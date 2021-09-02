Страховые компании стали чаще расторгать договоры ОСАГО в одностороннем порядке. Число таких жалоб в ЦБ в первом полугодии 2021-го выросло в 4,9 раза по сравнению с тем же периодом 2020-го, рассказали «Известиям» в пресс-службе регулятора.

Известия 17:01