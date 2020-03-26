с чего всё началось

ЦБ рекомендовал банкам не следующей неделе работать в режиме новогодних праздников. Накануне президент Владимир Путин озвучил целый ряд социальных мер поддержки на фоне ситуации с коронавирусом. В частности, глава государства объявил предстоящую неделю нерабочей и подписал соответствующий указ.

ЦБ дал рекомендацию, как банкам работать на следующей неделе

Политика Путин объявил о переносе голосования по поправкам к Конституции Президент России Владимир Путин в обращении к россиянам заявил о необходимости переноса голосования по поправкам к Конституции страны на фоне пандемии коронавируса.

Шоу-бизнес Ольга Бузова: Тарасов был недоволен размером моей груди Известная телеведущая Ольга Бузова в шоу "Алена, блин" сделала признание, что ее бывший муж Дмитрий Тарасов постоянно намекал, что у нее маленькая грудь.

Экономика Жители России бросились закрывать вклады и снимать наличные Количество заявлений о закрытии вкладов и выдаче наличных выросло после 25 марта, когда президент РФ Владимир Путин объявил о введении налога с процентных доходов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.

Общество В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.

Политика Песков подтвердил случай коронавируса в администрации президента Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что один из сотрудников администрации президента заболел коронавирусом.

Здоровье Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса к началу мая Главный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико считает, что активность распространения нового коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля - в начале мая.

Общество В России из-за коронавируса могут ограничить продажу алкоголя Хамзаев направил соответствующее письмо премьер-министру Михаилу Мишустину, где предлагает не полностью запретить алкоголь, а ввести ограничение продажи до 1 мая (не более 1 литра алкоголя крепче 9 ° на человека).

Политика Комитет Совфеда поддержал расширение полномочий правительства при ЧС Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал концепцию внесенного в Госдуму законопроекта, устанавливающего новые полномочия для кабмина во время ЧС и при возникновении угрозы заболевания, представляющего опасность для окружающих, в том числе право вводить режим ЧС на всей территории страны.

Общество В Москве из-за коронавируса закроют непродуктовые магазины В Москве в нерабочую неделю, с 28 марта по 5 апреля, закроют большинство торговых точек, будут открыты только аптеки и магазины с товарами первой необходимости.

Происшествия Задержан еще один участник нападения на псковских десантников в Чечне Федеральная служба безопасности (ФСБ) совместно со Следственным комитетом РФ (СКР) задержала во Владимирской области уроженца Чечни, участвовавшего в нападении на псковских десантников под селом Улус-Керт в марте 2000 года.