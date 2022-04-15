Российские банки смогут на льготных условиях финансировать сделки по выкупу активов иностранных компаний, свернувших бизнес в России из-за военной операции на Украине и санкций, следует из сообщения Банка России.
ЦБ при расчете обязательных нормативов банков не будет применять повышенные коэффициенты риска для кредитных требований банков, связанных с финансированием сделок, в рамках которых резиденты России выкупают акции компаний у нерезидентов.
Новый гендиректор «Роснано» Сергей Куликов, назначенный на этот пост в конце 2020 г. вместо Анатолия Чубайса, обратился в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку деятельности госкомпании при предыдущем менеджменте.
Министерство иностранных дел России считает антироссийскими высказывания главы МИД Израиля Яира Лапида относительно поддержки его страной резолюции Генассамблеи ООН по приостановке членства РФ в Совете ООН по правам человека.