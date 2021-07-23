Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика

ЦБ: цены на борщевой набор в России снижаются

Позже глава Минэкономики Максим Решетников сообщил, что ведомство видит тренд на снижение инфляции в России и ожидает дефляцию в августе.
Коммерсантъ
Набиуллина заметила, что административные меры по регулированию ценников имеют краткосрочный эффект.
Фонтанка.Ру
В прошлом году были не очень хорошие погодные условия, и качество урожая, так называемая лёжкость, было ниже.
News.ru
Расширение производства - для того, чтобы удовлетворить растущий спрос.
РИА Новости

С чего всё началось

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина: цены на «борщевой набор» снижаются и эта тенденция продолжится

Банк России фиксирует снижение цен на продукты "борщевого набора" и ожидает, что оно продолжится, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. "Мы ожидаем, и уже происходит снижение цен по продуктам, входящим в этот "борщевой набор", и, на наш взгляд, эта тенденция продолжится.
РИА Новости09:18

Подробнее о событии

Набиуллина: цены на борщевой набор уже снижаются

Smotrim.ru10:00

ЦБ: цены на борщевой набор в России снижаются

Коммерсантъ11:42

Набиуллина: Цены на «борщевой набор» в России снижаются

Фонтанка.Ру10:05

В ЦБ заявили о снижении стоимости продуктов «борщевого набора»

ТАСС13:19

Глава ЦБ заявила, что сезонные изменения цен на «борщевой набор» продолжатся

ПРАЙМ09:16

Набиуллина назвала рост цен на борщевой набор «сезонным движением»

Finam.Ru09:08

«Борщевой» набор: депутаты «Единой России» представили меры по снижению цен на сезонные продукты

ИА ЯСИА03:46
Интересное

Украина потребовала от Запада гарантии из-за «Северного потока-2»

Ранее глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что Украина продолжит отстаивать свои интересы в вопросе с «Северным потоком-2», несмотря на заключенное ранее США и Германией соглашение по газопроводу.
РБК01:26

NI: крейсер «Адмирал Нахимов» с 60 гиперзвуковыми ракетами загнал Пентагон в тупик

«Адмирал Нахимов» загнал Пентагон в тупик, так как американские военные прекрасно понимают, что залп гиперзвуковых ракет может вывести из строя средства ПВО, что позволит российской авиации беспрепятственно действовать в воздушном пространстве США.
Экономика сегодня08:17

Валерий Карпин назначен новым главным тренером сборной России по совместительству

Карпин назвал работу в сборной России ответственным и интересным этапом в карьере // Дюков прокомментировал назначение Карпина на пост главного тренера сборной России Напомним, что после Евро-2020 пост главного тренера сборной России покинул Станислав Черчесов.
Спорт-Экспресс13:00