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ЦБ даст россиянам возможность отказаться от дистанционных банковских услуг

Центробанк нашел способ обеспечить гражданам защиту от мошенников.
Lenta.ru
Клиенты банков могут получить возможность добровольно отказаться от дистанционных услуг, что позволит повысить защиту от мошенничества, сообщил первый замглавы департамента информационной безопасности ЦБ РФ Артем Сычев.
Интерфакс
При общении в банке с операционистом, как считает представитель Банка России, у клиента будет гораздо больше шансов сохранить свои деньги.
ТАСС
Еще одним нововведением в сфере противодействия мошенническим операциям Сычев назвал налаживание оперативного взаимодействия с правоохранительными органами по обмену информацией.
Ведомости

Подробнее о событии

Клиенты банков получат возможность отказаться от дистанционных услуг
ТАСС06:34
Клиенты банков в РФ для защиты от мошенников смогут отказаться от дистанционных услуг
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