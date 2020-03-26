Коронавирус
РИА НовостиЦБ дал рекомендацию, как банкам работать на следующей неделе
ЦБ рекомендовал банкам не следующей неделе работать в режиме новогодних праздников. Накануне президент Владимир Путин озвучил целый ряд социальных мер поддержки на фоне ситуации с коронавирусом. В частности, глава государства объявил предстоящую неделю нерабочей и подписал соответствующий указ.
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с чего всё началось
«Банк России рекомендует кредитным организациям в период с 30 марта по 3 апреля 2020 года осуществлять текущую деятельность в режиме, аналогичном работе кредитной организации в новогодние праздничные дни», — говорится в сообщении.RT на русскомвчера в 10:18
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Здоровье
Минздрав обновил рекомендации по профилактике и лечению коронавируса
Минздрав выпустил новую версию рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции COVID-19.
Шоу-бизнес
Шайло просит Брэда Питта «спасти семью от коронавируса»
Наследница актёра просит папу «спасти семью от коронавируса», сообщает издание Mirror, ссылаясь на информацию инсайдеров.
Общество
Стал известен диагноз Игоря Николаева
"Пятый канал" сообщает, что певцу и композитору Игорю Николаеву диагностировали очаговую пневмонию.
Экономика
ЦБ утвердил дополнительные меры поддержки граждан и экономики
Банк России (ЦБ) объявил комплекс дополнительных мер по поддержке населения и бизнеса в условиях пандемии коронавируса COVID-19.
Политика
Путин объявил о переносе голосования по поправкам к Конституции
Президент России Владимир Путин в обращении к россиянам заявил о необходимости переноса голосования по поправкам к Конституции страны на фоне пандемии коронавируса.
Общество
В России с 28 марта приостановят работу курорты и общепит
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил приостановить размещение в санаториях, работу курортных объектов, а также деятельность организаций общественного питания.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова: Тарасов был недоволен размером моей груди
Известная телеведущая Ольга Бузова в шоу "Алена, блин" сделала признание, что ее бывший муж Дмитрий Тарасов постоянно намекал, что у нее маленькая грудь.
Футбол
Арбитр, поругавшийся со Слуцким, угрожает рассказать правду о коллегах
Голландский арбитр Сердар Гезюбюйюк, известный в России по конфликту с Леонидом Слуцким, сообщил, что пишет книгу, которая скоро будет опубликована.
Экономика
Жители России бросились закрывать вклады и снимать наличные
Количество заявлений о закрытии вкладов и выдаче наличных выросло после 25 марта, когда президент РФ Владимир Путин объявил о введении налога с процентных доходов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
Общество
В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей
Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.
Транспорт
В Москве 63 тысячи пенсионеров пытались проехать в метро по соцкартам
Около 63 тысяч пенсионеров пытались проехать в метро Москвы по заблокированным накануне социальным картам утром 26 марта, сообщила пресс-служба департамента транспорта столицы в Telegram-канале.
Политика
Песков подтвердил случай коронавируса в администрации президента
Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что один из сотрудников администрации президента заболел коронавирусом.
Футбол
Менеджер из Бундеслиги: «Барселона» — первый топ-клуб, которому грозит банкротство
Кризис, возникший из-за пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19), может оказать серьёзное влияние на финансовое состояние каталонской «Барселоны».
Здоровье
Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса к началу мая
Главный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико считает, что активность распространения нового коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля - в начале мая.
Общество
В России из-за коронавируса могут ограничить продажу алкоголя
Хамзаев направил соответствующее письмо премьер-министру Михаилу Мишустину, где предлагает не полностью запретить алкоголь, а ввести ограничение продажи до 1 мая (не более 1 литра алкоголя крепче 9 ° на человека).
Политика
Комитет Совфеда поддержал расширение полномочий правительства при ЧС
Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал концепцию внесенного в Госдуму законопроекта, устанавливающего новые полномочия для кабмина во время ЧС и при возникновении угрозы заболевания, представляющего опасность для окружающих, в том числе право вводить режим ЧС на всей территории страны.
Транспорт
ГИБДД Уфы переходит на особый режим работы
Госавтоинспекция переходит на особый режим работы в связи с ситуацией по распространению коронавируса.
Общество
В Карелии из-за коронавируса остановят весь общественный транспорт
В Карелии остановят движение всего общественного транспорта из-за угрозы распространения коронавируса.
Политика
«МБХ Медиа»: Самолеты Игоря Сечина, Игоря Шувалова и Светланы Медведевой 21 раз летали за границу во время пандемии
Самолеты Игоря Сечина, Игоря Шувалова и Светланы Медведевой 21 раз летали за границу во время пандемии. Это подсчитало издание «МБХ Медиа».
Общество
ПФР досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель
Пенсионный фонд России (ПФР) досрочно профинансировал доставочным организациям выплату пенсий и пособий за апрель.
Общество
В Москве из-за коронавируса закроют непродуктовые магазины
В Москве в нерабочую неделю, с 28 марта по 5 апреля, закроют большинство торговых точек, будут открыты только аптеки и магазины с товарами первой необходимости.
Общество
Сотрудник «Газпрома» заразился коронавирусом
Сотрудник «Газпрома» заболел коронавирусом, сообщила пресс-служба компании.
Общество
СМИ рассказали о планах Росавиации ограничить внутренние перелеты
На фоне распространения коронавируса Росавиация предложила правительству наложить крупные ограничения на авиаперелеты внутри России.
Происшествия
Задержан еще один участник нападения на псковских десантников в Чечне
Федеральная служба безопасности (ФСБ) совместно со Следственным комитетом РФ (СКР) задержала во Владимирской области уроженца Чечни, участвовавшего в нападении на псковских десантников под селом Улус-Керт в марте 2000 года.
Здоровье
Диагноз зараженного коронавирусом ивановского врача подтвердился
6 положительных экспресс-тестов все еще ждут подтверждения. Пятеро пациентов госпитализированы, один - на строгом карантине дома.
Общество
Британский премьер Борис Джонсон заразился коронавирусом
Хоккей
Цулыгин рассказал о своем будущем в «Салавате Юлаеве»
Главный тренер "Салавата Юлаева" Николай Цулыгин рассказал о своем будущем в уфимском клубе.
Общество
Минпросвещения перенесло сроки проведения ЕГЭ
Как сообщили РБК в пресс-службе Минпросвещения, проведение ЕГЭ начнется с 8 июня, основного государственного экзамена (ОГЭ) для учащихся девятых классов — с 9 июня.