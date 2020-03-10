Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЦБ даст банкам послабления для смягчения последствий коронавируса

Банк России сделает регуляторные послабления компаниям, работающим в отраслях, которые может затронуть распространение коронавируса COVID-19, сообщил регулятор. Кроме того, ЦБ обновляет оценку влияния на банки возросшей за последние дни волатильности валютного и фондового рынков.
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