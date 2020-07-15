с чего всё началось

Возобновление и расширение работы организаций сферы услуг и торговли непродовольственными товарами на фоне улучшения эпидемиологической ситуации может привести к временному повышению цен.

Центробанк допустил временное повышение цен на товары и услуги

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Здоровье В Роспотребнадзоре предложили бессрочное продление масочного режима По мнению руководителя одного из отделов Роспотребнадзора, маски нужно носить в местах, где скапливаются много людей. 398

Армия и оружие На границе Азербайджана и Армении возобновились боестолкновения Перестрелка между военнослужащими Армении и Азербайджана началась на границе 12 июля. Баку и Ереван обвиняют друг друга в провокациях. 859

Футбол «Манчестер Сити» презентовал новую домашнюю форму Пресс-служба "Манчестер Сити" презентовала новую форму, в которой команда будет проводить домашние матчи в следующем сезоне.

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