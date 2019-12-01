Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЦБ: более 40% заемщиков одновременно имеют ипотеку и другие кредиты

Доля заемщиков, у которых в российских банках одновременно оформлены ипотека и другой кредит, уже превысила 40%, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
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Жертвы имиджа. Микрофинансовый рынок покидают игроки

DP.RU02:01

ЦБ предложил усложнить выдачу ипотеки закредитованным заемщикам

РБК02 декабря в 13:53

В России растет число ипотечных заемщиков, имеющих другие кредиты

Вести.Ru02 декабря в 06:45

Регуляторную инициативу ЦБ в банках сочли избыточной

Коммерсантъ02 декабря в 13:57

ЦБ предлагает привязать ипотечные риски к долговой нагрузке россиян

Интерфакс02 декабря в 07:45

ЦБ: более 40% заемщиков одновременно имеют ипотеку и другие кредиты

РИА Новости02 декабря в 03:30

ЦБ обсудит с банками возможность ограничения долговой нагрузки ипотечных заемщиков

ТАСС02 декабря в 02:56
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Происшествия

К членам Либертарианской партии пришли с обысками из-за дела Светова

Правоохранители пришли с обысками к председателю Либертарианской партии (ЛПР) Сергею Бойко, заместителю секретаря московского руководящего комитета партии Игорю Ефремову, политику и видеоблогеру Михаилу Светову и его бывшей девушке Анастасии Стародубовской, следует из сообщений в Telegram-канале ЛПР.
Полит.ру 02:22
Политика

В Госдуме оценили новый отказ в визах США делегации из России

Ранее стало известно, что власти США не выдали визы делегации Федерального казначейства России и директору департамента МИД России по работе с соотечественниками за рубежом Олегом Мальгиновым.
РИА Новости 05:03
Происшествия

Полицейский застрелил ростовчанина за нападение на сотрудника ГИБДД

Сотрудник ГИБДД Ростовской области застрелил мужчину, угрожавшего ему пистолетом. Об этом сообщает региональный СК по городу Красный Сулин.
Газета.Ru 05:02
Политика

Палата представителей приняла резолюцию против включения России в G7

В резолюции говорится о неодобрении включения России в будущие саммиты G7 до тех пор, пока она не будет уважать территориальную целостность своих соседей, соответствовать нормам международного права и придерживаться стандартов демократических обществ.
РБК вчера в 19:31
Политика

В Кремле прокомментировали рост оборонных расходов НАТО

Решение об увеличении оборонных расходов стран НАТО лишь подтверждает обеспокоенность Москвы экспансионистской деятельностью альянса, однако ни в какие гонки в этой сфере РФ ввязываться не будет.
ТАСС 04:52
Наука

Студент из Швейцарии разгадал столетнюю задачу по физике

ФедералПресс 02:24
Общество

В ГИБДД объяснили исключение «площадки» из экзамена на права

Этап «площадка» исключается из экзамена для получения водительских прав, чтобы научить кандидатов ездить в реальных условиях и не дублировать внутренние экзамены автошкол.
Известия 04:34
Происшествия

Врачи рассказали о состоянии пострадавших при взрыве под Белгородом

Врачи Белгородской областной клинической больницы рассказали о состоянии пострадавших при взрыве бытового газа в многоэтажке поселка Яковлево.
Российская газета 03:09
Политика

Казахстан не считает присоединение Крыма к России аннексией

Казахстан не считает присоединение Крыма к России аннексией, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев в интервью Deutsche Welle.
Коммерсантъ 04:23
Политика

WSJ: ФРГ может ввести санкции против России из-за убийства в Берлине

Прокуратура Берлина предполагает, что убийство гражданина Грузии в Берлине летом 2019 года может иметь отношение к России, и намерена передать дело федеральному прокурору, отвечающему за дела, связанные с национальной безопасностью.
Газета.Ru 02:31
Технологии

Google представила рейтинг лучших игр, приложений и фильмов 2019 года

Компания Google опубликовала свой рейтинг лучших игр, приложений и фильмов 2019 года.
ITZine.ru вчера в 23:00
Шоу-бизнес

Самую красивую женщину в мире сняли в купальнике

Папарацци сфотографировали американскую супермодель палестинского происхождения Беллу Хадид, внешность которой ранее признали идеальной, во время отдыха у бассейна в Майами.
Lenta.ru 03:17
Происшествия

Среди пострадавших в ДТП с автобусом под Воронежем есть подростки

Среди 17 госпитализированных пассажиров автобуса, попавшего в ДТП под Воронежем, есть трое подростков.
News.ru вчера в 07:53
Происшествия

Два человека погибли в ДТП под Тулой

Известия 04:06
Политика

В бундестаге раскритиковали позицию Украины по «Северному потоку — 2»

"Страна, которая получила и получает большую политическую и финансовую поддержку от ЕС, но в то же время выступает за экстерриториальные санкции США, торпедирующие нашу энергетическую политику, ставит под вопрос эту помощь", — сказал Эрнст.
РИА Новости вчера в 20:18
Авто

Что стало с Lada Vesta после 437 тысяч километров в такси

Car.ru 01:37
Энергетика

Bloomberg: ОПЕК видит окончание «Золотого века» сланцевой нефти в США

«Золотой век» добычи сланцевой нефти в США окончен, считают в организации стран экспортеров нефти (ОПЕК), 3 декабря сообщает агентство Bloomberg.
Красная весна вчера в 01:50
Экономика

Минц заявил о потере почти $1 млрд из-за руководства ЦБ и «Открытия»

Минц считает, что участниками кампании были: Анна Орленко — бывший директор департамента банковского надзора ЦБ и экс-замруководителя временной администрации "Открытия"; Михаил Задорнов — бывший глава ВТБ24, который возглавил "Открытие" с 1 января 2018 года (о его назначении объявили 14 сентября 2017 года); Александр Соколов — предправления банка "Траст", экс-член правления ВТБ24.
РБК вчера в 21:00
Политика

В России проработают проект газопровода через Монголию в Китай

Министерству энергетики России и «Газпрому» поручили проработать проект газопровода через Монголию в Китай.
RT на русском 04:26
Транспорт

ГИБДД намерена пересадить автомобилистов на общественный транспорт

Понарьин считает, что выход из сложившийся ситуации только один – использовать комфортный, массовый общественный транспорт, как во времена СССР.
VSE42.RU 02 декабря в 05:44
Происшествия

Не менее 10 человек пострадали при пожаре в колледже в Одессе

Известия 04:56
Происшествия

В ДТП с автобусом в Саратове пострадали 15 человек

В пресс-службе саратовского областного управления ГИБДД РБК уточнили, что в результате ДТП пострадали 15 человек.
РБК 03:40
Происшествия

Лесовоз обрушил мост в Иркутской области

ЧП произошло поздним вечером 3 декабря на мосту через реку Масловка, когда на рассчитанную на максимальную нагрузку в 20 тонн конструкцию заехал грузовик общей массой свыше 60 тонн.
Вести.Ru 01:43
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»

Бывшая участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала, чем занялась после ухода из коллектива.
Известия 01 декабря в 20:00
Экономика

РБК узнал о желании Пакистана заменить «Ростех» в проекте газопровода

Минэнерго предложило «Зарубежнефти» заменить дочернюю компанию «Ростеха» – «РТ-Глобальные ресурсы» – в проекте строительства газопровода в Пакистане «Север – Юг», пишет РБК со ссылкой на источник в «Зарубежнефти» и два источника, близких к проекту.
Ведомости 02:47
Авто

С 1 января в России появятся новые штрафы для водителей

С 2020 года ГИБДД вводит ряд новых штрафов, которые будут обязаны выплачивать российские водители в случае нарушения правил дорожного движения.
Московский Комсомолец 02:39
Экономика

Представительство банка «Восточный» откроют в Южной Корее

Представительство банка «Восточный» будет открыто в Сеуле в феврале 2020 года с целью финансирования российско-корейских проектов.
РБК 05:05
Общество

Депутатов Госдумы наказывают за прогулы штрафом в 46 тысяч рублей

В сентябре 2018 года парламентарии снизили штрафы за прогулы с 60 тысяч рублей до 40 тысяч рублей (одна шестая часть и одна девятая часть средней депутатской зарплаты соответственно).
ИА Республика 03:57
Политика

Путин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 02 декабря в 11:06
Общество

Ингредиенты для оливье в 2019 году подорожали на 4,6%

За год средняя стоимость продуктов, которые понадобятся для приготовления главного праздничного салата — оливье, выросла на 4,6%. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».
Известия вчера в 17:09
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