвинили РФ в намеренном отказе арестовать Цемаха

Прокуратура Нидерландов обвинила Россию в том, что она проигнорировала запрос Амстердама о передаче Владимира Цемаха для допроса по делу о крушении самолета MH17 на Украине, и, таким образом, нарушила Европейскую конвенцию о выдаче, позволив ему отправиться на восток Украины.
Интерфакс вчера в 10:00
Происшествия

Полиция задержала в пяти регионах членов банды наркоторговцев

Полицейские ликвидировали действовавшую в пяти регионах преступную группировку, которая торговала наркотиками, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
РИА Новости вчера в 23:17
Происшествия

Назван виновник катастрофы SSJ-100 в Шереметьево

Следственный комитет России в результате расследования установил, что в крушении самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в Шереметьево виновен командир судна Денис Евдокимов.
Lenta.ru вчера в 18:03
Политика

Экс-депутат Госдумы Шлегель объяснил переезд в Германию

Бывший депутат Госдумы, комиссар молодежного движения "Наши" Роберт Шлегель рассказал "Коммерсанту", почему решил переехать в Германию.
РИА Новости 00:40
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru вчера в 10:03
Армия и оружие

Ополченка ДНР рассказала о массовом дезертирстве украинских силовиков

Бывший снайпер ополчения ДНР Илона Баневич (позывной «Боня») рассказала, как с началом конфликта в Донбассе на сторону непризнанных республик стали массово переходить военнослужащие ВСУ.
Взгляд.ру вчера в 10:42
Футбол

Месси в шестой раз в карьере получил «Золотой мяч»

32-летний футболист побеждает в этой номинации уже в шестой раз (2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годах), что является неповторимым достижением.
РБК вчера в 15:34
Экономика

Пакистан вернет России $93,5 млн долга бывшего СССР

Россия и Пакистан подписали соглашение об урегулировании взаимных финансовых требований и обязательств, сообщает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания.
РИА Новости вчера в 10:48
Общество

Батрутдинов назвал главную проблему россиянок

РИА Новости вчера в 18:17
Происшествия

Загоревшийся в Петербурге ангар полностью рухнул

Ангар в Пушкинском районе Петербурга полностью рухнул, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Газета.Ru вчера в 23:19
Общество

Путин запустил газопровод «Сила Сибири»

Как сообщало ИА REGNUM, председатель КНР Си Цзиньпин призвал на церемонии запуска газопровода «Сила Сибири» обеспечить безопасность и надёжность его эксплуатации, а также соответствие экологическим требованиям.
REGNUM вчера в 04:34
Общество

Астронавт США Хейг рассказал о чувстве гордости из-за ордена Мужества

Известия вчера в 22:26
Энергетика

Bloomberg: в ОПЕК говорят о конце золотого века сланцевой нефти в США

В ОПЕК считают, что золотому веку сланцевой нефти в США пришёл конец, пишет Bloomberg со ссылкой на источники в организации.
RT на русском 00:30
Политика

Зеленский считает диалог с Путиным очень важным

Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Фейсбук высказался о важности диалога со своим российским коллегой Владимиром Путиным для урегулирования конфликта в Донбассе.
Московский Комсомолец вчера в 15:15
Происшествия

Последствия обрушения моста в Оренбурге попали на видео

На кадрах видны разрушенные плиты моста. Кроме того, на видео попали придавленные автомобили и перевернутый грузовик.
Вечерняя Москва вчера в 14:33
Политика

В Киеве не увидели «прорывных идей» в коммюнике «нормандской встречи»

Проект итогового документа по результатам запланированной на 9 декабря во Франции встречи лидеров стран «нормандского формата» не содержит «прорывных идей», заявил вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в эфире канала ICTV.
Взгляд.ру вчера в 18:16
Шоу-бизнес

Бузова переплюнула Егора Крида в борьбе за премию «Золотой хит»

Снимки появились в Instagram-аккаунте Ольги Бузовой пару часов назад.
Gazeta.SPb вчера в 19:24
Экономика

Сбербанк запустил новые вклады с повышенной ставкой

Сбербанк запустил рублевые депозиты с повышенной ставкой — "Новогодний бонус" и "Выгодный старт".
РИА Новости вчера в 12:40
Политика

Путин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 11:06
Происшествия

Число погибших в ДТП с автобусом в Казахстане увеличилось до восьми

Количество жертв в результате аварии с автобусом в Казахстане возросло до восьми человек.
РБК 00:25
Экономика

Western Union, Contact и «Близко» приостановили переводы в Таджикистан

Системы денежных переводов Contact, Western Union и «Близко» приостановили переводы в Таджикистан, рассказали РБК операторы call-центров этих систем.
Коммерсантъ вчера в 16:21
Экономика

Путин перенес на год полную компенсацию советских вкладов

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановке еще на год - до 1 января 2023 года - начала действия закона "О базовой стоимости необходимого социального набора", предназначенного для полной компенсации дореформенных вкладов граждан в Сбербанке, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 09:56
Спорт

Россиянки одержали вторую победу на Чемпионате мира по гандболу

Ранее ГЛАС сообщал о победе сборной России в стартовом матче Чемпионата мира по гандболу.
ГЛАС.RU вчера в 03:40
Политика

ФБР назвало угрозой мобильные приложения из России

ФБР полагает, что каждое российское приложение, включая FaceApp, представляет "контрразведывательную угрозу" для США, сообщает The Hill.
Интерфакс вчера в 18:38
Политика

Зеленский ввел неотложные меры по энергобезопасности Украины

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности, сообщает пресс-служба главы государства.
РБК вчера в 14:10
Общество

Меланья Трамп показала рождественский интерьер Белого дома

Супруга президента США Меланья Трамп показала, как Белый дом украсили к Рождеству в 2019 году.
Газета.Ru вчера в 19:48
Происшествия

Кот задушил младенца на Украине

В Липовецком районе Винницкой области Украины кот задушил 9-месячную девочку, спавшую в коляске.
Lenta.ru вчера в 11:52
Армия и оружие

США опекали ИГ для свержения легитимного сирийского правительства

Корреспонденты Федерального агентства новостей получили свидетельские показания, подтверждающие участие США в создании, поддержке и финансировании ИГ.
Политическая Экспертиза вчера в 08:49
Общество

Новогодние подарки россиян самим себе за год подорожали почти вдвое

Жители России в среднем потратят на новогодние подарки для себя почти вдвое больше, чем для возлюбленных.
Известия вчера в 23:31
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное