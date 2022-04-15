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ЦБ дал банкам послабления на случай выкупа зарубежных компаний россиянами

Российские банки смогут на льготных условиях финансировать сделки по выкупу активов иностранных компаний, свернувших бизнес в России из-за военной операции на Украине и санкций, следует из сообщения Банка России.
РБК
ЦБ при расчете обязательных нормативов банков не будет применять повышенные коэффициенты риска для кредитных требований банков, связанных с финансированием сделок, в рамках которых резиденты России выкупают акции компаний у нерезидентов.
Forbes
Дополнительный комплекс мер по поддержке финансового сектора, в том числе ряд послаблений для банков РФ, финансирующих сделки по выкупу иностранных активов, Банк России объявил в пятницу, 15 апреля.
DP.RU
После начала спецоперации РФ на Украине многие иностранные компании заявили об уходе с российского рынка.
DP.RU

Подробнее о событии

Банки получат льготы для финансирования сделок по выкупу зарубежных компаний
Expert.ru10:30
ЦБ упростил требования к кредитованию сделок по покупке активов уходящих компаний
Lenta.ru09:57
Банки смогут финансировать выкуп активов у нерезидентов без учета коэффициентов риска
Forbes06:54
ЦБ дал банкам послабления на случай выкупа зарубежных компаний россиянами
РБК08:32
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