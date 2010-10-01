Глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу, 17 апреля, дала уверенный сигнал рынку — она заявила, что совет директоров «предметно» рассмотрит опцию снижения ключевой ставки, напомнила руководитель Центра макроэкономического анализа Альфа-банка Наталия Орлова.

Финансы ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 5,5% годовых На предыдущем заседании 20 марта ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Перед этим, 7 февраля Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов. 506

Общество Калининградские власти ослабят режим самоизоляции с 29 апреля Калининградские власти объявили о послаблении с 29 апреля режима самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса — отменяются справки для передвижения жителей, откроются непродовольственные магазины и салоны красоты. 169

Политика Грузия может отозвать посла с Украины из-за Саакашвили — депутат Тбилиси, 24 апреля 2020, 10:44 — REGNUM Назначение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьер-министром Украины по вопросам реформ может испортить двухсторонние отношения между странами, заявил депутат грузинского парламента от правящей партии «Грузинская мечта» Рати Ионатамишвили в эфире телеканала «Имеди». 4

Авто В России открыли автосалон новых советских автомобилей Некоторые автомобили хранятся в чехлах - настоящих тканевых, какими закрывали машины от солнца в советских дворах. 77

Общество Попова призвала не нарушать режим самоизоляции на майских праздниках Ближайшие дни не являются основанием для того, чтобы начать нарушать требования, которые есть, это очевидно.

Происшествия В жилом доме в Краснодаре произошел взрыв Взрыв произошел на четвертом этаже шестиэтажного дома в Краснодаре, погиб один человек. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash. 1

Энергетика Песков оценил прогноз Deutsche Bank об исчерпании средств ФНБ Ранее экономисты Deutsche Bank спрогнозировали, что ликвидных средств ФНБ может хватить чуть больше чем на два года, если стоимость нефти Urals будет оставаться на отметке в 15 долларов за баррель. 1,7K

Общество Попова назвала позитивным развитие ситуации с коронавирусом в России Как сообщила Попова, специалисты зафиксировали в России на данный момент 355 очагов коронавирусной инфекции.

Общество Путин призвал «подставить плечо» автопрому Президент России Владимир Путин считает важным обеспечить стабильную работу автомобильной промышленности и поддержать спрос на его продукцию. 21

Общество Россиянам предоставят рекомендации по поведению на майских праздниках Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил подготовить рекомендации по поведению граждан на майских праздниках в период самоизоляции на фоне коронавируса. 82

Общество Путин подписал «закон о наливайках» Законом, получившим название "законом о наливайках", ограничивает продажу алкоголя в кафе и барах, расположенных на первых этажах жилых домов, вплоть до полного запрета продажи, если площадь данного бара или кафе меньше 20 кв.м. При этом субъекты РФ получили право самостоятельно определять размер площадей таких кафе. 15

Общество Собянин попросил Минздрав направить студентов-медиков на практику Мэр Москвы и зампред координационного совета по борьбе с коронавирусом Сергей Собянин поручил Минздраву и Министерству науки и высшего образования к началу следующей недели подготовить приказ о направлении на практику студентов четвертых и пятых курсов медвузов. 13

Политика Российские дипломаты оценили блокировку Киевом в ООН проекта резолюции Позиция Киева, заблокировавшего в Генассамблее ООН проект резолюции по борьбе с коронавирусом, является кощунством, говорится в комментарии, опубликованном на сайте постпредства России при всемирной организации. 1,1K