Банк России получил с января по июль текущего года 690 жалоб от россиян на одностороннее расторжение договоров ОСАГО страховыми компаниями, тогда как за аналогичный период прошлого года регулятору поступило 140 подобных обращений.
Страховые компании стали чаще расторгать договоры ОСАГО в одностороннем порядке. Число таких жалоб в ЦБ в первом полугодии 2021-го выросло в 4,9 раза по сравнению с тем же периодом 2020-го, рассказали «Известиям» в пресс-службе регулятора.
Совместное заявление Ранее США и Украина по результатам прошедших переговоров Зеленского и Байдена обнародовали их совместном заявлении о стратегическом партнерстве, согласно которому Киев и Вашингтон выступают против газопровода "Северный поток — 2" и рассматривают его как угрозу европейской энергетической безопасности.