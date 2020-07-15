с чего всё началось

Временное повышение цен на товары и услуги прогнозирует Центральный банк России. Это связано с возобновлением работы предпринимателей после выхода из режима самоизоляции и активизацией спроса.

ЦБ: цены на товары и услуги вырастут в России

Здоровье Саратовский врач и водитель скорой помощи скончались от коронавируса Плюс ко всему, по словам Шувалова, есть еще пять медицинских работников - три врача, фельдшер и водитель скорой, которые скончались с диагностированной коронавирусной инфекцией, но то заболевание, которое привело их к смерти, с коронавирусом не связано.

Политика Песков не стал комментировать слухи о назначении врио главы Хабаровского края Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать слухи о возможном назначении врио главы Хабаровского края, депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева, передает корреспондент "Газеты.Ru". 6

Армия и оружие В Керчи заложат первые вертолетоносцы типа «Мистраль» Симферополь, 16 июля 2020, 09:31 — REGNUM Вертолетоносцы типа «Мистраль» будут впервые заложены на заводе «Залив» в Керчи, церемония состоится 16 июля при участии президента РФ Владимира Путина.

Общество Рособрнадзор сообщил о хакерской атаке на сервис с результатами ЕГЭ По словам врио главы Рособрнадзора Анзора Музаева, хакерская атака никак не повлияла на работу сервиса и все сдавшие ЕГЭ могут «своевременно ознакомиться со своими результатами». 11

Политика Песков заявил о грубом давлении США на европейский бизнес Угрозу санкций США против "Северного потока-2" и второй ветки "Турецкого потока" в Кремле назвали продолжением недобросовестной конкуренции и грубым давлением на европейский бизнес.

Общество Акции Twitter рухнули после взлома аккаунтов Маска, Гейтса и Безоса Акции Twitter рухнули после того, как аккаунты главы SpaceX Илона Маска, основателя Microsoft Билла Гейтса и гендиректора Amazon Джеффа Безоса в соцсети были взломаны. 121

Политика В Кремле заявили об отсутствии российских военных в Ливии Накануне африканское командование Вооруженных сил США заявило об участии российских наемников из частной военной компании (ЧВК) Вагнера в вооруженном конфликте в Ливии.

Экономика Минфин перевёл 555 млрд рублей семьям с детьми на фоне коронавируса «Более 555 млрд рублей, или 99% от всех средств, выделенных на дополнительные меры социальной поддержки российских семей с детьми, поступили на счета граждан на начало июля 2020 года», — приводит РИА Новости сообщение Минфина. 259

Общество Мосгорсуд оставил хабаровского губернатора Фургала под арестом Мосгорсуд оставил в силе решение Басманного суда о заключении под арест губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. 195

Шоу-бизнес Звезда «Твин Пикс» Гэйлин Джордж умерла от рака Артистка умерла, не дожив одного дня до своего 56-летия. Американская актриса Гэйлин Джордж умерла на 56-м году жизни.

Политика Песков прокомментировал прошедшие в ряде городов акции На вопрос, видит ли Кремль разницу в действиях правоохранителей во время несанкционированных акций в Москве, Санкт-Петербурге и Хабаровске, Песков заявил, что на это «могут ответить только правоохранители, которые принимают соответствующие меры в отношении нарушителей».

Футбол «Челси» намерен купить Облака и может включить в сделку Кепу Согласно источнику, лондонский клуб оценивает 27-летнего голкипера как минимум в 100 млн фунтов, но хотел бы включить в сделку одного из игроков, чтобы сбить цену.

Политика Канье Уэст зарегистрировался кандидатом в президенты США Рэпер Канье Уэст зарегистрировался в избирательной комиссии штата Оклахома как независимый кандидат для участия в выборах президента США, сообщается в твиттере комиссии. 48