Клиенты банков могут получить возможность добровольно отказаться от дистанционных услуг, что позволит повысить защиту от мошенничества, сообщил первый замглавы департамента информационной безопасности ЦБ РФ Артем Сычев.
Американская фармацевтическая компания Pfizer получила разрешение Росздравнадзора на проведение клинических испытаний эффективности нового препарата для профилактики COVID-19, пишет газета "Ведомости".
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал во вторник воинские части Западного военного округа в Воронежской области и обсудил с губернатором Александром Гусевым вопросы развития военных городков, об этом сообщили в Минобороны РФ.