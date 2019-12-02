Доля заемщиков, у которых в российских банках одновременно оформлены ипотека и другой кредит, уже превысила 40%, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

ЦБ: более 40% заемщиков одновременно имеют ипотеку и другие кредиты

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