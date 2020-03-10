Экономика
КоммерсантъЦБ даст банкам послабления для смягчения последствий коронавируса
Банк России сделает регуляторные послабления компаниям, работающим в отраслях, которые может затронуть распространение коронавируса COVID-19, сообщил регулятор. Кроме того, ЦБ обновляет оценку влияния на банки возросшей за последние дни волатильности валютного и фондового рынков.
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Общество
В России появился новый способ кражи денег в интернете
Злоумышленники придумали новую схему мошенничества через брендированные сайты с опросами за вознаграждение, которая получила название «Белый кролик».
Общество
Московских водителей возмутила опасная для здоровья система контроля
Московские водители массово возмутились из-за опасной для здоровья системы контроля «Антисон», установленной в общественном транспорте, и пожаловались на условия работы.
Политика
Госдума одобрила поправку об обнулении президентских сроков Путина
Ранее президент России Владимир Путин, прибывший в Госдуму, где сегодня рассматривают во втором чтении законопроект о внесении изменений в Конституцию, заявил, что поддерживает поправку, обнуляющую его президентские сроки и позволяющую ему участвовать в новых конкурентных выборах.
Армия и оружие
В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»
Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
Общество
В Москве временно запретили массовые мероприятия из-за коронавируса
В Москве из-за ситуации с коронавирусной инфекцией до 10 апреля запрещается проведение массовых мероприятий с числом участников более 5 тыс. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Политика
Путин встретился с Володиным и Медведчуком
Происшествия
Под Москвой ограбили дом семьи замгубернатора ЯНАО
По данным РЕН ТВ, воры связали хозяина дома и рабочего, после чего похитили около 200 тысяч евро, а также награды.
Единоборства
Исмаилов рассказал о совете Кадырова перед боем с Емельяненко
Кадыров пошутил сказав, что Магомеду необходимо «намазать маслом лысину» – это якобы поможет Исмаилову в бою против Емельяненко-младшего.
Общество
Главный редактор RT ответила на обвинения Навального
Футбол
Карасев рассудит встречу Лиги Европы «Севилья» – «Рома»
Встречу между испанской "Севильей" и итальянской "Ромой" будет обслуживать российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.
Политика
ЕС учредит фонд в €25 млрд евро для борьбы с коронавирусом
Лидеры стран-членов Евросоюза решили учредить инвестиционный фонд для борьбы с распространением коронавируса объемом в €25 млрд, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Энергетика
Нефть дорожает после резкого падения котировок
Нефть дорожает после существенного падения по итогам предыдущей сессии.
Экономика
Эксперты: снижение курса рубля приведет к росту цен на авиабилеты
Средняя стоимость авиабилетов по международным направлениям, которая зависит от курса валют, после пересчета в ночь со вторника на среду вырастет примерно на 10 процентов и составит 17 226 рублей, сообщили РИА Новости в Biletix.
Космос
В Китае впервые провели объединенные испытания полета на Марс
В Пекинском центре управления космическими полетами были успешно завершены объединенные испытания в рамках предстоящей миссии на Марс.
Музыка
Little Big пока не представила песню для «Евровидения-2020»
Общество
Слушания по делу о крушении MH17 продолжатся 23 марта в Нидерландах
Суд по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году, где в качестве обвиняемых проходят три россиянина и украинец, объявил перерыв до 23 марта.
Экономика
Основные индексы США продолжили падение после возобновления торгов
Торги на фондовом рынке в США возобновлены после приостановки на 15 минут из-за обрушения индексов Dow Jones и S&P 500 на 7%, однако ключевые американские индексы продолжают снижение, следует из данных торговой площадки.
Культура
Скончался актер из «Ликвидации» Владимир Михайловский
Шоу-бизнес
Появились фото дочери Анджелины Джоли после операции
Две дочери американской актрисы Анджелины Джоли перенесли хирургические операции.
Политика
Медведев прокомментировал поправку о президентских сроках
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал поправку о президентских сроках, которая обсуждалась во вторник на заседании Госдумы с участием Владимира Путина.
Общество
Американский экономист предрек победу России в нефтяной войне
Профессор Военно-морского колледжа США Николас Гвоздев спрогнозировал победу России в нефтяной войне.
Наука
Ученые вырастили микромодель тела человека из органоидов
Каждый органоид изначально представляет собой крошечный образец тканевых и стволовых клеток, из которого ученые формируют подобие органа.
Игры
Cyberpunk 2077 отправили на выдачу возрастного рейтинга
Руководитель CD Projekt RED Адам Бадовский объявил, что Cyberpunk 2077 отправили рейтинговым агентствам PEGI, ESRB и другим для получения возрастной квалификации.
Армия и оружие
Сирийские курды в ходе спецоперации уничтожили 79 турецких военнослужащих
Общество
В Новой Москве построят мобильную инфекционную больницу
В Новой Москве построят мобильную инфекционную больницу, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.