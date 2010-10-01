Экономика
ИзвестияЦБ держит шаг: рынок ожидает снижения ключевой ставки до 5,5%
Глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу, 17 апреля, дала уверенный сигнал рынку — она заявила, что совет директоров «предметно» рассмотрит опцию снижения ключевой ставки, напомнила руководитель Центра макроэкономического анализа Альфа-банка Наталия Орлова.
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Финансы
ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 5,5% годовых
На предыдущем заседании 20 марта ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Перед этим, 7 февраля Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов.
Интерфакс 07:07
Политика
Мишустин уволил замминистра промышленности и торговли Овсянникова
Премьер Михаил Мишустин уволил Дмитрия Овсянникова с должности заместителя министра промышленности и торговли.
Ведомости вчера в 13:52
Общество
Калининградские власти ослабят режим самоизоляции с 29 апреля
Калининградские власти объявили о послаблении с 29 апреля режима самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса — отменяются справки для передвижения жителей, откроются непродовольственные магазины и салоны красоты.
РИА Новости 07:13
Политика
Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции в РФ
Пресс-секретарь Дмитрий Песков 23 апреля ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции в стране. Об этом сообщает «РИА Новости».
Мой Брянск вчера в 07:11
Общество
Систему выдачи цифровых пропусков внедрят в 21 регионе
Федеральная платформа для выдачи цифровых пропусков заработает еще в 21 регионе России, сообщила Минкомсвязь.
Коммерсантъ 22 апреля в 14:03
Политика
Грузия может отозвать посла с Украины из-за Саакашвили — депутат
Тбилиси, 24 апреля 2020, 10:44 — REGNUM Назначение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьер-министром Украины по вопросам реформ может испортить двухсторонние отношения между странами, заявил депутат грузинского парламента от правящей партии «Грузинская мечта» Рати Ионатамишвили в эфире телеканала «Имеди».
REGNUM 03:44
Авто
В России открыли автосалон новых советских автомобилей
Некоторые автомобили хранятся в чехлах - настоящих тканевых, какими закрывали машины от солнца в советских дворах.
Российская газета вчера в 01:03
Экономика
Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ
Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости вчера в 14:37
Политика
Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Ведомости 05:51
Политика
Путин объявит о своем решении по режиму самоизоляции в течение недели
У президента России Владимира Путина есть еще неделя, чтобы решить вопрос о продлении режима самоизоляции, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 06:49
Общество
Попова призвала не нарушать режим самоизоляции на майских праздниках
Ближайшие дни не являются основанием для того, чтобы начать нарушать требования, которые есть, это очевидно.
ТАСС 07:33
Общество
Власти Москвы пока не видят поводов для смягчения режима самоизоляции
Причин, из-за которых можно было бы на майские праздники смягчить режим самоизоляции, пока нет, заявил начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.
Российская газета 06:39
Происшествия
В жилом доме в Краснодаре произошел взрыв
Взрыв произошел на четвертом этаже шестиэтажного дома в Краснодаре, погиб один человек. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.
Lenta.ru 07:43
Энергетика
Песков оценил прогноз Deutsche Bank об исчерпании средств ФНБ
Ранее экономисты Deutsche Bank спрогнозировали, что ликвидных средств ФНБ может хватить чуть больше чем на два года, если стоимость нефти Urals будет оставаться на отметке в 15 долларов за баррель.
Вечерняя Москва 06:42
Общество
Комаровский назвал правила посещения магазина в условиях пандемии
ToDay News Ufa 02:10
Политика
Инициатора сноса памятника Коневу в Праге взяли под охрану
Главу района Прага-6 Ондржея Коларжа, который инициировал снос памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу, взяли под охрану.
Lenta.ru 22 апреля в 14:26
Общество
Попова назвала позитивным развитие ситуации с коронавирусом в России
Как сообщила Попова, специалисты зафиксировали в России на данный момент 355 очагов коронавирусной инфекции.
ТАСС 07:43
Общество
Путин призвал «подставить плечо» автопрому
Президент России Владимир Путин считает важным обеспечить стабильную работу автомобильной промышленности и поддержать спрос на его продукцию.
ТАСС 07:36
Общество
Россиянам предоставят рекомендации по поведению на майских праздниках
Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил подготовить рекомендации по поведению граждан на майских праздниках в период самоизоляции на фоне коронавируса.
Газета.Ru 07:36
Общество
Базовые оклады для бюджетников могут ввести в России
Базовые оклады для врачей, преподавателей и других работников бюджетной сферы могут ввести в России.
Пятый канал вчера в 00:29
Политика
МИД России вернул Украине две ноты по Крыму
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о возвращении двух нот по Крыму украинскому правительству.
NewInform вчера в 11:42
Общество
Путин подписал «закон о наливайках»
Законом, получившим название "законом о наливайках", ограничивает продажу алкоголя в кафе и барах, расположенных на первых этажах жилых домов, вплоть до полного запрета продажи, если площадь данного бара или кафе меньше 20 кв.м. При этом субъекты РФ получили право самостоятельно определять размер площадей таких кафе.
Интерфакс 06:29
Общество
Собянин попросил Минздрав направить студентов-медиков на практику
Мэр Москвы и зампред координационного совета по борьбе с коронавирусом Сергей Собянин поручил Минздраву и Министерству науки и высшего образования к началу следующей недели подготовить приказ о направлении на практику студентов четвертых и пятых курсов медвузов.
РИА Новости 08:09
Политика
Российские дипломаты оценили блокировку Киевом в ООН проекта резолюции
Позиция Киева, заблокировавшего в Генассамблее ООН проект резолюции по борьбе с коронавирусом, является кощунством, говорится в комментарии, опубликованном на сайте постпредства России при всемирной организации.
РИА Новости вчера в 19:03
Общество
В Минобрнауки назвали дату начала учебного года
Формат обучения будет выбран в зависимости от текущей ситуации с коронавирусом, отметил Фальков.
Ньюс-НН 22 апреля в 14:43
Общество
Соловьев отреагировал на петицию за его изгнание с ТВ
Журналист, телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на петицию в Сети в адрес Роскомнадзора с требованием запретить ему ведение политических ток-шоу на ТВ и радиоэфиров.
Взгляд.ру 06:39
Общество
Чехия первой из стран ЕС открыла границы для выезда за рубеж
Власти Чехии приняли решение открыть границы страны и снять ряд других ограничений, которые вводились из-за коронавируса.
Ведомости вчера в 18:19
Политика
Путин подписал закон об упрощении получения гражданства России
Президент Владимир Путин подписал федеральный закон об упрощении получения гражданства России.
Ведомости 05:27