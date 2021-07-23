Банк России фиксирует снижение цен на продукты "борщевого набора" и ожидает, что оно продолжится, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. "Мы ожидаем, и уже происходит снижение цен по продуктам, входящим в этот "борщевой набор", и, на наш взгляд, эта тенденция продолжится.
Ранее глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что Украина продолжит отстаивать свои интересы в вопросе с «Северным потоком-2», несмотря на заключенное ранее США и Германией соглашение по газопроводу.
«Адмирал Нахимов» загнал Пентагон в тупик, так как американские военные прекрасно понимают, что залп гиперзвуковых ракет может вывести из строя средства ПВО, что позволит российской авиации беспрепятственно действовать в воздушном пространстве США.
Карпин назвал работу в сборной России ответственным и интересным этапом в карьере // Дюков прокомментировал назначение Карпина на пост главного тренера сборной России Напомним, что после Евро-2020 пост главного тренера сборной России покинул Станислав Черчесов.