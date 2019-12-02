Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЦБ: более 40% заемщиков одновременно имеют ипотеку и другие кредиты

Доля заемщиков, у которых в российских банках одновременно оформлены ипотека и другой кредит, уже превысила 40%, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
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ЦБ предложил усложнить выдачу ипотеки закредитованным заемщикам

РБКвчера в 13:53

Количество заемщиков с ипотекой и другими кредитами превысило в России 40%

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В России растет число ипотечных заемщиков, имеющих другие кредиты

Вести.Ruвчера в 06:45

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ЦБ: более 40% заемщиков одновременно имеют ипотеку и другие кредиты

РИА Новостивчера в 03:30

ЦБ обсудит с банками возможность ограничения долговой нагрузки ипотечных заемщиков

ТАССвчера в 02:56
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Названа причина взрыва в жилом доме под Белгородом

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Во вторник вышло расследование Bellingcat, в котором говорится, что человек, задержанный за убийство Хангошвили, - Вадим Красиков, бывший ключевой фигурант дела об убийстве владельца сети ресторанов и рынка в Нальчике Альберта Назранова.
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Эксперты отметили, что в 2019 году из-за различных укусов, ослюнений и оцарапываний животными пострадали более 380 тысяч человек, из которых 100 тысяч — дети до 14 лет.
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Политика

В США заявили, что замедлили реализацию «Северного потока — 2»

США замедлили реализацию проекта газопровода «Северный поток — 2», но он не остановлен.
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Компания Motorola запатентовала модульный складной смартфон с гибким экраном.
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Арестованный в США за попытку обойти санкции россиянин не признал вину

Россиянин Олег Никитин, арестованный в США за попытку обойти санкции, не признает вину.
Lenta.ru 13:19
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Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020–2022 годы

Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов.
Коммерсантъ 10:03
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ГИБДД исключит «площадку» из экзамена на права

ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" для получения прав с 1 октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.
РИА Новости 04:28
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Волонтеры прекратили поиски пропавшего в Саратовской области мальчика

РБК вчера в 15:30
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СК объявил о завершении расследования дела сестер Хачатурян

Газета.Ru 03:51
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Проезд в московском метро подорожает

По новым правилам, разовая поездка по карте "Тройка" в метро, поездах Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров в зоне "Центральная" составит 40 рублей, а билет "Единый" на одну поездку будет стоить пассажирам 57 рублей.
Газета.Ru 08:02
Политика

Захарова ответила Украине, готовой принять пару российских областей

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Дочь Джоли и Питта официально стала мужчиной

Дочь Джоли и Питта официально стала мужчиной Наследница голливудской пары сделала очередной шаг к смене пола.
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Стали известны регионы с самыми высокими зарплатами в России

Самые высокие заплаты в России получают жители Чукотского автономного округа. В среднем они зарабатывают от 49 до 132 тыс. рублей в месяц.
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Путин запустил газопровод «Сила Сибири»

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник, 2 декабря, запустили в режиме телемоста газопровод «Сила Сибири».
Известия вчера в 07:21
Происшествия

В ДТП с автобусом в Воронежской области пострадали 14 человек

По предварительным данным регионального центра медицины катастроф, при опрокидывании междугородного автобуса в Богучарском районе 3 декабря травмы получили 14 человек.
Российская газета 07:38
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Лещенко отреагировал на оговорку Бузовой с его фамилией

Народный артист России Лев Лещенко прокомментировал оговорку Ольги Бузовой, которая допустила ошибку в его фамилии на церемонии вручения премии «Золотой хит – 2019».
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Кремль отказался комментировать решение суда по жалобе Голунова

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Стала известна стоимость билетов в парк «Остров мечты»

Отмечается, что парк развлечений откроется в 2020 году. «Остров мечты» станет первым парком развлечений мирового уровня в России.
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Экономика

Медведев выделил 45 млрд рублей регионам с эффективными властями

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении 45 млрд рублей грантов между 50 российскими регионами с самыми эффективными руководителями и органами исполнительной власти.
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В Мытищах нарушитель напал с ножом на полицейского

19 октября в в переходе станции метро «Савеловская» в Москве нетрезвый мужчина ударил ножом в грудь полицейского, который пытался проверить у него документы.
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С 1 января в России для водителей введут новые штрафы

С 1 января 2020 года в России вводятся новые штрафы за нарушения ПДД.
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Роскачество проверило 40 самых популярных мобильных приложений для заказа такси в российском сегменте интернет-магазинов App Store и Google Play.
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Диетолог Елена Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, какое новогоднее блюдо наиболее вредно для организма.
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В прокат выходит военная драма «Ржев»

Фильм «Ржев» выходит на финишную прямую. Эта премьера – последняя перед выходом картины в широкий прокат.
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Нарусова рассказала, почему Собчак не живет с Богомоловым

Мать Ксении Собчак Людмила Нарусова в программе «Ты не поверишь!», которая выходит на НТВ, поделилась, почему молодожены до настоящего времени не съехались.
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Политика

В Кремле назвали слухами данные о призыве Эрдогана атаковать Су-24

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал данные о том, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отдал приказ атаковать российский самолет Су-24 в 2015 году.
Газета.Ru 14:14
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