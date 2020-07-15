с чего всё началось

Временное повышение цен на товары и услуги прогнозирует Центральный банк России. Это связано с возобновлением работы предпринимателей после выхода из режима самоизоляции и активизацией спроса.

ЦБ: цены на товары и услуги вырастут в России

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