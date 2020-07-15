Экономика
ИзвестияЦентробанк допустил временное повышение цен на товары и услуги
Возобновление и расширение работы организаций сферы услуг и торговли непродовольственными товарами на фоне улучшения эпидемиологической ситуации может привести к временному повышению цен.
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с чего всё началось
"До конца года вероятно постепенное повышение годовой инфляции вследствие выхода из расчета низких значений второго полугодия 2019 года", – добавили в ЦБ.Утро.ruвчера в 14:29
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Армия и оружие
135 тысяч новобранцев отправились на службу в рамках весеннего призыва
Газета.Ru вчера в 17:38
Культура
Ильдар Абдразаков стал ведущим телевизионного проекта «Большой балет»
Певец с мировым именем стал партнером прима-балерины «Большого театра», народной артистки России Светланы Захаровой в одном из самых ярких телевизионных проектов - «Большой балет» канала «Россия - Культура», съемки которого начались в минувшую среду в одном из павильонов «Мосфильма».
КП - Уфа 03:10
Происшествия
Заммэра Томска задержали по подозрению в получении взятки
Заместителя мэра Томска по безопасности и общим вопросам Евгения Сурикова задержали сотрудники УФСБ по Томской области.
Газета.Ru 02:24
Здоровье
В Роспотребнадзоре предложили бессрочное продление масочного режима
По мнению руководителя одного из отделов Роспотребнадзора, маски нужно носить в местах, где скапливаются много людей.
Лезги газет 00:49
Шоу-бизнес
Первую семью Иосифа Пригожина выселили из квартиры из-за долгов
Суд удовлетворил иск компании «Бенефит» к первой семье звезды. Елену Пригожину и ее детей признали утратившими право использовать жилье.
Телепрограмма 03:22
Происшествия
В Саратовской области число жертв коронавируса выросло до 49-ти
На территории Саратовской области от коронавирусной инфекции скончались 49 человек, за вчерашний день умер один пациент.
Четвертая Власть 03:46
Общество
Антипов уличил в махинациях следствие по делу MH17
Технический эксперт высказался о работе следственной группы в Нидерландах, проведшую реконструкцию авиакатастрофы малайзийского рейса MH17.
ToDay News Ufa вчера в 00:21
Армия и оружие
На границе Азербайджана и Армении возобновились боестолкновения
Перестрелка между военнослужащими Армении и Азербайджана началась на границе 12 июля. Баку и Ереван обвиняют друг друга в провокациях.
Газета.Ru 03:35
Политика
В Израиле предложили отправить беженцев из Африки в Чечню
Израильская общественная организация Шах-Даг предложила построить реабилитационные центры временного размещения африканских беженцев в российских республиках Северного Кавказа, включая Чечню.
Lenta.ru 03:44
Футбол
«Манчестер Сити» презентовал новую домашнюю форму
Пресс-служба "Манчестер Сити" презентовала новую форму, в которой команда будет проводить домашние матчи в следующем сезоне.
Soccer.ru 04:12
Армия и оружие
75 лет назад в Лос-Аламосе произвели первый в истории ядерный взрыв
16-го июля 1945-го года, ровно семьдесят пять лет назад, на полигоне в районе Лос-Аламоса (Нью-Мексико, США) произвели первый в истории наземный ядерный взрыв.
Planet Today 04:11
Общество
В Думу внесли проект о штрафах до ₽15 млн за отказ удалить информацию
В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий введение штрафов за отказ владельцев сайтов и интернет-ресурсов удалить информацию по требованию закона.
РБК 03:28
Общество
Впервые за 17 лет в федеральной тюрьме США казнили заключенного
Последняя федеральная казнь до сегодняшнего дня была проведена в 2003 году.
Новые Известия 14 июля в 11:45
Космос
НАСА заявляет о завершении испытаний телескопа имени Дж. Уэбба
LentaChel.ru вчера в 14:38
Экономика
Минтруд установил новый прожиточный минимум
Величина прожиточного минимума уменьшилась в IV квартале 2019 года по отношению к III-му на 3,7% на душу населения.
Вести.Ru вчера в 09:46
Общество
Минтранс Турции сообщил о возобновлении авиасообщения с Россией
Министерство транспорта и инфраструктуры Турции сообщило, что Москва и Анкара договорились возобновить полеты с 15 июля, передает агентство Анадолу.
РИА Новости вчера в 05:30
Общество
Fiat Chrysler и Peugeot SA после слияния получат название Stellantis
В декабре прошлого года концерны Fiat Chrysler Automobiles и PSA Group объявили о слиянии, которое планируют завершить к концу первого квартала 2021 года.
Тарантас Ньюс 02:03
Общество
Sony представила релизный трейлер игры Ghost of Tsushima
Трейлер одной из самых ожидаемых игр несколько приоткрыл завесу секретности, которую разработчики держали долгое время.
Evo-rus.com 01:54
Общество
В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек
По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
Коммерсантъ вчера в 16:55
Общество
На Среднем Урале зарегистрировано 349 новых случаев COVID-19
Большой прирост выявленных носителей коронавирусной инфекции наблюдается в Свердловской области: плюс 349 новых случаев за сутки.
Российская газета 03:50
Общество
В Токио зарегистрировано рекордное число заразившихся коронавирусом
В Токио обновлен рекорд по количеству ежедневно регистрируемых случаев заражения коронавирусом.
Российская газета 00:45
Политика
США ужесточили санкции против россиянина Пригожина
15 июля 2020 года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финанов США (OFAC) сообщило, что ввело санкции против трёх россиян и пяти компаний, которые якобы содействовали российскому предпринимателю Евгению Пригожину.
Саминвестор 01:51
Политика
Канье Уэст зарегистрировался кандидатом в президенты США
Американский рэпер Канье Уэст зарегистрировался как независимый кандидат для участия в президентских выборах в избирательной комиссии штата Оклахома, сообщается в Twitter комиссии.
РИА Новости 03:43
Здоровье
В Пермском крае за сутки выявили 87 случаев коронавируса
В Пермском крае за прошедшие сутки выявили 87 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших достигло 4705.
ВЕТТА 03:30
Экономика
Назван срок выхода российской экономики из кризиса
Чтобы выйти из кризиса, спровоцированного коронавирусом и падением цен на нефть, российской экономике потребуется по крайней мере четыре года.
Lenta.ru 04:03
Гаджеты
Apple выпустила новую версию iOS 13.6
Американская корпорация Apple выпустила обновления операционной системы — iOS 13.6 и iPadOS 13.6.
ПРАЙМ 02:15
Политика
Тульская облдума освободила Марину Левину от полномочий депутата
Сегодня в Туле проходит заседание Тульской областной Думы 7-го созыва.
Тульские Известия 03:27