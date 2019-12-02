Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЦБ: более 40% заемщиков одновременно имеют ипотеку и другие кредиты

Доля заемщиков, у которых в российских банках одновременно оформлены ипотека и другой кредит, уже превысила 40%, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
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ЦБ предложил усложнить выдачу ипотеки закредитованным заемщикам

РБКвчера в 13:53

Количество заемщиков с ипотекой и другими кредитами превысило в России 40%

Известиявчера в 04:28

В России растет число ипотечных заемщиков, имеющих другие кредиты

Вести.Ruвчера в 06:45

ЦБ предлагает привязать ипотечные риски к долговой нагрузке россиян

Интерфаксвчера в 07:45

Регуляторную инициативу ЦБ в банках сочли избыточной

Коммерсантъвчера в 13:57

ЦБ: более 40% заемщиков одновременно имеют ипотеку и другие кредиты

РИА Новостивчера в 03:30

ЦБ обсудит с банками возможность ограничения долговой нагрузки ипотечных заемщиков

ТАССвчера в 02:56
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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 12:31, Ашберн
Энергетика

Россия и Украина договорились о транзите нефти на десять лет

Украинская «Укртранснафта» и российская «Транснефть» заключили соглашение о продлении действующего контракта на транзит нефти через территорию Украины на десять лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030-го.
Lenta.ru 08:03
Экономика

Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы

Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы.
REGNUM вчера в 15:58
Экономика

Saxo Bank представил прогноз на 2020 год

Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
Известия 05:04
Энергетика

На Украине связали поставки газа из России с компенсацией по арбитражу

Украина при рассмотрении пакетного предложения России о продолжении транзита и возобновлении прямых поставок газа ставит вопрос компенсации долга «Газпрома» по Стокгольмскому арбитражу.
RT на русском вчера в 05:45
Экономика

Медведев выделил 45 млрд рублей регионам с эффективными властями

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении 45 млрд рублей грантов между 50 российскими регионами с самыми эффективными руководителями и органами исполнительной власти.
RT на русском 03:09
Экономика

Сбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой

Сбербанк объявил о запуске зимних рублевых депозитов с повышенной ставкой - "Новогодний бонус" и "Выгодный старт".
Российская газета вчера в 06:02
Экономика

Верховный суд поддержал компанию Гинера в споре с «Росгосстрахом»

Судебная коллегия Верховного суда отменила решение суда по интеллектуальным правам, который постановил направить спор о 151 млрд руб. за использование товарных знаков «Росгосстраха» на новое рассмотрение.
Ведомости 07:55
Экономика

Contact и Western Union приостановили переводы в Таджикистан

Во вторник издание РБК сообщило, что переводы в Таджикистан приостановили Western Union, Contact и "Близко", тогда как Unistream, MoneyGram и "Золотая корона" продолжают проводить операции.
ТАСС 01:43
Экономика

Владелец Louis Vuitton потерял почти $2 млрд из-за угрозы пошлин США

Состояние основного владельца Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) Бернара Арно снизилось на $1,9 млрд после объявления властей США о готовности повысить таможенные пошлины на французские товары, свидетельствуют данные Forbes.
Ведомости 10:23
Финансы

Индекс Мосбиржи опустился ниже 2900 пунктов

Индекс Мосбиржи опустился ниже отметки в 2900 пунктов впервые с 1 ноября 2019 года.
ТАСС 09:23
Экономика

Немецкий бизнес назвал главные трудности работы в России

На что еще жалуется иностранный бизнес Опубликованный в мае опрос работающих в России европейских бизнесменов выявил три главных препятствия их деятельности.
РБК 07:55
Экономика

«Дочка» «Газпрома» выкупит еще одного подрядчика из топ-10

Компания из топ-10 подрядчиков "Газпром" продал "Газпром автоматизацию" в 2014 году частному инвестору — бизнесмену Авшолуму Юнаеву.
РБК 02:05
Экономика

Пакистан вернет России советский долг в $93 млн

Россия и Пакистан заключили соглашение о возвращении российской стороне долга в размере $93,5 млн по операциям бывшего СССР, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:05
Энергетика

Европа обвалила цены на российский газ до минимума

Стоимость российского трубопроводного газа для Европы опустилась до минимума за последние 15 лет.
Lenta.ru вчера в 12:55
Экономика

Обнародован прогноз нового повышения пенсионного возраста

СМИ дали прогноз нового срока повышения пенсионного возраста в России.
9111.ru 02:39
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