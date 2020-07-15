Экономика

ИзвестияИзвестияЦентробанк допустил временное повышение цен на товары и услуги

Возобновление и расширение работы организаций сферы услуг и торговли непродовольственными товарами на фоне улучшения эпидемиологической ситуации может привести к временному повышению цен.
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с чего всё началось
"До конца года вероятно постепенное повышение годовой инфляции вследствие выхода из расчета низких значений второго полугодия 2019 года", – добавили
 в ЦБ.
Утро.ruвчера в 14:29

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Россиян предупредили о росте цен

Lenta.ruвчера в 13:07

Центробанк допустил временное повышение цен на товары и услуги

Известиявчера в 11:30

ЦБ допускает временное повышение цен на услуги и непродовольственные товары

Коммерсантъвчера в 12:22

ЦБ предупредил россиян о возможном росте цен в сфере услуг

Комсомольская правдавчера в 12:18

В Центробанке предупредили о росте цен в России

URA.Ruвчера в 12:31

ЦБ России предупредил о возможном повышении цен на непродовольственные товары

Газета.Ruвчера в 11:29

ЦБ допустил временное повышение цен на товары и услуги

ТАССвчера в 11:02
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Армия и оружие

135 тысяч новобранцев отправились на службу в рамках весеннего призыва

Газета.Ru вчера в 17:38
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Шоу-бизнес

Айза Анохина извинилась за интервью Собчак о Чечне

CT news 02:39
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Культура

На 89-м году жизни умер оператор «Бриллиантовой руки» Игорь Черных

Дни24 02:10
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Культура

Ильдар Абдразаков стал ведущим телевизионного проекта «Большой балет»

Певец с мировым именем стал партнером прима-балерины «Большого театра», народной артистки России Светланы Захаровой в одном из самых ярких телевизионных проектов - «Большой балет» канала «Россия - Культура», съемки которого начались в минувшую среду в одном из павильонов «Мосфильма».
КП - Уфа 03:10
Происшествия

Заммэра Томска задержали по подозрению в получении взятки

Заместителя мэра Томска по безопасности и общим вопросам Евгения Сурикова задержали сотрудники УФСБ по Томской области.
Газета.Ru 02:24
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Здоровье

В Роспотребнадзоре предложили бессрочное продление масочного режима

По мнению руководителя одного из отделов Роспотребнадзора, маски нужно носить в местах, где скапливаются много людей.
Лезги газет 00:49
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Шоу-бизнес

Первую семью Иосифа Пригожина выселили из квартиры из-за долгов

Суд удовлетворил иск компании «Бенефит» к первой семье звезды. Елену Пригожину и ее детей признали утратившими право использовать жилье.
Телепрограмма 03:22
1
Происшествия

В Саратовской области число жертв коронавируса выросло до 49-ти

На территории Саратовской области от коронавирусной инфекции скончались 49 человек, за вчерашний день умер один пациент.
Четвертая Власть 03:46
1
Общество

Антипов уличил в махинациях следствие по делу MH17

Технический эксперт высказался о работе следственной группы в Нидерландах, проведшую реконструкцию авиакатастрофы малайзийского рейса MH17.
ToDay News Ufa вчера в 00:21
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Армия и оружие

На границе Азербайджана и Армении возобновились боестолкновения

Перестрелка между военнослужащими Армении и Азербайджана началась на границе 12 июля. Баку и Ереван обвиняют друг друга в провокациях.
Газета.Ru 03:35
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Политика

В Израиле предложили отправить беженцев из Африки в Чечню

Израильская общественная организация Шах-Даг предложила построить реабилитационные центры временного размещения африканских беженцев в российских республиках Северного Кавказа, включая Чечню.
Lenta.ru 03:44
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Футбол

«Манчестер Сити» презентовал новую домашнюю форму

Пресс-служба "Манчестер Сити" презентовала новую форму, в которой команда будет проводить домашние матчи в следующем сезоне.
Soccer.ru 04:12
Армия и оружие

75 лет назад в Лос-Аламосе произвели первый в истории ядерный взрыв

16-го июля 1945-го года, ровно семьдесят пять лет назад, на полигоне в районе Лос-Аламоса (Нью-Мексико, США) произвели первый в истории наземный ядерный взрыв.
Planet Today 04:11
1
Общество

В Думу внесли проект о штрафах до ₽15 млн за отказ удалить информацию

В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий введение штрафов за отказ владельцев сайтов и интернет-ресурсов удалить информацию по требованию закона.
РБК 03:28
82
Происшествия

Под Волгоградом задержали подозреваемого в убийстве 16-летней девушки

ТАСС 03:46
12
Общество

Впервые за 17 лет в федеральной тюрьме США казнили заключенного

Последняя федеральная казнь до сегодняшнего дня была проведена в 2003 году.
Новые Известия 14 июля в 11:45
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Космос

НАСА заявляет о завершении испытаний телескопа имени Дж. Уэбба

LentaChel.ru вчера в 14:38
1
Экономика

Минтруд установил новый прожиточный минимум

Величина прожиточного минимума уменьшилась в IV квартале 2019 года по отношению к III-му на 3,7% на душу населения.
Вести.Ru вчера в 09:46
59
Общество

Минтранс Турции сообщил о возобновлении авиасообщения с Россией

Министерство транспорта и инфраструктуры Турции сообщило, что Москва и Анкара договорились возобновить полеты с 15 июля, передает агентство Анадолу.
РИА Новости вчера в 05:30
1,4K
Общество

Fiat Chrysler и Peugeot SA после слияния получат название Stellantis

В декабре прошлого года концерны Fiat Chrysler Automobiles и PSA Group объявили о слиянии, которое планируют завершить к концу первого квартала 2021 года.
Тарантас Ньюс 02:03
Общество

Sony представила релизный трейлер игры Ghost of Tsushima

Трейлер одной из самых ожидаемых игр несколько приоткрыл завесу секретности, которую разработчики держали долгое время.
Evo-rus.com 01:54
3
Общество

В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек

По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
Коммерсантъ вчера в 16:55
3,4K
Общество

На Среднем Урале зарегистрировано 349 новых случаев COVID-19

Большой прирост выявленных носителей коронавирусной инфекции наблюдается в Свердловской области: плюс 349 новых случаев за сутки.
Российская газета 03:50
7
Общество

В Токио зарегистрировано рекордное число заразившихся коронавирусом

В Токио обновлен рекорд по количеству ежедневно регистрируемых случаев заражения коронавирусом.
Российская газета 00:45
6
Политика

США ужесточили санкции против россиянина Пригожина

15 июля 2020 года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финанов США (OFAC) сообщило, что ввело санкции против трёх россиян и пяти компаний, которые якобы содействовали российскому предпринимателю Евгению Пригожину.
Саминвестор 01:51
132
Политика

Канье Уэст зарегистрировался кандидатом в президенты США

Американский рэпер Канье Уэст зарегистрировался как независимый кандидат для участия в президентских выборах в избирательной комиссии штата Оклахома, сообщается в Twitter комиссии.
РИА Новости 03:43
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Здоровье

В Пермском крае за сутки выявили 87 случаев коронавируса

В Пермском крае за прошедшие сутки выявили 87 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших достигло 4705.
ВЕТТА 03:30
Экономика

Назван срок выхода российской экономики из кризиса

Чтобы выйти из кризиса, спровоцированного коронавирусом и падением цен на нефть, российской экономике потребуется по крайней мере четыре года.
Lenta.ru 04:03
6
Гаджеты

Apple выпустила новую версию iOS 13.6

Американская корпорация Apple выпустила обновления операционной системы — iOS 13.6 и iPadOS 13.6.
ПРАЙМ 02:15
3
Политика

Тульская облдума освободила Марину Левину от полномочий депутата

Сегодня в Туле проходит заседание Тульской областной Думы 7-го созыва.
Тульские Известия 03:27
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