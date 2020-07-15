с чего всё началось

Возобновление и расширение работы организаций сферы услуг и торговли непродовольственными товарами на фоне улучшения эпидемиологической ситуации может привести к временному повышению цен.

Центробанк допустил временное повышение цен на товары и услуги

Экономика Росстат оценил снижение промпроизводства в РФ в I полугодии 2020 года Москва, 16 июля 2020, 19:40 — REGNUM Объём промышленного производства в России в июне упал на 9,4% в годовом выражении, а за I полугодие 2020 года — на 3,5% в годовом выражении. 10

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Игры В No Man’s Sky добавляют элементы хоррора с новыми заброшенными кораблями Игроки, в одиночку или в компании товарищей, смогут исследовать их в поисках ресурсов и историй, однако суда окажутся не совсем заброшены — на некоторых из них из-за сбоя в работе местных систем, например, появилась новая форма жизни.

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Политика Правящая партия Северной Македонии победила с незначительным перевесом Первые неофициальные результаты выборов показывают, что правящая коалиция проевропейского премьер-министра и социал-демократа Зорана Заева набрала 36,9% голосов на парламентских выборах в северной Македонии, а оппозиция Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство — 35,9%, 16 июля сообщает BHRT.