Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиЦБ дал рекомендацию, как банкам работать на следующей неделе

ЦБ рекомендовал банкам не следующей неделе работать в режиме новогодних праздников. Накануне президент Владимир Путин озвучил целый ряд социальных мер поддержки на фоне ситуации с коронавирусом. В частности, глава государства объявил предстоящую неделю нерабочей и подписал соответствующий указ.
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с чего всё началось
«Банк России рекомендует кредитным организациям в период с 30 марта по 3 апреля 2020 года осуществлять текущую деятельность в режиме, аналогичном работе кредитной организации в новогодние праздничные дни», — говорится в сообщении
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RT на русскомвчера в 10:18

Подробнее о событии

ЦБ рекомендовал финансовым организациям поддерживать каналы удаленной связи с клиентами

ТАСС09:50

ЦБ опубликовал рекомендации по работе некредитных финорганизаций в период с 30 марта по 3 апреля

Банки.ру04:13

ЦБ рекомендовал банкам на следующей неделе работать в режиме новогодних выходных

ПРАЙМвчера в 10:06

ЦБ дал рекомендацию, как банкам работать на следующей неделе

РИА Новостивчера в 11:55

ЦБ рекомендовал банкам перейти на режим новогодних праздников

Ведомостивчера в 10:44

ЦБ рекомендовал банкам временно перейти в режим новогодних выходных

RT на русскомвчера в 10:18

ЦБ дал банкам рекомендации по режиму работы на выходных из-за вируса

РБКвчера в 11:56
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Здоровье

Минздрав обновил рекомендации по профилактике и лечению коронавируса

Минздрав выпустил новую версию рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции COVID-19.
Ведомости 09:32
Шоу-бизнес

Шайло просит Брэда Питта «спасти семью от коронавируса»

Наследница актёра просит папу «спасти семью от коронавируса», сообщает издание Mirror, ссылаясь на информацию инсайдеров.
Актуальные Новости 07:28
Общество

Стал известен диагноз Игоря Николаева

"Пятый канал" сообщает, что певцу и композитору Игорю Николаеву диагностировали очаговую пневмонию.
Газета.Ru вчера в 19:41
Экономика

ЦБ утвердил дополнительные меры поддержки граждан и экономики

Банк России (ЦБ) объявил комплекс дополнительных мер по поддержке населения и бизнеса в условиях пандемии коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 10:43
Политика

Путин объявил о переносе голосования по поправкам к Конституции

Президент России Владимир Путин в обращении к россиянам заявил о необходимости переноса голосования по поправкам к Конституции страны на фоне пандемии коронавируса.
Новый Севастополь 25 марта в 09:33
Общество

В России с 28 марта приостановят работу курорты и общепит

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил приостановить размещение в санаториях, работу курортных объектов, а также деятельность организаций общественного питания.
Газета.Ru 01:14
Шоу-бизнес

Ольга Бузова: Тарасов был недоволен размером моей груди

Известная телеведущая Ольга Бузова в шоу "Алена, блин" сделала признание, что ее бывший муж Дмитрий Тарасов постоянно намекал, что у нее маленькая грудь.
Pravda.Ru 10:31
Футбол

Арбитр, поругавшийся со Слуцким, угрожает рассказать правду о коллегах

Голландский арбитр Сердар Гезюбюйюк, известный в России по конфликту с Леонидом Слуцким, сообщил, что пишет книгу, которая скоро будет опубликована.
Спорт-Экспресс 11:05
Экономика

Жители России бросились закрывать вклады и снимать наличные

Количество заявлений о закрытии вкладов и выдаче наличных выросло после 25 марта, когда президент РФ Владимир Путин объявил о введении налога с процентных доходов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
REGNUM 03:05
Общество

В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей

Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.
REGNUM 00:01
Транспорт

В Москве 63 тысячи пенсионеров пытались проехать в метро по соцкартам

Около 63 тысяч пенсионеров пытались проехать в метро Москвы по заблокированным накануне социальным картам утром 26 марта, сообщила пресс-служба департамента транспорта столицы в Telegram-канале.
РИА Новости вчера в 05:25
Политика

Песков подтвердил случай коронавируса в администрации президента

Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что один из сотрудников администрации президента заболел коронавирусом.
Ведомости 06:30
Футбол

Менеджер из Бундеслиги: «Барселона» — первый топ-клуб, которому грозит банкротство

Кризис, возникший из-за пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19), может оказать серьёзное влияние на финансовое состояние каталонской «Барселоны».
Чемпионат 10:28
Здоровье

Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса к началу мая

Главный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико считает, что активность распространения нового коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля - в начале мая.
Газета.Ru 08:34
Общество

В России из-за коронавируса могут ограничить продажу алкоголя

Хамзаев направил соответствующее письмо премьер-министру Михаилу Мишустину, где предлагает не полностью запретить алкоголь, а ввести ограничение продажи до 1 мая (не более 1 литра алкоголя крепче 9 ° на человека).
REGNUM 03:07
Политика

Комитет Совфеда поддержал расширение полномочий правительства при ЧС

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал концепцию внесенного в Госдуму законопроекта, устанавливающего новые полномочия для кабмина во время ЧС и при возникновении угрозы заболевания, представляющего опасность для окружающих, в том числе право вводить режим ЧС на всей территории страны.
РИА Новости 11:08
Транспорт

ГИБДД Уфы переходит на особый режим работы

Госавтоинспекция переходит на особый режим работы в связи с ситуацией по распространению коронавируса.
ГТРК Башкортостан 09:35
Политика

Российские военные приступили к дезинфекции итальянского Бергамо

Ведомости 09:41
Общество

В Карелии из-за коронавируса остановят весь общественный транспорт

В Карелии остановят движение всего общественного транспорта из-за угрозы распространения коронавируса.
Известия 08:41
Политика

«МБХ Медиа»: Самолеты Игоря Сечина, Игоря Шувалова и Светланы Медведевой 21 раз летали за границу во время пандемии

Самолеты Игоря Сечина, Игоря Шувалова и Светланы Медведевой 21 раз летали за границу во время пандемии. Это подсчитало издание «МБХ Медиа».
Эхо Москвы вчера в 13:00
Общество

ПФР досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель

Пенсионный фонд России (ПФР) досрочно профинансировал доставочным организациям выплату пенсий и пособий за апрель.
Вечерняя Москва 10:59
Общество

В Москве из-за коронавируса закроют непродуктовые магазины

В Москве в нерабочую неделю, с 28 марта по 5 апреля, закроют большинство торговых точек, будут открыты только аптеки и магазины с товарами первой необходимости.
RT на русском вчера в 06:01
Общество

Сотрудник «Газпрома» заразился коронавирусом

Сотрудник «Газпрома» заболел коронавирусом, сообщила пресс-служба компании.
Ведомости 10:35
Общество

СМИ рассказали о планах Росавиации ограничить внутренние перелеты

На фоне распространения коронавируса Росавиация предложила правительству наложить крупные ограничения на авиаперелеты внутри России.
Известия 10:41
Происшествия

Задержан еще один участник нападения на псковских десантников в Чечне

Федеральная служба безопасности (ФСБ) совместно со Следственным комитетом РФ (СКР) задержала во Владимирской области уроженца Чечни, участвовавшего в нападении на псковских десантников под селом Улус-Керт в марте 2000 года.
Интерфакс вчера в 07:18
Здоровье

Диагноз зараженного коронавирусом ивановского врача подтвердился

6 положительных экспресс-тестов все еще ждут подтверждения. Пятеро пациентов госпитализированы, один - на строгом карантине дома.
IvanovoNews 04:35
Общество

Писатель Акунин рассказал о своих симптомах коронавируса

REGNUM 08:43
Общество

Британский премьер Борис Джонсон заразился коронавирусом

РИА Новости 07:19
Хоккей

Цулыгин рассказал о своем будущем в «Салавате Юлаеве»

Главный тренер "Салавата Юлаева" Николай Цулыгин рассказал о своем будущем в уфимском клубе.
Реальное время 07:01
Общество

Минпросвещения перенесло сроки проведения ЕГЭ

Как сообщили РБК в пресс-службе Минпросвещения, проведение ЕГЭ начнется с 8 июня, основного государственного экзамена (ОГЭ) для учащихся девятых классов — с 9 июня.
РБК 07:26
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