Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЦБ: более 40% заемщиков одновременно имеют ипотеку и другие кредиты

Доля заемщиков, у которых в российских банках одновременно оформлены ипотека и другой кредит, уже превысила 40%, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Количество заемщиков с ипотекой и другими кредитами превысило в России 40%

Известия04:28

ЦБ: более 40% заемщиков одновременно имеют ипотеку и другие кредиты

РИА Новости03:30

Набиуллина сообщила об опасном росте числа закредитованных россиян

Московский Комсомолец03:32

ЦБ рассмотрит вариант ограничения долговой нагрузки ипотечных заемщиков

Комсомольская правда03:52

ЦБ РФ намерен обсудить с банками возможность ограничения долговой нагрузки заёмщиков

Парламентская газета03:27

ЦБ обсудит с банками возможность ограничения долговой нагрузки ипотечных заемщиков

ТАСС02:56

ЦБ сообщил о росте числа закредитованных россиян до более чем 40%

Интерфакс03:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 04:38, Ашберн
Политика

Захарова ответила Киеву на слова о готовности принять «пару областей»

РБК 03:31
Футбол

В УЕФА прокомментировали задержания болельщиков в Санкт-Петербурге

RT на русском 04:27
Экономика

Набиуллина рассказала о причинах укрепления рубля

Lenta.ru вчера в 12:15
Спорт

Глава ФТАР поручил срочно провести расследование по материалам НТВ

Как отмечается в заявлении на сайте ФТАР, федерация намерена в срочном порядке запросить все сведения, имеющиеся у журналистов телеканала НТВ, а также обратиться во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) за содействием в проведении данного внутреннего расследования.
РИА Новости 01:17
Происшествия

Суд отклонил жалобу Голунова на бездействие следствия

Басманный суд Москвы отклонил жалобу корреспондента «Медузы» Ивана Голунова на бездействие следователя СК в связи с проверкой в отношении полицейских, задержавших журналиста, сообщили в пресс-службе суда.
Ведомости 03:38
Общество

Путин и Си Цзиньпин запустили газопровод «Сила Сибири»

RT на русском 04:17
Транспорт

РЖД начнут продавать билеты на автобусы и самолеты в 2020 году

«Российские железные дороги» (РЖД) планируют в 2020 году начать продавать билеты на самолеты, автобусы и водный транспорт.
РБК вчера в 17:47
Политика

Лавров оценил отношения России и Украины

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что возможная встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского на полях "нормандского" саммита в Париже важна для понимания того, в чем Киев видит выполнение Минских соглашений.
Национальная служба новостей вчера в 07:22
Общество

Росстат назвал регионы с самой тяжелой ситуацией на рынке труда

Северная Осетия была тогда пятой среди регионов с наихудшей ситуацией на рынке труда, ее опережали Карачаево-Черкесия, Тува, Дагестан и Республика Алтай.
РБК 02:00
Экономика

Индекс обрабатывающих отраслей России упал до минимума за 10 лет

Компания рассчитала сезонно скорректированный индекс IHS Markit PMI обрабатывающих отраслей России, который отслеживает общую конъюнктуру рынка — в ноябре он опустился на 1,6 балла (с 47,2 балла в октябре до 45,6 балла в ноябре).
РБК 03:38
Политика

Пилоты рассказали о непростой посадке самолета с Путиным в Бишкеке

РИА Новости 03:56
Политика

Пушилин прокомментировал принятый в ДНР закон о госгранице

Закон о государственной границе самопровозглашенной Донецкой народной республики не является новшеством, сам документ не противоречит минским соглашениям, заявил в пятницу глава ДНР Денис Пушилин.
РИА Новости 29 ноября в 11:16
Шоу-бизнес

Лолита Милявская продемонстрировала в Instagram глубокое декольте

Российская эстрадная певица Лолита Милявская продемонстрировала подписчикам в Instagram видео, на котором предстала перед публикой в боди с глубоким декольте.
Актуальные Новости вчера в 05:47
Происшествия

Танкер и сухогруз столкнулись в акватории Дона

По словам источника, на борту танкера и сухогруза находятся по 12 человек, по предварительным данным, пострадавших нет.
Интерфакс 03:48
Гаджеты

Коммуникатор Cosmo вышел в продажу

Новинка вдохновлена КПК и коммуникаторами старой школы, таким как Psion.
Игромания.ру 03:39
Наука

Ученые объяснили, чем полезны ночные кошмары

Журналистская правда вчера в 08:00
Политика

Рособрнадзор аккредитировал вуз из ЛНР

Рособрнадзор выдал аккредитацию Луганскому государственному университету им. святителя Луки. Об этом сообщается на сайте ведомства.
DixiNews 01:11
Общество

Названы российские регионы с самыми высокими и низкими зарплатами

Рейтинг регионов по уровню зарплаты составлялся на основе анализа доли работников, получающих на руки 100 тыс. и более в месяц, а также сотрудников, зарабатывающих менее 15 тыс. рублей с учетом самых распространенных зарплат в регионе.
Известия вчера в 23:05
Происшествия

ГИБДД прогнозирует рост смертности на российских дорогах

РИА Новости 03:22
Гаджеты

В декабре стартует производство iPhone SE2

В декабре компания Apple планирует развернуть производство новых смартфонов iPhone SE2, на что указывают инсайдеры из Китая.
Актуальные Новости 30 ноября в 12:16
Политика

Китай ввел санкции в отношении США

Подписанный президентом США Дональдом Трампом закон потребует от американской администрации регулярно отчитываться перед законодателями о ситуации в Гонконге и предусматривает возможность введения санкций в отношении лиц, ответственных, по мнению Вашингтона, за нарушения прав человека в этом автономном районе.
ТАСС 02:11
Гаджеты

Xiaomi продала 10 миллионов Redmi Note 8 и Note 8 Pro

В результате, всего за три месяца, продажи Redmi Note 8 и Note 8 Pro в мире достигли 10 миллионов единиц.
MobiDevices 04:25
Финансы

Курс доллара вырос до 64,35 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 3 копейки и составил 64,35 рубля.
ТАСС 02:05
Общество

В Крыму закрылся роскошный отель Ротару

В Крыму закрылась гостиница «Вилла София», которая принадлежит украинской певице Софии Ротару.
Известия вчера в 16:59
Происшествия

ОНК не получала обращений по условиям содержания Захарченко в колонии

Захарченко получил 12,5 лет, в середине ноября из столичного СИЗО он отправился отбывать наказание в мордовскую колонию №5. Это учреждение занимается перевоспитанием бывших сотрудников МВД и прокуратуры, условия в нем высоко оцениваются правозащитниками.
РИА Новости 03:10
Происшествия

Жертвами падения автобуса с моста в Забайкалье стали 10 человек

В результате падения автобуса с моста в Забайкальском крае погибли 10 человек. Об этом со ссылкой на ГИБДД сообщил «Интерфакс».
Телеканал 360° вчера в 03:09
Общество

Гидрометцентр предупредил об аномально теплой погоде в декабре

Как уточнил собеседник агентства, в остальных российских регионах, в том числе в столице, осадки будут в пределах нормы.
РИА Новости 01:39
Шоу-бизнес

Пригожин поддержал Добрынина, назвавшего российских звезд тупыми

Певец Вячеслав Добрынин назвал звезд шоу-бизнеса тупыми. По его мнению, они "не знают нот", плохо говорят и не умеют выражать свои мысли.
Газета.Ru 30 ноября в 12:23
Политика

Кравчук заявил, что «украинское княжество» возникло раньше России

Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала "112", что Киев должен ответить Москве новой исторической концепцией, по которой украинская государственность на несколько веков древнее русской.
РИА Новости вчера в 12:14
Политика

Зеленский призвал США помочь Украине вернуть Крым

В ситуации с Крымом США могли бы помочь Украине, заявил в интервью польской Gazeta Wyborcza президент Украины Владимир Зеленский.
Московский Комсомолец 03:27
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное