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Количество жалоб жителей РФ на расторжение ОСАГО увеличилось в пять раз

Банк России получил с января по июль текущего года 690 жалоб от россиян на одностороннее расторжение договоров ОСАГО страховыми компаниями, тогда как за аналогичный период прошлого года регулятору поступило 140 подобных обращений.
ТАСС
Причиной роста стали недобросовестные практики ряда компаний, пишет газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу Банка России.
ТАСС
Чаще всего договоры расторгали из-за несоответствия сведений о месте жительства клиента в разных документах страхователя.
Известия
Компания имеет право прекратить договор только в случае преставления клиентом ложных или неполных сведений, имеющих существенное влияние на стоимость полиса.
Право.ру

С чего всё началось

Злой срок: ЦБ зафиксировал пятикратный рост жалоб на аннулирование ОСАГО
Страховые компании стали чаще расторгать договоры ОСАГО в одностороннем порядке. Число таких жалоб в ЦБ в первом полугодии 2021-го выросло в 4,9 раза по сравнению с тем же периодом 2020-го, рассказали «Известиям» в пресс-службе регулятора.
Известия17:01

Подробнее о событии

ЦБ: число жалоб на аннулирование полисов ОСАГО выросло почти в 5 раз
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Количество жалоб жителей РФ на расторжение ОСАГО увеличилось в пять раз
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Число жалоб россиян на расторжение ОСАГО выросло в пять раз
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