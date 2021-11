Deathloop выбилась в единоличные лидеры по числу номинаций на The Game Awards 2021

Полный список номинантов The Game Awards 2021 приведён ниже: Игра года Deathloop; It Takes Two; Psychonauts 2; Metroid Dread; Ratchet & Clank: Rift Apart; Resident Evil Village.