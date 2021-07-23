Банк России фиксирует снижение цен на продукты "борщевого набора" и ожидает, что оно продолжится, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. "Мы ожидаем, и уже происходит снижение цен по продуктам, входящим в этот "борщевой набор", и, на наш взгляд, эта тенденция продолжится.

РИА Новости 09:18