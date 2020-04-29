Коронавирус
RT на русскомЦБ дал объяснения по оплате кредитов во время нерабочих дней до 11 мая
«Для сделок, срок исполнения которых приходится на праздничный нерабочий день 9 мая, выходные дни 10 и 11 мая, днём окончания срока считается 12 мая», — добавили в ЦБ. Ранее президент России Владимир Путин объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая.
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Происшествия
Вертолет НАТО упал в Ионическое море
РИА Новости 15:56
Общество
Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны
Россиянам, у которых есть второе гражданство или вид на жительство за рубежом, разрешат покинуть страну, следует из размещенного на сайте правительства документа.
РИА Новости 15:56
Общество
В Петербурге продлили ограничительные меры из-за коронавируса
Ограничительные меры, введенные ранее в Санкт-Петербурге в рамках режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, продлили до 12 мая, жителям рекомендовали носить защитные маски, говорится в постановлении городского правительства.
РИА Новости 15:06
Экономика
Прибыль «Газпрома» по МСФО упала в 2019 году на 17%
Чистая прибыль "Газпрома" по МСФО, относящаяся к акционерам, сократилась в 2019 г. на 17% в годовом выражении до 1,203 трлн руб. против 1 трлн 456,27 млрд руб. в 2018 г. Выручка от продаж упала на 7% до 7,66 трлн руб.
Вести.Ru 04:13
Общество
Чехия столкнулась с сильнейшей за 500 лет засухой
Чехия переживает сильнейшую за последние 500 лет засуху.
ТАСС 12:59
Происшествия
Начальника нижегородского УГИБДД Павла Ржевского нашли мертвым
Руководитель УГИБДД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым, назначена служебная проверка.
ТАСС 12:21
Космос
Роскосмос приостановил создание космического ядерного буксира
РИА Новости вчера в 18:20
Происшествия
Российская школьница решила зарядить телефон в ванне и погибла
В Москве 18-летняя школьница решила зарядить телефон, пока принимала ванну, и погибла. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Lenta.ru 13:19
Гаджеты
Новые смартфоны-бюджетники Honor стоят в России от 7 тысяч рублей
В состав линейки вошли три модели: Honor 9C, 9A и 9S. Купить их можно по цене от 7 тысяч до 13 тысяч рублей.
Вести.Ru 13:52
Наука
Реакция на запахи предсказала выход из вегетативного состояния
В отличие от пациентов в вегетативном состоянии, люди со слабым сознанием в среднем реагируют на запахи: в ответ на яркие ароматы они уменьшают поток воздуха через нос.
N+1 11:47
Биатлон
Польховский: надеемся на Бабикова в сборной России по биатлону
Тренерский штаб сборной России надеется, что биатлонист Антон Бабиков принесет пользу команде, сказал РИА Новости вице-президент СБР Валерий Польховский.
РИА Новости 09:44
Армия и оружие
Россия продемонстрировала свою военную мощь Японии
В материале сказано, что маневры японских и американских военных вблизи российских границ не остались незамеченными в Москве.
ГЛАС.RU 03:02
Общество
Число жертв коронавируса в США превысило 60 тысяч
РИА Число жертв коронавируса в США превысило 60 тысяч человек. Такие данные приводит университет Джонса Хопкинса.
РЕН ТВ 16:20
Общество
Собянин продлил режим самоизоляции до 11 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции в столице до 11 мая.
Российская газета вчера в 13:19
Религия
Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении
РИА Новости 15:15
Экономика
Новак увидел «зелёные ростки увеличения спроса» на рынке нефти
Президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам энергетики назвал ситуацию на рынке нефти беспрецедентной.
Суть событий 10:08
Космос
Солнечные лучи вызывают аномальное вращение атмосферы Венеры
МонаВиста 27 апреля в 13:43
Хоккей
«Ак Барс» подписал контракт с Зариповым
Реальное время 12:11
Политика
Дневник (Болгария): Россия хочет создать правовую базу статуса мемориалов и воинских захоронений в Болгарии (Дневник)
Во вторник между министрами иностранных дел Болгарии и России Екатериной Захариевой и Сергеем Лавровым состоялся телефонный разговор, в котором они договорились продолжить работу над договорно-правовой базой статуса воинских захоронений и мемориалов, сообщило российское государственное агентство ТАСС.
ИноСМИ 09:31
Общество
Рабочие устроили бунт на базе «Газпрома» в Якутии
Деловое.ТВ вчера в 09:53
Общество
Режим самоизоляции в Крыму продлен до 11 мая
Глава Крыма Сергей Аксёнов продлил режим самоизоляции в республике для всех граждан до 11 мая включительно.
ИА Крыминформ 12:33
Футбол
В финале Кубка Белоруссии сыграют брестское «Динамо» и БАТЭ
Metaratings 15:05
Политика
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru вчера в 07:12
Кино
Умер индийский актёр Ирфан Кхан
RT на русском 09:54
Происшествия
В Татарстане женщина увела детей в лес и кормила их листьями
Жительница Татарстана ушла в лес с детьми и жила там в шалаше, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
РИА Новости 08:17
Здоровье
Депздрав опроверг сведения об отказах москвичкам в абортах
Ранее в СМИ сообщалось, что столичные государственные больницы предлагают женщинам перенести аборты на более поздний срок.
Вечерняя Москва 13:50
Экономика
В Кремле оценили слова ректора ВШЭ о риске обеднения среднего класса
Журналисты попросили Пескова прокомментировать заявления ректора Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослава Кузьминова — тот заявил, что из-за экономического кризиса на фоне пандемии средний класс может обеднеть.
Известия вчера в 06:25
Армия и оружие
МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия
Необходимость разработки и развертывания ядерного оружия малой мощности подается как реакция США на "усиление глобальных угроз", в первую очередь "наращивание ядерного потенциала России и Китая".
РИА Новости 10:18
Общество
Трудовые права граждан в период ограничительных мероприятий
Прокуратура Мегино-Кангаласского района напоминает о трудовых правах граждан в период ограничительных мероприятий в связи с распространением коронавирусной инфекции.
SakhaNews 11:04
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко снимет фильм о домашнем насилии
О начале съемок фильма о жертвах домашнего насилии рассказала блоггерша, писательница одна из основательниц движения против бытового насилия в России "Я не хотела умирать" Александра Митрошина.
DixiNews 12:57