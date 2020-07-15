Экономика
EastRussiaЦБ: цены на товары и услуги вырастут в России
Временное повышение цен на товары и услуги прогнозирует Центральный банк России. Это связано с возобновлением работы предпринимателей после выхода из режима самоизоляции и активизацией спроса.
Читать в источнике
Оценить302
с чего всё началось
"До конца года вероятно постепенное повышение годовой инфляции вследствие выхода из расчета низких значений второго полугодия 2019 года", – добавили в ЦБ.Утро.ruвчера в 14:29
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7265 источников, обновлено в 06:14, Ашберн
Здоровье
Саратовский врач и водитель скорой помощи скончались от коронавируса
Плюс ко всему, по словам Шувалова, есть еще пять медицинских работников - три врача, фельдшер и водитель скорой, которые скончались с диагностированной коронавирусной инфекцией, но то заболевание, которое привело их к смерти, с коронавирусом не связано.
Репортер64 05:37
Политика
Песков не стал комментировать слухи о назначении врио главы Хабаровского края
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать слухи о возможном назначении врио главы Хабаровского края, депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:47
Армия и оружие
В Керчи заложат первые вертолетоносцы типа «Мистраль»
Симферополь, 16 июля 2020, 09:31 — REGNUM Вертолетоносцы типа «Мистраль» будут впервые заложены на заводе «Залив» в Керчи, церемония состоится 16 июля при участии президента РФ Владимира Путина.
REGNUM 02:31
Шоу-бизнес
Андрей Аршавин заявил, что предпочел бы не видеть свою первую жену
Предпочел бы ее не видеть и в тот раз.
CT news вчера в 20:55
Общество
Рособрнадзор сообщил о хакерской атаке на сервис с результатами ЕГЭ
По словам врио главы Рособрнадзора Анзора Музаева, хакерская атака никак не повлияла на работу сервиса и все сдавшие ЕГЭ могут «своевременно ознакомиться со своими результатами».
РБК 04:45
Политика
Песков заявил о грубом давлении США на европейский бизнес
Угрозу санкций США против "Северного потока-2" и второй ветки "Турецкого потока" в Кремле назвали продолжением недобросовестной конкуренции и грубым давлением на европейский бизнес.
Российская газета 06:08
Происшествия
Суд арестовал четверых московских врачей, обвиняемых в торговле детьми
Российская газета 04:17
Общество
ФСБ получила данные о госизмене Сафронова от генерала СВР
Информация о передаче советником главы «Роскосмоса» Иваном Сафроновым гостайны спецслужбам Чехии поступила от генерала Службы внешней разведки (СВР).
Известия 06:05
Здоровье
Две женщины и мужчина скончались от коронавируса в Самарской области
Две женщины и мужчина скончались от коронавируса в Самарской области по данным на 16 июля, - сообщает оперштаб.
ГТРК Самара 04:19
Общество
Акции Twitter рухнули после взлома аккаунтов Маска, Гейтса и Безоса
Акции Twitter рухнули после того, как аккаунты главы SpaceX Илона Маска, основателя Microsoft Билла Гейтса и гендиректора Amazon Джеффа Безоса в соцсети были взломаны.
Lenta.ru 05:19
Политика
В Кремле заявили об отсутствии российских военных в Ливии
Накануне африканское командование Вооруженных сил США заявило об участии российских наемников из частной военной компании (ЧВК) Вагнера в вооруженном конфликте в Ливии.
Известия 05:47
Экономика
Минфин перевёл 555 млрд рублей семьям с детьми на фоне коронавируса
«Более 555 млрд рублей, или 99% от всех средств, выделенных на дополнительные меры социальной поддержки российских семей с детьми, поступили на счета граждан на начало июля 2020 года», — приводит РИА Новости сообщение Минфина.
RT на русском вчера в 04:17
Общество
Мосгорсуд оставил хабаровского губернатора Фургала под арестом
Мосгорсуд оставил в силе решение Басманного суда о заключении под арест губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
Вести.Ru 05:38
Шоу-бизнес
Звезда «Твин Пикс» Гэйлин Джордж умерла от рака
Артистка умерла, не дожив одного дня до своего 56-летия. Американская актриса Гэйлин Джордж умерла на 56-м году жизни.
ПолитРоссия 04:46
Политика
Песков прокомментировал прошедшие в ряде городов акции
На вопрос, видит ли Кремль разницу в действиях правоохранителей во время несанкционированных акций в Москве, Санкт-Петербурге и Хабаровске, Песков заявил, что на это «могут ответить только правоохранители, которые принимают соответствующие меры в отношении нарушителей».
RT на русском 05:47
Общество
В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек
По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
Коммерсантъ вчера в 16:55
Общество
В Думу внесли проект о штрафах до ₽15 млн за отказ удалить информацию
В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий введение штрафов за отказ владельцев сайтов и интернет-ресурсов удалить информацию по требованию закона.
РБК 03:28
Армия и оружие
Объединять КБ Микояна и Гуревича с КБ Сухого не планируют
Инженерные школы "МиГа" и "Сухого" остаются и продолжают развиваться в рамках каждого конструкторского бюро.
РИА Новости 04:39
Происшествия
Обвиняемый в убийстве девятилетней девочки в Саратове не признал вину
Обвиняемый в убийстве и насилии над 9-летней девочкой в Саратове Михаил Туватин отказался признавать свою вину, хотя ранее признавался в убийстве.
ТАСС 04:18
Армия и оружие
На границе Азербайджана и Армении возобновились боестолкновения
Позиция Баку Минобороны Азербайджана, со своей стороны, обвинило Армению в попытке атаковать азербайджанские позиции в Товузском районе.
РИА Новости 04:19
Футбол
«Челси» намерен купить Облака и может включить в сделку Кепу
Согласно источнику, лондонский клуб оценивает 27-летнего голкипера как минимум в 100 млн фунтов, но хотел бы включить в сделку одного из игроков, чтобы сбить цену.
Soccer.ru 13 июля в 22:02
Политика
Канье Уэст зарегистрировался кандидатом в президенты США
Рэпер Канье Уэст зарегистрировался в избирательной комиссии штата Оклахома как независимый кандидат для участия в выборах президента США, сообщается в твиттере комиссии.
РИА Новости 03:43
Футбол
Бэйл может покинуть «Реал» бесплатно
Спорт-Экспресс 14 июля в 12:42
Происшествия
Саратовский депутат осужден на 12 лет за торговлю наркотиками
О вынесенном приговоре вчера сообщала пресс-служба СУ СКР, при этом не упомянув о депутатском статусе осужденного.
Взгляд-инфо 03:10
Армия и оружие
Новая эпоха: ракетный комплекс С-500 высоко оценили в Египте
В Египте высоко оценили российский зенитный ракетный комплекс С-500.
Российская газета 04:22
Общество
Вандалы отрезали голову фигуре Дзюбы в Подмосковье
Газета.Ru 05:37
Здоровье
Мэр Норильска заявил о занижении цифр по больным коронавирусом
Норильский мэр Ринат Ахметчин направил обращение губернатору Красноярского края, в котором сообщает, что цифры по пациентам с коронавирусом сильно занижены, как и данные по количеству скончавшихся с признаками коронавируса.
НГС24 02:55
Экономика
Керимов вернулся в топ-10 богатейших россиян по версии Forbes
По данным Forbes Real Time, он занимает седьмое место в топ-10 богатейших россиян.
Коммерсантъ 04:30