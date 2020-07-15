Экономика

EastRussiaEastRussiaЦБ: цены на товары и услуги вырастут в России

Временное повышение цен на товары и услуги прогнозирует Центральный банк России. Это связано с возобновлением работы предпринимателей после выхода из режима самоизоляции и активизацией спроса.
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с чего всё началось
"До конца года вероятно постепенное повышение годовой инфляции вследствие выхода из расчета низких значений второго полугодия 2019 года", – добавили
 в ЦБ.
Утро.ruвчера в 14:29

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Россиян предупредили о росте цен

Lenta.ruвчера в 13:07

ЦБ России предупредил о возможном повышении цен на непродовольственные товары

Газета.Ruвчера в 11:29

ЦБ допускает временное повышение цен на услуги и непродовольственные товары

Коммерсантъвчера в 12:22

ЦБ предупредил россиян о возможном росте цен в сфере услуг

Комсомольская правдавчера в 12:18

Центробанк допустил временное повышение цен на товары и услуги

Известиявчера в 11:30

В Центробанке предупредили о росте цен в России

URA.Ruвчера в 12:31

ЦБ допустил временное повышение цен на товары и услуги

ТАССвчера в 11:02
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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 11:04, Ашберн
Политика

МИД РФ назвал «туманным» заявление Лондона о вмешательстве в выборы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что слова главы британского МИД Доминика Рааба о вмешательстве России в парламентские выборы в Великобритании в 2019 году - туманны и противоречивы.
Газета.Ru 10:28
Общество

В России отменили шествие «Бессмертного полка» 26 июля

BFM.ru 09:05
978
Политика

Госдума приняла закон о трехдневном голосовании на всех выборах

Госдума приняла во втором, решающем чтении законопроект, который позволит власти и ее партии еще больше затруднить оппозиции наблюдение за проведением любых выборов.
Московский Комсомолец вчера в 11:21
826
Общество

В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек

По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
Коммерсантъ вчера в 16:55
4K
Футбол

Главный тренер «Сочи» предложил перенести матч с «Тамбовом» на резервную дату

16 июля РПЛ объявила об отмене матча 29-го тура «Тамбов» — «Сочи» из-за заражения девяти человек команды гостей коронавирусом.
Metaratings 09:40
1
Политика

Штабы соперников Лукашенко решили объединить усилия на выборах

Штабы трех оппозиционных кандидатов в президенты Белоруссии, двоих из которых не зарегистрировала ЦИК республики, решили объединить усилия на выборах, сообщает портал Tut.by.
РБК 09:46
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Политика

Российские пранкеры разыграли польского президента Анджея Дуду

Переизбранному на второй срок президенту Польши Анджею Дуде позвонил генеральный секретарь ООН, бывший премьер министр Португалии Антониу Гуттериша.
Каскад 03:03
826
Происшествия

Начальник отдела МВД Судака задержан при получении взятки

«Поздним вечером 14 июля текущего года и.о. замначальника ОМВД, действуя по предварительной договоренности со своим руководителем, в парке г. Судак лично получил взятку в 75 тысяч рублей», — уточнили в следственных органах.
REGNUM 09:23
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Армия и оружие

В Минобороны Азербайджана пригрозили Армении ракетным ударом по АЭС

РИА Новости 09:37
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Происшествия

Микроавтобус со школьниками попал в ДТП под Астраханью

Газета.Ru 10:53
Политика

Пушков прокомментировал реакцию Горбачева на обвинения в капитуляции

Сенатор Алексей Пушков оценил реакцию первого президента СССР Михаила Горбачева на обвинения в "геополитической капитуляции".
РИА Новости 10:47
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Авто

Подержанные автозапчасти запретят устанавливать в России

Согласно новому Техрегламенту, водителям запретят использовать в ремонте автомобилей восстановленные запчасти, которые стоят гораздо ниже новых, а также менять без разрешения дополнительное оборудование.
МедиаПоток 02:52
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Армия и оружие

Минобороны выполнило план весеннего призыва в условиях коронавируса

План по призыву выполнен, несмотря на то, что он проходил в условиях сложной эпидемиологической обстановки.
Московский Комсомолец вчера в 17:00
11
Политика

Три страны обвинили РФ в попытках украсть данные о вакцине от COVID-19

Великобритания, Канада и США заявили о попытках "русских хакеров" похитить данные о разработке вакцины от COVID-19.
Газета.Ru 10:18
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Кино

«Цой» Алексея Учителя выйдет в прокат 27 августа

NewInform 10:15
1
Общество

В Саратовской области 11 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Оренбургской области, согласно утвержденным результатам первых ЕГЭ 2020 года (по литературе, географии, а также информатике и ИКТ), 11 выпускников получили высший балл.
REGNUM 10:51
16
Политика

Шнуров опроверг сообщения о планах баллотироваться в Госдуму

Газета.Ru 10:33
17
Происшествия

Задержан подбиравший суррогатную мать Пугачевой и Галкину врач

Эксперт в области суррогатного материнства Владислав Мельников не скрывал и рассказывал в интервью, что подбирал суррогатную маму для вынашивания близнецов певицы Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина.
Газета.Ru 05:45
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Игры

CD Projekt RED создала модель Кодзимы на мотоцикле из Cyberpunk 2077

Польская команда разработчиков CD Projekt RED (CDPR) поздравила Кодзиму с успешным запуском проекта на PC.
NewInform вчера в 12:54
4
Армия и оружие

Новая эпоха: ракетный комплекс С-500 высоко оценили в Египте

В Египте высоко оценили российский зенитный ракетный комплекс С-500.
Российская газета 04:22
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Кино

Netflix назвал топ-10 оригинальных фильмов

РБК 03:55
6
Общество

Фургал не одобряет массовые акции в свою поддержку в Хабаровске

РИА Новости 06:01
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Армия и оружие

Россия возобновила патрулирование проблемных регионов Сирии

Патрулирование в сирийской провинции Ракка провело подразделение российской военной полиции 15 июля, сообщает источник ИА Красная Весна в Сирии.
ИА Красная Весна вчера в 10:29
1
Происшествия

СК заявил о наличии неопровержимых доказательств против Фургала

У следствия есть неопровержимые доказательства причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации двух убийств и одного покушения, заявила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Газета.Ru 10:45
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Политика

Глава МИД ФРГ: Санкции США нарушают суверенитет Европы

В размещенном на сайте МИД ФРГ заявлении Маас отмечает, что "США нарушают суверенитет Европы решать, где и как получать энергию".
Российская газета 09:59
26
Общество

В Гидрометцентре сообщили о жаркой второй половине лета в России

Накануне Вильфанд призвал не надеяться на нормальную погоду из-за потепления климата.
Известия 07:21
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Футбол

Сергей Иванов назначен главным арбитром на матч полуфинала Кубка России

Санкт-Петербург, 16 июля 2020, 17:49 — REGNUM Сергей Иванов был назначен главным тренером на матч ½ финала Кубка России между командами «Зенит» и «Спартак».
REGNUM 10:49
Киберспорт

В Dota 2 вышел патч 7.27b. Изменили предметы и героев

CT news 10:56
Общество

Росреестр объяснил проблемы с закладными по ипотеке режимом работы МФЦ

Жалобы ипотечных заемщиков на невозможность вывести недвижимость из-под залога после выплаты кредита, вероятнее всего, связаны с ограничениями в работе многофункциональных центров (МФЦ) из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении Росреестра, поступившем в РБК.
РБК 08:59
22
Общество

Мосгорсуд признал законным арест обвиняемого в госизмене Сафронова

Мосгорсуд признал законным арест советника гендиректора госкорпорации "Роскосмос" и бывшего журналиста газеты "Коммерсант" Ивана Сафронова, сообщает ТАСС из здания суда.
Газета.Ru 09:37
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