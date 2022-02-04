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ЦБ: число регионов РФ со ставкой ипотеки выше 8% в декабре выросло в 2,5 раза

Самая высокая ставка по ипотеке в декабре зарегистрирована в Тыве, которая опередила лидеров ноября — Карачаево-Черкесию и Ингушетию: процент по ипотеке вырос до 8,86% с 8,55%.
ПРАЙМ
В Приморье средняя ипотечная ставка - 6,12%, в Магаданской области - 6,19%, в Якутии - 6,27%.
Российская газета
Недорогая ипотека также в Мордовии (7,12%), Удмуртии (7,14%), Чувашии (7,20%) и Брянской области (7,27%).
Российская газета
В целом по России средняя ипотечная ставка в 2021 году держалась на уровне 7,49 процента — ниже, чем в предыдущие годы.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Регионами России с дешевой ипотекой ЦБ назвал Пензенскую область, Мордовию и Удмуртию
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ЦБ назвал регионы с самой дешевой и дорогой ипотекой
Российская газетавчера в 08:39
ЦБ: число регионов РФ со ставкой ипотеки выше 8% в декабре выросло в 2,5 раза
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Национальная служба новостейвчера в 08:49
Средняя ипотечная ставка в 2021 году превысила 8% в четырёх регионах РФ
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Центробанк назвал регионы с самыми высокими ставками по ипотеке
Expert.ruвчера в 09:50
Средние ипотечные ставки за 2021 год превысили 8% в четырех регионах России
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