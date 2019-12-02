Экономика
РИА НовостиЦБ: более 40% заемщиков одновременно имеют ипотеку и другие кредиты
Доля заемщиков, у которых в российских банках одновременно оформлены ипотека и другой кредит, уже превысила 40%, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
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Энергетика
Россия и Украина договорились о транзите нефти на десять лет
Украинская «Укртранснафта» и российская «Транснефть» заключили соглашение о продлении действующего контракта на транзит нефти через территорию Украины на десять лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030-го.
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Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы
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Экономика
Saxo Bank представил прогноз на 2020 год
Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
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На Украине связали поставки газа из России с компенсацией по арбитражу
Украина при рассмотрении пакетного предложения России о продолжении транзита и возобновлении прямых поставок газа ставит вопрос компенсации долга «Газпрома» по Стокгольмскому арбитражу.
Экономика
Медведев выделил 45 млрд рублей регионам с эффективными властями
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении 45 млрд рублей грантов между 50 российскими регионами с самыми эффективными руководителями и органами исполнительной власти.
Экономика
Сбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой
Сбербанк объявил о запуске зимних рублевых депозитов с повышенной ставкой - "Новогодний бонус" и "Выгодный старт".
Экономика
Верховный суд поддержал компанию Гинера в споре с «Росгосстрахом»
Судебная коллегия Верховного суда отменила решение суда по интеллектуальным правам, который постановил направить спор о 151 млрд руб. за использование товарных знаков «Росгосстраха» на новое рассмотрение.
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Contact и Western Union приостановили переводы в Таджикистан
Во вторник издание РБК сообщило, что переводы в Таджикистан приостановили Western Union, Contact и "Близко", тогда как Unistream, MoneyGram и "Золотая корона" продолжают проводить операции.
Экономика
Владелец Louis Vuitton потерял почти $2 млрд из-за угрозы пошлин США
Состояние основного владельца Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) Бернара Арно снизилось на $1,9 млрд после объявления властей США о готовности повысить таможенные пошлины на французские товары, свидетельствуют данные Forbes.
Финансы
Индекс Мосбиржи опустился ниже 2900 пунктов
Индекс Мосбиржи опустился ниже отметки в 2900 пунктов впервые с 1 ноября 2019 года.
Экономика
Немецкий бизнес назвал главные трудности работы в России
На что еще жалуется иностранный бизнес Опубликованный в мае опрос работающих в России европейских бизнесменов выявил три главных препятствия их деятельности.
Экономика
«Дочка» «Газпрома» выкупит еще одного подрядчика из топ-10
Компания из топ-10 подрядчиков "Газпром" продал "Газпром автоматизацию" в 2014 году частному инвестору — бизнесмену Авшолуму Юнаеву.
Экономика
Пакистан вернет России советский долг в $93 млн
Россия и Пакистан заключили соглашение о возвращении российской стороне долга в размере $93,5 млн по операциям бывшего СССР, передает РИА "Новости".
Энергетика
Европа обвалила цены на российский газ до минимума
Стоимость российского трубопроводного газа для Европы опустилась до минимума за последние 15 лет.
Экономика
Обнародован прогноз нового повышения пенсионного возраста
СМИ дали прогноз нового срока повышения пенсионного возраста в России.